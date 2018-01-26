26 января 2018, 12:04

ABT выпустило купе на базе Audi RS5

«Горячий» Audi RS5 попал в руки тюнерам из ателье ABT Sportsline. В результате специалисты создали собственное купе с более мощным агрегатом - RS5-R. Премьера новинки ожидается в Женеве.
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  ABT выпустило купе на базе Audi RS5 Audi RS5 ABT выпустило купе на базе Audi RS5 Audi RS5 ABT выпустило купе на базе Audi RS5 Audi RS5 ABT выпустило купе на базе Audi RS5 Audi RS5 ABT выпустило купе на базе Audi RS5
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Audi RS5
Выпускается с 2012 г.
Новый 3 681 900 Р
Всего на свет появится 50 экземпляров этой модели. Каждый получит подвеску с более жесткими стабилизаторами и койловерами, углепластиковым диффузором в заднем бампере, а также 21-дюймовые колесные диски с покрышками размерностью 275/25.

Под капотом купе расположится доработанный битурбированный агрегат V6 объемом 2,9 литра. Его мощность в результате модернизации увеличилась до 530 л. с., а максимальный крутящий момент – до 690 Нм. Это на 80 сил и 90 Нм больше, чем у обычного Audi RS5.

Что касается динамических характеристик, то время разгона с места до 100 км/ч уменьшилось на 0,3 секунды и составляет 3,6 секунды. Заказы на модель ABT Sportsline начнет принимать сразу после премьеры автомобиля.

Дизайн и тюнинг Ауди РС5

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ABT выпустило купе на базе Audi RS5
{{model_2968}}Всего на свет появится 50 экземпляров этой модели. Каждый получит подвеску с более жесткими стабилизаторами и койловерами, углепластиковым диффузором в заднем бампере, а также 21-дюймовые колесные диски с покрышками размерностью 275/25.Под капотом купе расположится доработанный битурбированный агрегат V6 объемом 2,9 литра. Его мощность в результате модернизации увеличилась до 530 л. с., а максимальный крутящий момент – до 690 Нм. Это на 80 сил и 90 Нм больше, чем у обычного Audi RS5.Что касается динамических характеристик, то время разгона с места до 100 км/ч уменьшилось на 0,3 секунды и составляет 3,6 секунды. Заказы на модель ABT Sportsline начнет принимать сразу после премьеры автомобиля.
2018-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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