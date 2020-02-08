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8 февраля 2020, 00:46

А вы знаете, сколько машин продается в Казахстане?

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Фото: m.ru.sputniknews.kz
Хотите узнать, насколько российский рынок объемнее казахстанского? В 23 раза. Это если судить по цифрам продаж новых автомобилей по итогам ушедшего года. В то время как у нас было реализовано без малого 1 760 000 машин, наши соседи довольствовались показателем 75 172 ед.
А вы знаете сколько машин продается в Казахстане

Фото: Top.st

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При этом численность населения наших стран разнится в 8 раз. Как говорится, ничего личного – лишь голые факты. У нас такие подсчеты вызывают скромную улыбку, а вот в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) не скрывают своей радости от результатов 2019-го. Здесь констатируют: к АППГ продажи увеличились аж на 23%. При этом из 45 марок, официально представленных на казахстанском рынке, подавляющее большинство закончили год с положительной динамикой продаж.

С 49% в 2018-м и до 60% в 2019-м вырос спрос на автомобили казахстанского производства. Рыночная доля «своих» машин достигла 64%, и это впервые за многолетнюю историю наблюдений. Особо охотно автомобили раскупались в ноябре и декабре 2019 года, и это дает экспертам право говорить о хорошем заделе и потенциале на 2020-й. По таким маркам, как Lada и Toyota зафиксирован рост в пределах 15%. Но более всего удивил Hyundai. Машины этого бренда, производимые на местных автопредприятиях, продавались на 70% активнее, чем в декабре 2018-го.

Неплохие шансы ворваться в число лидеров казахстанского рынка имеет Ravon. Продажи его малолитражек стартовали здесь лишь во II квартале, однако в стране нашлось 3 651 желающих обзавестись этими моделями. На стороне Ravon играет более-менее приемлемая цена, которая стала возможной по причине организации в Костане сборочного производства.   

А вы знаете сколько машин продается в Казахстане

Фото: АКАБ

А вы знаете сколько машин продается в Казахстане

Фото: АКАБ

А вы знаете сколько машин продается в Казахстане

Фото: АКАБ

А вы знаете сколько машин продается в Казахстане

Фото: АКАБ

А вы знаете сколько машин продается в Казахстане

Фото: АКАБ

А вы знаете сколько машин продается в Казахстане
А вы знаете сколько машин продается в Казахстане
А вы знаете сколько машин продается в Казахстане
А вы знаете сколько машин продается в Казахстане
А вы знаете сколько машин продается в Казахстане
Понятное дело, что Ravon и Hyundai не являются монополистами на рынке производимых в Казахстане марок. На местных заводах изготавливают также Lada, Kia и JAC. Имя крупнейшего автопроизводителя в стране по-прежнему «СарыаркаАвтоПром». Заводчане выдают «на гора»  половину от всех производимых машин в республике. Костанайский завод в 2 раза увеличил свое автопроизводство, доведя объемы до 25 802 ед. (помимо легковых, сюда входят грузовики и автобусы). 

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В общем же и целом, за весть прошлый год в Казахстане было произведено и отгружено дилерским партнерам 50 447 ТС всех типов - это на 55,8% больше, чем в январе-декабре 2018 года.

Помимо насыщения собственного авторынка «СарыаркаАвтоПром» потрудился во славу экспорта. Сходившие с его конвейера автомобили JAC, Ravon и Hyundai общим количеством 2 629 ед. заказывали дистрибьюторы марок в соседних государствах. Итоговый экспорт, по сравнению с 2018 годом, увеличился в 10 раз.

Эксперты из области авторитейла прогнозируют дальнейший рост продаж локально производимых в Казахстане автомобилей. Уже заявлено, что в 2020 году в стране организуют сборку как минимум 10 новых моделей. А в краткосрочный период времени планируется довести экспорт ТС до 10 тыс. ед.

Если все будет так, как на это смотрит АКАБ, то в наступившем году уровень продаж в Казахстане может вырасти до 85-90 тыс. новых легковых и коммерческих автомобилей. При этом доля собранных на местных заводах окажется немаленькой - 60 тыс. шт. 


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А вы знаете, сколько машин продается в Казахстане?
{{material_128625}} При этом численность населения наших стран разнится в 8 раз. Как говорится, ничего личного – лишь голые факты. У нас такие подсчеты вызывают скромную улыбку, а вот в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) не скрывают своей радости от результатов 2019-го. Здесь констатируют: к АППГ продажи увеличились аж на 23%. При этом из 45 марок, официально представленных на казахстанском рынке, подавляющее большинство закончили год с положительной динамикой продаж. С 49% в 2018-м и до 60% в 2019-м вырос спрос на автомобили казахстанского производства. Рыночная доля «своих» машин достигла 64%, и это впервые за многолетнюю историю наблюдений. Особо охотно автомобили раскупались в ноябре и декабре 2019 года, и это дает экспертам право говорить о хорошем заделе и потенциале на 2020-й. По таким маркам, как Lada и Toyota зафиксирован рост в пределах 15%. Но более всего удивил Hyundai. Машины этого бренда, производимые на местных автопредприятиях, продавались на 70% активнее, чем в декабре 2018-го. Неплохие шансы ворваться в число лидеров казахстанского рынка имеет Ravon. Продажи его малолитражек стартовали здесь лишь во II квартале, однако в стране нашлось 3 651 желающих обзавестись этими моделями. На стороне Ravon играет более-менее приемлемая цена, которая стала возможной по причине организации в Костане сборочного производства.    {{gallery_1922}} Понятное дело, что Ravon и Hyundai не являются монополистами на рынке производимых в Казахстане марок. На местных заводах изготавливают также Lada, Kia и JAC. Имя крупнейшего автопроизводителя в стране по-прежнему «СарыаркаАвтоПром». Заводчане выдают «на гора»  половину от всех производимых машин в республике. Костанайский завод в 2 раза увеличил свое автопроизводство, доведя объемы до 25 802 ед. (помимо легковых, сюда входят грузовики и автобусы).  {{material_125527}} В общем же и целом, за весть прошлый год в Казахстане было произведено и отгружено дилерским партнерам 50 447 ТС всех типов - это на 55,8% больше, чем в январе-декабре 2018 года. Помимо насыщения собственного авторынка «СарыаркаАвтоПром» потрудился во славу экспорта. Сходившие с его конвейера автомобили JAC, Ravon и Hyundai общим количеством 2 629 ед. заказывали дистрибьюторы марок в соседних государствах. Итоговый экспорт, по сравнению с 2018 годом, увеличился в 10 раз. Эксперты из области авторитейла прогнозируют дальнейший рост продаж локально производимых в Казахстане автомобилей. Уже заявлено, что в 2020 году в стране организуют сборку как минимум 10 новых моделей. А в краткосрочный период времени планируется довести экспорт ТС до 10 тыс. ед.Если все будет так, как на это смотрит АКАБ, то в наступившем году уровень продаж в Казахстане может вырасти до 85-90 тыс. новых легковых и коммерческих автомобилей. При этом доля собранных на местных заводах окажется немаленькой - 60 тыс. шт. 
2020-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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