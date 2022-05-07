А вы знаете, когда в СССР появилась первая стюардесса, и причем здесь кладовщица?

Если сегодняшние авиалайнеры преодолевают 2,5 тыс. км за три с половиной часа, то тогда путь в столицу Туркменской ССР занимал 13 часов, потому как самолет вынужден был совершать 2 промежуточные посадки.

Такие интересные данные приводит Музей истории района Внуково на своей странице «ВКонтакте».

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По той причине, что должности бортпроводника в то время не существовало, в ведомостях Эльза Городецкая проходила как кладовщица. «Ей приходилось самостоятельно закупать продукты и готовить закуски для пассажиров, а иногда и выполнять уборку в салоне», - сообщается в информации музея.

Все кандидатки на должность стюардессы должны были проходить жесткий отбор. К ним предъявлялись особые требования по здоровью и образованию, они обязаны были владеть иностранными языками. При этом наличие медицинских и технических навыков, как тогда говорили, «приветствовалось».

Интересно, что профессия бортпроводниц в те годы считалась вредной для здоровья. По этой причине девушкам полагался отпуск в течение почти 3 месяцев. Мы уже не говорим о достаточно высокой, по сравнению с другими профессиями, зарплатой.

Что говорить, по этим самым причинам огромное количество молодых женщин Советского Союза видели себя «под крылом сильной компании». К тому же, профессия бортпроводницы позволяла увидеть мир, что для закрытой страны было настоящим искушением.

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