А вы знали, что у «Патриота» была 7-местная версия? Показываем (фото)
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Фото: drom.ru
Проблема заключалась в том, что салазок для сидений второго ряда предусмотрено не было, а их спинки нельзя было быстро откинуть – только наклонить, для чего приходилось долго крутить барашек. Поэтому добираться до третьего ряда предложили по центральному проходу. Ремни безопасности для заднего ряда сделать быстро не получилось, поэтому вопрос о серийном производстве 7-местного «Патриота» сразу был снят. Объем необходимых переделок сочли несоразмерным реальному спросу на рынке на 7-местные автомобили, и Sollers потерял к затее всякий интерес.
Единственный прототип 7-местного «Патриота» показали на нескольких мероприятиях, предварительно установив на него солидный обвес от московской фирмы General Performance. С ним внедорожник выглядел более внушительно, но съезжать с асфальта на бездорожье ему стало сложнее.
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