21 ноября 2021, 00:08
А вы знате, как работает автоматическая система пожаротушения на АЗС? Показываем на видео
В Сети всплыло любопытное видео, на котором запечатлен инцидент, произошедший на автозаправочной станции в Куинси (штат Массачусетс, США) еще летом 2020 года. Система автоматического пожаротушения вышла из строя и покрыла белым порошком все вокруг.
Дарья Климова Фото: jalopnik.com
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Фото: jalopnik.com
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К счастью, никто серьезно не пострадал, но это хорошая демонстрация того, как работает подобная система. В экстренной ситуации она способна эффективно справиться с огнем и спасти чьи-то жизни. В системах пожаротушения на АЗС часто используются сухие химические реагенты на основе бикарбоната натрия (пищевой соды), бикарбоната калия или моноаммонийфосфата. Эти вещества, распыленные в воздухе, могут вызвать раздражение и одышку, но все-таки они не столь вредны, как может показаться.
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