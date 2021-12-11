А вы знаете, какой автомобиль первым в СССР получил Знак качества?
Фото: almode.ru
Государственный Знак качества СССР как специальное обозначение был введен Совмином СССР в апреле 1967 года в целях стимулирования выпуска высококачественных товаров народного потребления и производственно-технического назначения.
Маркировку создал Николай Волков, гравёр Красноярского машиностроительного завода, это была его работа для всесоюзного конкурса 1967 года. Конкурс длился 10 месяцев, потому как вариантов было выдвинуто бесчисленное множество. Комиссия по отбору победителя рассматривала работы в 3 этапа. Победителя Николая Волкова отблагодарили премией в 400 рублей.
Процедуры госаттестации утверждались Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совмине СССР. Всего же в СССР существовало 3 уровня качества - высшая категория, первая и вторая.
В апреле 1969 года вездеход ГАЗ-66 удостоился чести иметь на кабине вожделенный Знак качества. Возможно, некоторых эта информация заставит улыбнуться, но, согласитесь, все недостатки вездехода-бескапотника окупались его брутальностью, проходимостью и неприхотливостью. Эти качества в советские времена ценились особо.
В равной степени это относится и к семейству ЗиЛ-131, которое также получило Государственный Знак качества, правда, чуть позднее, в феврале 1974-го.
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