А вы знаете, сколько праворульных машин в Казахстане?
- 365
- 0
Чаще всего за указанный период времени продавались праворульные «Тойоты» - 10 972 сделок купли/продажи. На втором месте – Mitsubishi (5 197), на третьем – Nissan (3 452). В ТОП-10 также попали другие японские автопроизводители праворульных моделей: Honda (2 508), Subaru (1 693), Mazda (508), Suzuki (114), Isuzu (38) и Daihatsu (33). Замыкает десятку немецкий Mercedes-Benz (28).
В общей сложности в Казахстане зарегистрировано менее 200 000 автомобилей с правым рулем. Основная часть оформлена в столице (44 334 ед. – данные на апрель т.г.), Алматинской области (42 839 ед.) и ВКО (22 030 ед.). На Toyota (64 тыс. ед.) приходится 45,5% парка праворульных машин, чуть больше 21,5% – на Mitsubishi (30,5 тыс.), пятерку замыкают Nissan (18,1 тыс.), Honda (15 тыс.) и Subaru (8,3 тыс.). При этом практически все праворульные машины, что называется, со стажем - 20 лет и больше (97,7%).
Самыми стойкими можно считать следующие модели «праворулек» - Mitsubishi Pajero (преимущественно II поколения - 9 917 ед.), Mitsubishi Delica двух генераций (9 661 ед.) и Nissan Cefiro (7 876 ед.) В пятерке также Honda CR-V I поколения (6 640 ед.) и Toyota Hilux Surf (6 117 ед.). Это те машины, которые до сих пор верой и правдой служат своим хозяевам.
В России «праворулек», естественно, больше, и намного. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на cередину 2016 года в автопарке страны насчитывалось 41,08 млн легковых автомобилей. Из них 3,43 млн - с правым расположением руля 98,3% от общего объёма).
Понятно, что больше всего таких машин зарегистрировано и бегает по дорогам Дальнего Востока и Сибири (1,4 и 1,45 млн шт. соответственно). Самую слабую востребованность (20,9 тыс. шт.) подобные автомобили имеют на Северном Кавказе.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве