Испытание климатом: почему гибриды проигрывают электрокарам там, где этого никто не ждал — исследование

AAA выявила неожиданные различия в потере запаса хода у электромобилей и гибридов зимой

Свежие данные AAA раскрывают, как экстремальные температуры влияют на расход и экономичность электромобилей и гибридов. Исследование выявило неожиданные нюансы, которые могут изменить взгляд на выбор между этими типами авто. Почему это важно для водителей - в материале.

Свежие данные AAA раскрывают, как экстремальные температуры влияют на расход и экономичность электромобилей и гибридов. Исследование выявило неожиданные нюансы, которые могут изменить взгляд на выбор между этими типами авто. Почему это важно для водителей - в материале.

Новое исследование ААА опровергает привычные представления о поведении электромобилей и гибридов в экстремальных погодных условиях. На фоне роста цен на топливо интерес к экологичным технологиям усиливается, однако разница между двумя типами машин оказалась больше, чем принято считать.

В эксперименте участвовали три гибрида (Honda CR-V, Toyota Prius, Hyundai Tucson) и три электромобиля (Chevrolet Equinox EV, Ford Mustang Mach-E, Tesla Model Y). Испытания на динамометрическом стенде проводились при трёх температурах: −7°C, +24°C и +35°C, чтобы объективно оценить влияние погоды на энергопотребление.

Зимой электромобили показали значительное снижение запаса хода — в среднем на 39%, а экономичность упала на 35,6%. У гибридов потери оказались скромнее: менее 23% по расходу топлива. Для владельцев электрокаров этот факт не стал новостью, так как с падением эффективности в морозы они сталкиваются регулярно.

В денежном выражении на тысячу миль гибриды тратят 28,44 доллара, электромобили — 32,11 доллара при домашней зарядке и 76,93 доллара на коммерческих станциях. Расчёт сделан при цене бензина около 4 долларов за галлон, но сейчас топливо в США стоит уже более 4,5 доллара, а в некоторых штатах — свыше 6 долларов. Поэтому, кроме самых холодных дней, электромобили остаются экономичнее.

На итоговые показатели сильно влияют тепловой насос и тип аккумулятора. У Ford Mustang Mach-E он есть, у Chevrolet Equinox EV — нет, отсюда разница в запасе хода. Tesla Model Y с климат-контролем и LFP-аккумулятором показала падение до 47%, хотя на практике редко превышает 30%. Это связано с частым прогревом салона и батареи в условиях теста.

Самым неожиданным стал итог летних испытаний. В жару при +35°C гибриды теряют 12% эффективности, тогда как электромобили — лишь 10,4% по MPGe и 8,5% по запасу хода. Для обычных водителей такие потери почти незаметны.

Инженеры ААА признались, что не ожидали столь сильного падения эффективности гибридов зимой. Грег Браннон отметил, что электромобили хороши при умеренных температурах, но именно 23-процентное падение экономичности гибридов в мороз стало настоящим сюрпризом.

В исследовании заметен акцент на недостатках гибридов и электромобилей, при этом преимущества последних (низкие расходы на топливо, экологичность, простота обслуживания) упоминаются реже. Также нельзя сбрасывать со счетов влияние лобби нефтяных компаний и традиционного автопрома, формирующих негативное общественное мнение.

Результаты теста показывают: выбор между гибридом и электромобилем зависит не только от климата, но и от привычек вождения, условий эксплуатации и доступности зарядки. Универсального ответа, какой тип авто выгоднее, не существует — всё решают конкретные обстоятельства.