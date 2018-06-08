8 июня 2018, 10:23

А вы знали, что логотип Hyundai символизирует рукопожатие?

Неожиданное открытие сделал Джейсон Торчински, редактор автомобильного портала Jalopnik. Оказывается, логотип Hyundai не просто представляет собой наклоненную букву «Н», вписанную в овал. Он символизирует дружеское рукопожатие.
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  А вы знали, что логотип Hyundai символизирует рукопожатие? Hyundai А вы знали, что логотип Hyundai символизирует рукопожатие? Hyundai А вы знали, что логотип Hyundai символизирует рукопожатие?
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Изначально перед дизайнерами Hyundai стояла задача максимально дистанцироваться от логотипа Honda, который представлял собой стилизованную первую букву «Н» в названии компании. Для первой модели корейской марки, Hyundai Pony, придумали логотип, состоящий из двух букв «HD» (на четвертом фото). Позже от него решили отказаться, и в 1990-х годах появилась наклоненная «Н», которая всем нам хорошо известна.

Но компания Hyundai вкладывает в свой логотип совершенно особый смысл, не очевидный на первый взгляд. И это никакой не секрет, просто мало кто добирается до раздела на официальном сайте марки, где рассказывается о значении логотипа. Две наклоненные вертикальные линии символизируют две мужские фигуры – представителя компании и клиента. А горизонтальная линия – это их руки, соединенные в крепком дружеском рукопожатии. Почему при этом фигуры наклонены, компания не объясняет. Возможно, они стоят на лестнице или эскалаторе.
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А вы знали, что логотип Hyundai символизирует рукопожатие?
{{material_123546}}Изначально перед дизайнерами Hyundai стояла задача максимально дистанцироваться от логотипа Honda, который представлял собой стилизованную первую букву «Н» в названии компании. Для первой модели корейской марки, Hyundai Pony, придумали логотип, состоящий из двух букв «HD» (на четвертом фото). Позже от него решили отказаться, и в 1990-х годах появилась наклоненная «Н», которая всем нам хорошо известна.Но компания Hyundai вкладывает в свой логотип совершенно особый смысл, не очевидный на первый взгляд. И это никакой не секрет, просто мало кто добирается до раздела на официальном сайте марки, где рассказывается о значении логотипа. Две наклоненные вертикальные линии символизируют две мужские фигуры – представителя компании и клиента. А горизонтальная линия – это их руки, соединенные в крепком дружеском рукопожатии. Почему при этом фигуры наклонены, компания не объясняет. Возможно, они стоят на лестнице или эскалаторе.
2018-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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