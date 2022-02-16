А вы знаете, какие страны больше нашего посыпают свои дороги солью?
Согласно информации Алексея Булычева, коммерческого директора ООО «Руссоль», которую он привел в рамках Петербургского международного дорожного форума, ТОП-7 стран-лидеров по применению чистой соли в качестве ПГМ (противогололедные материалы) являются: США (20 млн тонн/год), Канада (5 млн/тонн), Германия (2,5 млн тонн/год), Франция (1 млн тонн/год), Южная Корея (0,7 млн тонн/год), Норвегия (0,5 млн тонн/год) и Польша (0,46 млн тонн/год).
По оценкам «Руссоли», в России предприятия дорожной отрасли России ежегодно потребляют от 3,5 до 3,8 млн тонн технической соли. При этом технологии ее применения в борьбе с гололедом в России и странах Запада отличаются.
Советские методы не актуальны
«За бугром» используется чистая соль или комбинированные с солью химические реагенты. У нас же применяется преимущественно песко-соляная соляная смесь (ПСС). По словам Алексея Булычева, данный метод борьбы со скользкостью на дорогах пришел к нам из СССР и не учитывает современные требования к комфортной городской среде, к качеству и чистоте окружающего воздуха и экологии в целом.
В качестве положительных примеров г-н Булычев называет такие регионы, как Москва, Красноярск, Тюменская область, Тульская область, Ростовская область, Оренбургская область, а также некоторые участки платных дорог.
Соли хватит на всех
По словам эксперта, информация о том, что посыпаемая на наши дороги соль оказывает негативное воздействие на почву прилежащих газонов, не выдерживает критики. При этом запасы соли на отечественных месторождениях настолько огромные, что что их хватит на ближайшие 800 лет.
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