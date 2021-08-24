А вы знаете, почему нужно менять моторное масло каждые 10 или 15 тыс. км пробега?
Фото: mullerol.com
Дилеры категоричны: менять!
Выбор, признаться, небольшой, а сделать его мешают муки сомнения. С одной стороны, в наших же интересах, чтобы масло в двигателе всегда было свежее и работоспособное. С другой стороны, не хочется тратить деньги на его замену до наступления установленного автопроизводителем километража.
Мнение дилеров, сами понимаете, однозначное и непреклонное. Вот, например, ответ компании Haval на запрос портала 110km.ru: «Замена моторного масла проводится либо по пробегу, либо по времени владения. Как правило, последнее предполагает периодичность один раз в год с момента покупки. Автопроизводитель самостоятельно устанавливает регламенты прохождения ТО. Скажем, на новом кроссовере Jolion замена моторного масла осуществляется один раз в год или на 10 000 км, второй раз – на 25 000 км, следующий – на 40 000 км и т.д.». Константин Афанасьев из компании Chery также категоричен: «В бортовой литературе написано, что менять масло следует каждые 15 000 км или раз в год, что раньше наступит. Поэтому – менять»!
Смотрим на моточасы
Подобные дилерские ответы можно продолжать вновь и вновь, и ими никого не удивишь. А если заглянуть в суть вопроса, так с казать, с обоснованием? Вот, к примеру, мнение Сергея Епихина, технического специалиста Suzuki Motor Rus: «Есть замена масла по пробегу, а есть более точный показатель к замене масла - это моточасы. Для того, чтобы определить сколько прошло моточасов, нужно знать среднюю скорость автомобиля за последнюю тысячу. Рекомендованный пробег от замены до замены равен плюс-минус 15 000 км. Приблизительная средняя скорость в городе - 20 км/ч. Далее арифметические действия: 15 000/20=750 моточасов. Открываем таблицу по API или SAE, смотрим соответствие типа масла к моточасам. В среднем, для синтетики это 300 или (для очень качественных современных масел) 500 моточасов. Видим, что масло давным-давно исчерпало свои достоинства».
Андрей Ермолаев, директор по продукту «Форд Соллерс»: «Режим эксплуатации у всех разный. Если автомобиль не выезжает за год 15 000 км, то, скорее всего, это частые короткие поездки. Там нагрузки более высокие, на режим не выходишь. Поэтом ответ четкий – масло лучше поменять. А если у вас дизель, то там добавляются незаконченные циклы регенерации сажевого фильтра – это приводит к попаданию топлива в масло и его разжижению».
«Масло в любом случае окисляется, и это следует принимать во внимание, если мы говорим о периодичности его замены», - таков комментарий Кирилла Рязанова из Jaguar Land Rover Russia.
А если движок малолитражный?
Важный момент, говорят эксперты, рабочий объем двигателя. Если он небольшой, ему, естественно, сложнее в работе, то есть на дороге. А уж если водитель склонен к динамично-рваному стилю вождения, мотору тяжелее вдвойне. Чего уж тут говорить о форсированных агрегатах – степень их страданий еще выше. А все потому, что компрессор (хочет он того или нет) усиливает нагрузку: идет перегрев поршневой группы, происходит сильное нагревание масла, и оно меняет химический состав со всеми заложенными в него свойствами.
Второй момент: у малообъемных движков сравнительно небольшие картеры, в которых плещется минимальное количество масла. Поэтому такие моторы - более горячие что ли: масло в них не всегда успевает должным образом охлаждаться при высокой нагрузке или, скажем, в летнее пекло. Как результат – вышеупомянутые нами издержки.
Вывод: если объем двигателя на вашем автомобиле скромный, лучше перестраховаться и строго выполнять предписания автопроизводителя, а, может, даже производить замену масла на укороченных пробегах. Так, например, делает один мой знакомый, у которого машина с «вековой историей». Он заливает заведомо не самое дорогое полусинтетическое масло, экономя деньги, но при этом освежать его старается через каждые 7-7,5 тыс. км пробега. Мужчина утверждает, что подобная схема себя оправдывает не один год, и никаких проблем по двигателю у него нет.
Пробки – сущее зло
Еще раз к вопросу моточасов, на которые обратил внимание Сергей Епихин. Привязывать напрямую показатель пробега с ухудшением свойств моторного масла не совсем корректно. Дело в том, что в условиях мегаполисов нам зачастую приходится по долгу простаивать в пробках, при этом, как все мы понимаем, двигатель остается работающим.
Понятно, что пробег в таком случае ничуть не растет, а вот ресурс двигателя вырабатывается. Таким образом, чем чаще и дольше мы передвигаемся в тяжелых дорожных условиях, чем больше стоим как в консервной банке с «барабанящим» мотором, тем менее актуальнее выглядит привязка срока замены масла к показателям одометра.
Список так называемых «тяжелых» условий эксплуатации не ограничивается одними лишь пробками. Сюда можно отнести дорожную пыль, постоянные разгон-торможения, частую работу на холостом ходу (не только в пробках), движение с прицепом и т.п. Чем чаще меняется масло, говорят специалисты, тем лучше для двигателя, тем более что на СТО двигатель, как правило, не промывается, следовательно, часть старого масла остается.
Хорошее масло – хорошее здоровье мотора
Специалисты говорят, что чаще всего надо менять полусинтетические сорта масел (привет моему приятелю!). Если, скажем, придерживаться интервала 7-8 тыс. км пробега, то вероятность загрязнения или преждевременного износа двигателя будет сведена к минимуму. «Синтетика» работает дольше. И здесь, при определенной толщине кошелька, можно обратить внимание на полиальфаолефиновые, гидрокрекинговые или полигликолевые сорта.
Если у вас «труба пониже и дым пожиже» и, следовательно, автомобиль не первой свежести, следует обратить внимание на смазки с компрессионными присадками. Какое-то время они смогут противостоять «ускальзыванию» масла через увеличивающиеся со временем зазоры между стенками цилиндров и поршневыми кольцами. Но это, как говорят сервисмены, не панацея – возраст все же берет свое.
Если против естественного старения механизмов мы бессильны, то вот выбрать хорошее моторное топливо для своей «ласточки» еще способны. В горючем, к которому есть претензия по качеству, больше серы. Что это значит? Во время сгорания топлива и последующего соединения с водяным паром сера модифицируется в кислоту, скапливается на стенках цилиндра, невольно попадает в масло, а дальше, сами понимаете…
В общем, следим за уровнем и внешним видом моторного масла в своем автомобиле, и, если оно на щупе загустевшее и почерневшее, поспешим на сервис для его замены. Пусть и внеплановой.
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