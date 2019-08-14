Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
14 августа 2019, 00:36

Acura анонсировала новый концепт-кар

  • 280
  • 0
На неделю моды в Монтерее Acura привезет концептуальный седан Type S, который станет предвестником «заряженной» версии Acura TLX следующего поколения. Ранее японская марка объявила о планах возродить спортивную линейку «Type S».
Acura анонсировала новый концепт кар

Acura Type S

Acura анонсировала новый концепт кар

Acura Type S

Acura анонсировала новый концепт кар

Acura Type S

Acura анонсировала новый концепт кар

Acura Type S

Acura анонсировала новый концепт кар

Acura Type S

Acura анонсировала новый концепт кар

Acura Type S

Acura анонсировала новый концепт кар

Acura Type S

Acura анонсировала новый концепт кар
Acura анонсировала новый концепт кар
Acura анонсировала новый концепт кар
Acura анонсировала новый концепт кар
Acura анонсировала новый концепт кар
Acura анонсировала новый концепт кар
Acura анонсировала новый концепт кар
Ранее мы писали
На автосалон в Нью-Йорк Acura привезла RDX нового поколения, который переработали как изнутри, так и снаружи ...
Читать далее
О планах Acura выпустить еще более мощную версию седана Acura TLX стало известно три года назад. Бренд даже запатентовал новое имя «TLX Type S». Ожидается, что именно концепт-кар Acura Type S даст представление о том, как будет выглядеть спортивный седан Acura TLX второго поколения. Новинку покажут 15 августа на фестивале в Монтерее. 

Концептуальный Acura Type S получил острый граненый дизайн в духе последних моделей Acura, таких как NSX и RDX. Агрессивный характер седану придают огромные воздухозаборники в переднем бампере, длинный капот и короткий багажник. В профиль концепт похож на купе, тем не менее Acura настаивает, что это четырехдверный седан. Кузов Type S окрашен в необычный пронзительно-голубой оттенок Double Apex Blue Pearl с акцентами из карбона.

По словам представителей Acura, такие элементы, как светодиодные фары с четырьмя светильниками, ходовые огни с острыми краями и пятиугольная решетка радиатора, в будущем появятся на серийных моделях марки. Технические подробности пока не разглашаются. Известно лишь, что Acura Type S оснастили 21-дюймовыми колесными дисками и четырехпоршневыми тормозными суппортами Brembo.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест Acura TLX: свое не упустит!
12.10.2014, 17:03
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв новой Mazda3: не родись красивой…
07.08.2019, 19:45
Тест-драйв прокатного Volkswagen Polo: грозовой фон
04.08.2019, 08:56
Тест Acura TLX: свое не упустит!
12.10.2014, 17:03
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Acura MDX
Приветствую своих читателей! Последние 2 года очень уж увлекся горнолыжным спортом, появилась компания, с которой мы на автомобилях частенько отправляемся в путешествия на различные курорты, объездили половину России, но каждый раз в экспедиции из 3 машин, среди которых был Х5 е70, Паджерик и моя камри ...
Егор Шелестов
Форум Acura TSX
Цепной.
АНАТОЛИЙ
Форум Acura RDX
здравствуйте, у меня акура рдх.как узнать что входит в Т О .Уменя уже ей 3года, когда и что менять????
natali
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Акура
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Регистрация авто по-новому. Что изменится?
Лучшие модели Ford, которые могли бы быть в России
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Acura TLX
Объявления о продаже Acura TLX
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Acura анонсировала новый концепт-кар
{{material_122939}}О планах Acura выпустить еще более мощную версию седана Acura TLX стало известно три года назад. Бренд даже запатентовал новое имя «TLX Type S». Ожидается, что именно концепт-кар Acura Type S даст представление о том, как будет выглядеть спортивный седан Acura TLX второго поколения. Новинку покажут 15 августа на фестивале в Монтерее. Концептуальный Acura Type S получил острый граненый дизайн в духе последних моделей Acura, таких как NSX и RDX. Агрессивный характер седану придают огромные воздухозаборники в переднем бампере, длинный капот и короткий багажник. В профиль концепт похож на купе, тем не менее Acura настаивает, что это четырехдверный седан. Кузов Type S окрашен в необычный пронзительно-голубой оттенок Double Apex Blue Pearl с акцентами из карбона.По словам представителей Acura, такие элементы, как светодиодные фары с четырьмя светильниками, ходовые огни с острыми краями и пятиугольная решетка радиатора, в будущем появятся на серийных моделях марки. Технические подробности пока не разглашаются. Известно лишь, что Acura Type S оснастили 21-дюймовыми колесными дисками и четырехпоршневыми тормозными суппортами Brembo.
2019-08-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Саратов Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.