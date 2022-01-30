А вы знали, что ДВС может работать и вообще не расходовать топливо?
От чего зависит расход
Факторов, влияющих на расход горючего много, среди них можно выделить параметры силовой установки и состояние топливной системы, а также характеристики самого топлива.
Чем активнее или агрессивнее ваш стиль вождения, тем выше расход топлива, так что если хотите экономить – пересмотрите манеру поведения на дороге. Не зря же самыми экономными оказываются осторожные водители. Кроме того, расход зависит от скорости и местности – подъем в гору или спуск.
Как добиться нулевого расхода?
При движении со спуска можно перевести рычаг коробки передач на нейтраль и снизить обороты двигателя до холостых. По мнению многих водителей, в этот то момент и достигается заветная экономия, но расход топлива не исчезает, просто тратите вы от 1 до 3 литров на 100 км. Причина в том, что двигатель продолжает работать на минимальных оборотах и жечь горючее со скоростью до 0,8 л в час.
Так как же достичь 0? Очень просто – оставьте включенной передачу! На первый взгляд в этом нет логики, ведь обороты-то выше, чем на холостом ходу. Но при спуске поддержанием оборот двигателя занимается инерционная сила автомобиля, то есть колеса приводят двигатель в действие, а не наоборот. При этом на ЭБУ идет сигнал, что при сохранении высоких оборотов двигателя водитель не нажимает на газ, поэтому электроника блокирует работу топливных форсунок и двигатель не сжигает топливо, а на некоторое время превращается в компрессор, качающий воздух.
Именно это приводит к тому, что бортовой компьютер сообщает вам о нулевом расходе горючего. Длится это в зависимости от протяженности спуска, обычно ЭБУ вновь запускает топливные форсунки после снижения оборотов двигателя до 1800-2000 оборотов в минуту, все зависит от настроек производителя.
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