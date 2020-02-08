А вы знаете, сколько машин продается в Казахстане?
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Фото: Top.st
С 49% в 2018-м и до 60% в 2019-м вырос спрос на автомобили казахстанского производства. Рыночная доля «своих» машин достигла 64%, и это впервые за многолетнюю историю наблюдений. Особо охотно автомобили раскупались в ноябре и декабре 2019 года, и это дает экспертам право говорить о хорошем заделе и потенциале на 2020-й. По таким маркам, как Lada и Toyota зафиксирован рост в пределах 15%. Но более всего удивил Hyundai. Машины этого бренда, производимые на местных автопредприятиях, продавались на 70% активнее, чем в декабре 2018-го.
Неплохие шансы ворваться в число лидеров казахстанского рынка имеет Ravon. Продажи его малолитражек стартовали здесь лишь во II квартале, однако в стране нашлось 3 651 желающих обзавестись этими моделями. На стороне Ravon играет более-менее приемлемая цена, которая стала возможной по причине организации в Костане сборочного производства.
Фото: АКАБ
Фото: АКАБ
Фото: АКАБ
Фото: АКАБ
Фото: АКАБ
Помимо насыщения собственного авторынка «СарыаркаАвтоПром» потрудился во славу экспорта. Сходившие с его конвейера автомобили JAC, Ravon и Hyundai общим количеством 2 629 ед. заказывали дистрибьюторы марок в соседних государствах. Итоговый экспорт, по сравнению с 2018 годом, увеличился в 10 раз.
Эксперты из области авторитейла прогнозируют дальнейший рост продаж локально производимых в Казахстане автомобилей. Уже заявлено, что в 2020 году в стране организуют сборку как минимум 10 новых моделей. А в краткосрочный период времени планируется довести экспорт ТС до 10 тыс. ед.
Если все будет так, как на это смотрит АКАБ, то в наступившем году уровень продаж в Казахстане может вырасти до 85-90 тыс. новых легковых и коммерческих автомобилей. При этом доля собранных на местных заводах окажется немаленькой - 60 тыс. шт.
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