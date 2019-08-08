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8 августа 2019, 18:00

А вы знаете, сколько праворульных машин в Казахстане?

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Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ) озвучила долю зарегистрированных в этом государстве автомобилей с правосторонним управлением. По итогам I полугодия 2019 года, количество регистраций таких машин составило 24 778 ед., то есть доля упала ниже 4% и не превышает 5% от всех регистраций на рынке подержанных а/м.
А вы знаете сколько праворульных машин в Казахстане

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Чаще всего за указанный период времени продавались праворульные «Тойоты» - 10 972 сделок купли/продажи. На втором месте – Mitsubishi (5 197), на третьем – Nissan (3 452). В ТОП-10 также попали другие японские автопроизводители праворульных моделей: Honda (2 508), Subaru (1 693), Mazda (508), Suzuki (114), Isuzu (38) и Daihatsu (33). Замыкает десятку немецкий Mercedes-Benz (28).

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Согласно статистики АКАБ, за ше6сть месяцев 2019 года на вторичный рынок в Республике Казахстан пришлось 567 700 регистраций а/м (или +8%, по сравнению с результатами 2018 года). За текущий срок впервые на учет поставили 40 685 автомобилей всех типов (+7,2 %).

В общей сложности в Казахстане зарегистрировано менее 200 000 автомобилей с правым рулем. Основная часть оформлена в столице (44 334 ед. – данные на апрель т.г.), Алматинской области (42 839 ед.) и ВКО (22 030 ед.). На Toyota (64 тыс. ед.) приходится 45,5% парка праворульных машин, чуть больше 21,5% – на Mitsubishi (30,5 тыс.), пятерку замыкают Nissan (18,1 тыс.), Honda (15 тыс.) и Subaru (8,3 тыс.). При этом практически все праворульные машины, что называется, со стажем - 20 лет и больше (97,7%).

Самыми стойкими можно считать следующие модели «праворулек» - Mitsubishi Pajero (преимущественно II поколения - 9 917 ед.), Mitsubishi Delica двух генераций (9 661 ед.) и Nissan Cefiro (7 876 ед.) В пятерке также Honda CR-V I поколения (6 640 ед.) и Toyota Hilux Surf (6 117 ед.). Это те машины, которые до сих пор верой и правдой служат своим хозяевам.

В России «праворулек», естественно, больше, и намного. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на cередину 2016 года в автопарке страны насчитывалось 41,08 млн легковых автомобилей. Из них 3,43 млн - с правым расположением руля 98,3% от общего объёма).

Понятно, что больше всего таких машин зарегистрировано и бегает по дорогам Дальнего Востока и Сибири (1,4 и 1,45 млн шт. соответственно). Самую слабую востребованность (20,9 тыс. шт.) подобные автомобили имеют на Северном Кавказе.


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А вы знаете, сколько праворульных машин в Казахстане?
Чаще всего за указанный период времени продавались праворульные «Тойоты» - 10 972 сделок купли/продажи. На втором месте – Mitsubishi (5 197), на третьем – Nissan (3 452). В ТОП-10 также попали другие японские автопроизводители праворульных моделей: Honda (2 508), Subaru (1 693), Mazda (508), Suzuki (114), Isuzu (38) и Daihatsu (33). Замыкает десятку немецкий Mercedes-Benz (28).{{material_115355}} Согласно статистики АКАБ, за ше6сть месяцев 2019 года на вторичный рынок в Республике Казахстан пришлось 567 700 регистраций а/м (или +8%, по сравнению с результатами 2018 года). За текущий срок впервые на учет поставили 40 685 автомобилей всех типов (+7,2 %).В общей сложности в Казахстане зарегистрировано менее 200 000 автомобилей с правым рулем. Основная часть оформлена в столице (44 334 ед. – данные на апрель т.г.), Алматинской области (42 839 ед.) и ВКО (22 030 ед.). На Toyota (64 тыс. ед.) приходится 45,5% парка праворульных машин, чуть больше 21,5% – на Mitsubishi (30,5 тыс.), пятерку замыкают Nissan (18,1 тыс.), Honda (15 тыс.) и Subaru (8,3 тыс.). При этом практически все праворульные машины, что называется, со стажем - 20 лет и больше (97,7%).Самыми стойкими можно считать следующие модели «праворулек» - Mitsubishi Pajero (преимущественно II поколения - 9 917 ед.), Mitsubishi Delica двух генераций (9 661 ед.) и Nissan Cefiro (7 876 ед.) В пятерке также Honda CR-V I поколения (6 640 ед.) и Toyota Hilux Surf (6 117 ед.). Это те машины, которые до сих пор верой и правдой служат своим хозяевам.В России «праворулек», естественно, больше, и намного. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на cередину 2016 года в автопарке страны насчитывалось 41,08 млн легковых автомобилей. Из них 3,43 млн - с правым расположением руля 98,3% от общего объёма). Понятно, что больше всего таких машин зарегистрировано и бегает по дорогам Дальнего Востока и Сибири (1,4 и 1,45 млн шт. соответственно). Самую слабую востребованность (20,9 тыс. шт.) подобные автомобили имеют на Северном Кавказе.
2019-08-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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