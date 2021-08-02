А вы знаете, как правильно таранить автомобили? Полиция сняла обучающее видео
Фото: youtube.com / US Auto Industry
Сначала водителям рекомендуют сбросить скорость, чтобы злоумышленники подумали, что их жертвы намерены сдаться. Затем следует переключить автомобиль на низкую передачу, резко нажать на тормоза, чтобы сбить противника с толку, и сразу же прибавить газу, нацелив автомобиль на заднюю часть машины, блокирующей дорогу. Если все сделать правильно, от удара блокирующая машина отлетит в сторону, освобождая проезд.
Похожие методы все еще применяются и по сей день, но пробовать повторить эти трюки в обычной жизни редакция 110KM.RU настоятельно не рекомендует. В отличие от больших тяжелых седанов 1970-х годов современные машины имеют небольшие моторные отсеки и многочисленные амортизирующие зоны смятия. Кроме того, от такого столкновения обязательно сработают фронтальные подушки безопасности.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 250 000 РВАЗ (Lada) 2104 2012 в Москве
- 7 798 000 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 2 700 000 РVolkswagen Touareg 2014 в Москве
- 275 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 798 000 РSkoda Octavia 2011 в Москве
- 1 450 000 РMercedes C-класс 2014 в Москве
- 279 000 РMitsubishi Colt 2006 в Москве
- 4 290 000 РLand Rover Range Rover Velar 2017 в Москве
- 477 777 РKIA Sorento 2005 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий