21 декабря 2017, 14:40
Acura анонсировала выход нового поколения RDX
На грядущем автосалоне в Детройте Acura представит прототип кроссовера RDX нового поколения. Это будет самая масштабная модернизация модели за последнее десятилетие.
Салон модели претерпит серьезные изменения. Его выполнят в стилистике концепта Acura Precision Cockpit. В частности, кроссовер обзаведется электронной приборной панелью, мультимедийной системой, в которой полностью поменяется программное обеспечение, тачпад на центральном тоннеле.
В настоящий момент RDX является самой востребованной моделью Acura на североамериканском авторынке. Автомобиль доступен по цене от 35 800 долларов.
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Отзывы по теме
здравствуйте, у меня акура рдх.как узнать что входит в Т О .Уменя уже ей 3года, когда и что менять????
Продам рейлинги и багажник, оригинальные, усиленные, аэродинамические, черные. На Acura RDX 2007-2012 год Посмотреть пример - (goo . gl / FTosN3) Могу отправить за ваш счет по РФ Тел: 8 920 044-12-34 Евгений Цена: 20 000 р.
Не знаю ни одного обладателя RDX, кто бы не восхищался этим чудом инженерной мысли. Машина воплотила в себе идеальное сочетание надежности, безопасности, дизайна, комфорта и удивительной управляемости. При этом для лакшери класса поразительно недорога в обслуживании. Очень динамичная. Управляемость в ...
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