26 января 2018, 12:04
ABT выпустило купе на базе Audi RS5
«Горячий» Audi RS5 попал в руки тюнерам из ателье ABT Sportsline. В результате специалисты создали собственное купе с более мощным агрегатом - RS5-R. Премьера новинки ожидается в Женеве.
Audi RS5
Выпускается с 2012 г.
Новый 3 681 900 Р
Под капотом купе расположится доработанный битурбированный агрегат V6 объемом 2,9 литра. Его мощность в результате модернизации увеличилась до 530 л. с., а максимальный крутящий момент – до 690 Нм. Это на 80 сил и 90 Нм больше, чем у обычного Audi RS5.
Что касается динамических характеристик, то время разгона с места до 100 км/ч уменьшилось на 0,3 секунды и составляет 3,6 секунды. Заказы на модель ABT Sportsline начнет принимать сразу после премьеры автомобиля.
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