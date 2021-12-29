А вы знали, что в России делают крупнотоннажные грузовики «Москва»? А ведь он оказался удачным автомобилем
Фото: pervoe.online
Снаряженная масса электрогрузовика Moskva составляет порядка 10 тонн, а максимальная грузоподъемность – 9 тонн. Максимальная скорость достигает 110 км/ч, а запас хода полностью груженого электромобиля – 120 километров. Вместе с грузовиком «Магниту» передали зарядную станцию и контракт на сервисное обслуживание электромобиля. Полная зарядка электрогрузовика занимает 2 – 2,5 часа.
Сейчас «Магнит» и Drive Electro обсуждают переход к следующему этапу тестирования. Ритейлер рассчитывает получить целую партию электрогрузовиков, но уже с увеличенной дальностью хода. Немаловажно, что новинка позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 87 тонн в год, а также снизить уровень шумового загрязнения.
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