А вы знаете, какой отечественный автозавод называли «Детройтом на болоте»?
Фото: Музей транспорта Москвы
Фото: Музей транспорта Москвы
Фото: Музей транспорта Москвы
Фото: Музей транспорта Москвы
Фото: Музей транспорта Москвы
Фото: Музей транспорта Москвы
Фото: Музей транспорта Москвы
Фото: Музей транспорта Москвы
Фото: Музей транспорта Москвы
Отсюда и прозвище «Детройт на болоте». Именно так сотрудники Музея транспорта Москвы решили назвать временную экспозицию в рамках масштабной выставки «Мечта Москвича» на ВДНХ. Она рассказывает о строительстве и первых годах работы завода КИМ (имени Коммунистического Интернационала Молодёжи). Пространство экспозиции разделено на четыре части. «Колеса для Советов» рассказывает о налаживании в СССР массового производства автомобилей. Раздел «Завод вместо свалки» посвящен постройке завода КИМ. «Форды по-московски» повествует о выпуске первых серийных легковых автомобилей в Москве. В разделе «Завод-пионер» посетители узнают о Заводских инновациях и первых руководителях завода.
На экспозиции представлен автомобиль Ford Model А из коллекции АЗЛК. Это четырехместный легковой автомобиль, который часто использовали как такси. Музей Транспорта Москвы предоставил для демонстрации раритетный ГАЗ-АА – легендарную «полуторку», ставшую символом индустриализации первых пятилеток.
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