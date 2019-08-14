14 августа 2019, 00:36
Acura анонсировала новый концепт-кар
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На неделю моды в Монтерее Acura привезет концептуальный седан Type S, который станет предвестником «заряженной» версии Acura TLX следующего поколения. Ранее японская марка объявила о планах возродить спортивную линейку «Type S».
Acura Type S
Acura Type S
Acura Type S
Acura Type S
Acura Type S
Acura Type S
Acura Type S
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Концептуальный Acura Type S получил острый граненый дизайн в духе последних моделей Acura, таких как NSX и RDX. Агрессивный характер седану придают огромные воздухозаборники в переднем бампере, длинный капот и короткий багажник. В профиль концепт похож на купе, тем не менее Acura настаивает, что это четырехдверный седан. Кузов Type S окрашен в необычный пронзительно-голубой оттенок Double Apex Blue Pearl с акцентами из карбона.
По словам представителей Acura, такие элементы, как светодиодные фары с четырьмя светильниками, ходовые огни с острыми краями и пятиугольная решетка радиатора, в будущем появятся на серийных моделях марки. Технические подробности пока не разглашаются. Известно лишь, что Acura Type S оснастили 21-дюймовыми колесными дисками и четырехпоршневыми тормозными суппортами Brembo.
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