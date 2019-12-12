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12 декабря 2019, 17:31

А вы знаете, сколько продается машин в Израиле?

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Фото: Vesty.co.il
Мы вот в последнее время то и дело роняем скупую мужскую слезу, мол, продажи новых автомобилей падают месяц от месяца. Произносим слова типа «кризис рынка» и иже с ними. А насколько активно продаются машины «у них», «за бугром»?
А вы знаете сколько продается машин в Израиле

Фото: Hyundai

Данные такого государства, как Израиль, покажутся нам детскими. В ноябре текущего года на Земле Обетованной было реализовано всего 16 280 новых машин, при этом израильтяне с гордостью констатируют, что это на 100 ед. больше, чем за аналогичный период 2018 го. 

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В период с января по ноябрь 2019 года включительно из автосалонов выехало 248 357 новых автомобилей - это на 5% меньше, по сравнению с АППГ прошлого года, когда было заключено 262 390 сделок. И это многих израильских автоэкспертов печалит.

Они прогнозируют, что падения следует ожидать уже в этом месяце. Объяснение простое: гораздо выгоднее приобретать новый автомобиль в январе, дабы «выиграть» один год. Другими словами, чтобы в паспорте автомобиля был указан не уходящий 2019 год, а свежий, 2020-й.

Лидирует Корея

Названы и самые популярные в Израиле марки на начало декабря. Лидерство у Hyundai. За 11 месяцев израильтяне сообща отдали предпочтение 39 825 ед. Скорее всего, отмечают эксперты, Hyundai не упустит шанс остаться №1 на местном рынке по итогам всего 2019 года. При таком оптимистичном раскладе бренд победит в 7-й раз за последние 8 лет.

Модельный ряд марки, представленный в Израиле, заметно отличается от российской линейки. Официально в государстве продаются следующие модели Hyundai: i10, i20, i30, i30 Wagon, Ioniq Electric, Ioniq PHEV, Kona, Kona EV, Tucson, Santa Fe и Nexo.

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В ТОП-10 также вошли Toyota, Kia, Skoda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, Mazda, Seat и Renault. В этом перечне нас может удивить наличие испанского бренда, так и «не пошедшего» в России, а также «неплохое выступление» Suzuki – 6-я строчка с результатом 12 077 ед. (для сравнения: в России за аналогичный период было продано всего 6 534 Suzuki).

А что в стане богатых?

Приведен отдельный расклад сил в премиум-сегменте и секторе «Люкс». Фаворитом первого по итогам 11 месяцев 2019 года является Audi – 3 808 проданных автомобилей. На втором месте – Mercedes-Benz (3 081 ед.), на третьем - BMW (2 781 шт.). Далее располагаются Volvo (1 707 ед.), Lexus (1 557 ед.), Jeep (1 303 ед.), Land Rover (452 шт.), Cadillac (424 шт.) и Infiniti (208 шт.).

Из люксовых лучше всего идут дела у Porsche (136 ед.), Jaguar (115 ед.) и Maserati (39 шт.). Следом идут Bentley (23 ед.), Ferrari (8 ед.) и Aston Martin (7 экз.).


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А вы знаете, сколько продается машин в Израиле?
Данные такого государства, как Израиль, покажутся нам детскими. В ноябре текущего года на Земле Обетованной было реализовано всего 16 280 новых машин, при этом израильтяне с гордостью констатируют, что это на 100 ед. больше, чем за аналогичный период 2018 го.  {{material_127025}} В период с января по ноябрь 2019 года включительно из автосалонов выехало 248 357 новых автомобилей - это на 5% меньше, по сравнению с АППГ прошлого года, когда было заключено 262 390 сделок. И это многих израильских автоэкспертов печалит. Они прогнозируют, что падения следует ожидать уже в этом месяце. Объяснение простое: гораздо выгоднее приобретать новый автомобиль в январе, дабы «выиграть» один год. Другими словами, чтобы в паспорте автомобиля был указан не уходящий 2019 год, а свежий, 2020-й. Лидирует Корея Названы и самые популярные в Израиле марки на начало декабря. Лидерство у Hyundai. За 11 месяцев израильтяне сообща отдали предпочтение 39 825 ед. Скорее всего, отмечают эксперты, Hyundai не упустит шанс остаться №1 на местном рынке по итогам всего 2019 года. При таком оптимистичном раскладе бренд победит в 7-й раз за последние 8 лет.Модельный ряд марки, представленный в Израиле, заметно отличается от российской линейки. Официально в государстве продаются следующие модели Hyundai: i10, i20, i30, i30 Wagon, Ioniq Electric, Ioniq PHEV, Kona, Kona EV, Tucson, Santa Fe и Nexo. {{material_128265}} В ТОП-10 также вошли Toyota, Kia, Skoda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, Mazda, Seat и Renault. В этом перечне нас может удивить наличие испанского бренда, так и «не пошедшего» в России, а также «неплохое выступление» Suzuki – 6-я строчка с результатом 12 077 ед. (для сравнения: в России за аналогичный период было продано всего 6 534 Suzuki).А что в стане богатых? Приведен отдельный расклад сил в премиум-сегменте и секторе «Люкс». Фаворитом первого по итогам 11 месяцев 2019 года является Audi – 3 808 проданных автомобилей. На втором месте – Mercedes-Benz (3 081 ед.), на третьем - BMW (2 781 шт.). Далее располагаются Volvo (1 707 ед.), Lexus (1 557 ед.), Jeep (1 303 ед.), Land Rover (452 шт.), Cadillac (424 шт.) и Infiniti (208 шт.). Из люксовых лучше всего идут дела у Porsche (136 ед.), Jaguar (115 ед.) и Maserati (39 шт.). Следом идут Bentley (23 ед.), Ferrari (8 ед.) и Aston Martin (7 экз.).
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Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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