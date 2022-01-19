А вы знаете, сколько зарабатывают пилоты Формулы-1?
Фото: eurosport.ru
Зарплата всех пилотов превышает 1 млн долларов. Исключение составляет молодой гонщик Юки Цунода, подписавший контракт с командой AlphaTauri на 750 000 долларов. Интересно, что его партнер по команде Пьер Гасли заработает 5 млн долларов. Наверно, Цунода разозлится, узнав о такой несправедливости. Единственный российский гонщик, Никита Мазепин заработает в Haas ровно 1 млн долларов, как и его партнер по команде Мик Шумахер.
Больше всех, что неудивительно, зарабатывает семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Его зарплата достигает 40 млн долларов в год. И это без учета бонусов за результативность и доходов за индивидуальные спонсорские контракты. Его ближайшие преследователи – Макс Ферстаппен из Red Bull (25 млн долларов) и Фернандо Алонсо из Alpine (20 млн долларов). Валттери Боттас перешел из команды Mercedes в Alfa Romeo, но ничего не потерял в финансовом плане. Его контракт по-прежнему оценивается в 10 млн долларов. Зато Джордж Рассел, заменивший его в Mercedes, получит всего 4 млн долларов. Немцы неплохо сэкономили.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 5 719 000 РMercedes V-класс 2018 в Москве
- 12 600 000 РBMW X6 2020 в Москве
- 1 280 000 РBMW 7 серия 2011 в Москве
- 630 000 РSsangYong Actyon Sports 2010 в Москве
- 319 000 РMercedes S-класс 1999 в Москве
- 1 860 000 РMercedes E-класс 2013 в Москве
- 1 950 000 РHonda CR-V 2010 в Москве
- 350 000 РToyota Corona 1998 в Москве
- 870 000 РSsangYong Rexton 2008 в Москве
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