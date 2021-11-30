А вы знали, что во время войны у нас был танк НИ-1 или «На испуг-1»?
Тракторы обшили бронёй. Толщина её во лбу, на бортах и на корме была 20 миллиметров, а на крыше и днище – 10. Что касается вооружения, то сначала попытались установить 37-миллиметровые орудия от танков Т-26, но у машин с пушками оказался слишком высокий центр тяжести. Поэтому было решено комплектовать их пулемётами. Основная масса тракторов получила по два 7,62-мм пулемёта ДТ.
Три первых таких «танка» были опробованы в боях. Конечно, снаряды могли пробить их броню буквально насквозь, но, тем не менее, ни одна машина потеряна не была. После такого боевого крещения импровизированные танки поставили на поток.
20 сентября машины были использованы в бою против осаждавших город румынских частей. Командование сделало ставку на психологическое воздействие на противника. Бывшие тракторы двинулись в атаку с включенными фарами и громкими сиренами. Примечательно, что некоторые машины были оснащены лишь муляжами орудий – видимо, пулемётов в осаждённой Одессе на всех не хватило. Советская авантюра удалась: противник был обращён в бегство. Считается, что именно тогда «НИ-1» и получили своё название. Нехитрая аббревиатура расшифровывается как «На испуг».
В дальнейшем НИ-1 неоднократно применялись в боях до самой эвакуации Одессы. После неё часть машин была взорвана, а часть осталась в городе и досталась противнику. Вошедшие в Одессу румынские войска использовали НИ-1 в различных целях, в частности, как учебные машины.
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