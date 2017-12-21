21 декабря 2017, 14:40

Acura анонсировала выход нового поколения RDX

На грядущем автосалоне в Детройте Acura представит прототип кроссовера RDX нового поколения. Это будет самая масштабная модернизация модели за последнее десятилетие.
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Acura RDX
Выпускается с 2006 г.
Новый от 1 050 000 до 1 130 000 Р
Отзывов: 4
Все подробности о новинке пока что засекречены. Производитель лишь опубликовал тизер RDX и сообщил, что вседорожник впервые в истории японского бренда будет полностью разработан в США.

Салон модели претерпит серьезные изменения. Его выполнят в стилистике концепта Acura Precision Cockpit. В частности, кроссовер обзаведется электронной приборной панелью, мультимедийной системой, в которой полностью поменяется программное обеспечение, тачпад на центральном тоннеле.

В настоящий момент RDX является самой востребованной моделью Acura на североамериканском авторынке. Автомобиль доступен по цене от 35 800 долларов.

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Отзывы по теме
Форум Acura RDX
здравствуйте, у меня акура рдх.как узнать что входит в Т О .Уменя уже ей 3года, когда и что менять????
natali
Продам рейлинги багажник аэродинамический
Продам рейлинги и багажник, оригинальные, усиленные, аэродинамические, черные. На Acura RDX 2007-2012 год Посмотреть пример - (goo . gl / FTosN3) Могу отправить за ваш счет по РФ Тел: 8 920 044-12-34 Евгений Цена: 20 000 р.
evgeniywz
Отзыв о Acura RDX 2009 года
Не знаю ни одного обладателя RDX, кто бы не восхищался этим чудом инженерной мысли. Машина воплотила в себе идеальное сочетание надежности, безопасности, дизайна, комфорта и удивительной управляемости. При этом для лакшери класса поразительно недорога в обслуживании. Очень динамичная. Управляемость в ...
Владимир
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Acura анонсировала выход нового поколения RDX
{{model_2623}}Все подробности о новинке пока что засекречены. Производитель лишь опубликовал тизер RDX и сообщил, что вседорожник впервые в истории японского бренда будет полностью разработан в США.Салон модели претерпит серьезные изменения. Его выполнят в стилистике концепта Acura Precision Cockpit. В частности, кроссовер обзаведется электронной приборной панелью, мультимедийной системой, в которой полностью поменяется программное обеспечение, тачпад на центральном тоннеле.В настоящий момент RDX является самой востребованной моделью Acura на североамериканском авторынке. Автомобиль доступен по цене от 35 800 долларов.
2017-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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