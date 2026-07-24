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Автор: Мария Степанова

24 июля 2026, 19:23

A350-1000ULR преодолел 17 000 км без посадки: новый этап испытаний Airbus

A350-1000ULR преодолел 17 000 км без посадки: новый этап испытаний Airbus

Дополнительный бак и 22 часа в воздухе: как прошел испытательный полет нового A350-1000ULR из Европы в Австралию

A350-1000ULR преодолел 17 000 км без посадки: новый этап испытаний Airbus

Airbus провел уникальный испытательный перелет A350-1000ULR из Тулузы в Мельбурн - почти 17 000 км и 19 часов в воздухе. Этот шаг важен для сертификации самолета, который может изменить рынок сверхдальних авиаперевозок уже в ближайшие годы.

Airbus провел уникальный испытательный перелет A350-1000ULR из Тулузы в Мельбурн - почти 17 000 км и 19 часов в воздухе. Этот шаг важен для сертификации самолета, который может изменить рынок сверхдальних авиаперевозок уже в ближайшие годы.

Испытательный перелет Airbus A350-1000ULR из Тулузы в Мельбурн стал ключевым событием для всей авиационной отрасли. Новый широкофюзеляжный лайнер преодолел почти 17 тысяч километров без посадки, проведя в воздухе около 19 часов. Это не только рекорд для текущей программы испытаний, но и важный шаг к запуску коммерческих сверхдальних маршрутов.

Самолет разрабатывался специально для авиакомпании Qantas в рамках амбициозного проекта Project Sunrise. В конструкции A350-1000ULR предусмотрен дополнительный центральный топливный бак на 20 тысяч литров, что позволяет увеличить максимальную продолжительность полета до 22 часов. Во время испытательного рейса специалисты Airbus тщательно проанализировали работу всех ключевых систем, включая топливную, а также поведение лайнера в условиях экстремальных нагрузок. На борту находились летчики-испытатели и инженеры, которые собирали данные для последующей сертификации.

После приземления в Австралии запланирован обратный перелет в Европу, где испытания продолжатся. Ожидается, что инженеры уделят пристальное внимание работе оборудования и систем в условиях еще более продолжительного полета. Как пишет aerospaceglobalnews.com, версия A350-1000ULR создавалась с расчетом на будущие прямые рейсы Qantas из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк – это может стать настоящим прорывом для пассажирских перевозок на сверхдальних направлениях.

Поставка первого серийного A350-1000ULR для Qantas намечена на 2027 год. Если проект будет реализован в срок, это позволит австралийской авиакомпании предложить пассажирам уникальные прямые маршруты без пересадок между Австралией, Европой и США. Для рынка это означает появление новых стандартов комфорта и эффективности на дальних рейсах. Важно отметить, что подобные технологии со временем могут появиться и на российском рынке, где растет спрос на прямые перелеты между крупными городами и зарубежными направлениями. Судя по имеющимся данным, A350-1000ULR задал новую планку для всей отрасли.

Интересно, что развитие технологий дальнемагистральных перелетов становится трендом последних лет. Например, недавно в России прошли испытания летающего такси X-Sky с пассажиром на борту, что также свидетельствует о растущем интересе к новым форматам воздушного транспорта – подробнее об этом можно узнать в соответствующих материале о первых испытаниях аэротакси X-Sky на Сахалине .

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