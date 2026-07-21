Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

21 июля 2026, 20:08

Acura готовит крупнейший трехрядный кроссовер с гибридной установкой нового поколения

Acura готовит крупнейший трехрядный кроссовер с гибридной установкой нового поколения

Самый большой и технологичный Acura в истории: чем удивит гибридный флагман

Acura готовит крупнейший трехрядный кроссовер с гибридной установкой нового поколения

Acura анонсировала выпуск самого большого и престижного кроссовера в своей истории. Новинка получит три ряда сидений и гибридную силовую установку нового поколения, что отражает смену стратегии бренда и растущий интерес к экономичным технологиям.

Acura анонсировала выпуск самого большого и престижного кроссовера в своей истории. Новинка получит три ряда сидений и гибридную силовую установку нового поколения, что отражает смену стратегии бренда и растущий интерес к экономичным технологиям.

Появление нового трехрядного кроссовера Acura – событие, которое способно изменить расстановку сил в сегменте крупных внедорожников. Компания официально представила самую просторную и технологичную модель в своей истории, оснастив её гибридной силовой установкой нового поколения. Это решение отражает не только актуальные приоритеты бренда, но и глобальный тренд на экономичность и экологичность.

Новинка займёт позицию выше классического MDX и будет ориентирована на покупателей, ценящих максимальный комфорт, вместительный салон и высокий уровень оснащения. В основе кроссовера – гибридная установка Honda последней генерации, которая, по замыслу инженеров, должна обеспечить баланс между динамикой, плавностью хода и топливной эффективностью. Точные данные о мощности, габаритах и характеристиках подвески пока держатся в секрете, что лишь подогревает интерес к новинке.

Проект Acura – часть масштабной программы Honda по развитию гибридных моделей. В ближайшие годы планируется вывести на рынок 15 новых гибридов под марками Honda и Acura. После пересмотра стратегии в отношении электромобилей ставка делается именно на гибридные технологии как наиболее востребованные на данный момент.

Название будущей модели пока не раскрыто. Однако, судя по всему, новинка может заинтересовать не только американских, но и российских покупателей, где спрос на крупные технологичные кроссоверы стабильно высок. Как пишет Carscoops, подробности о технических характеристиках и комплектациях появятся ближе к мировой премьере. Важно отметить, что гибридные технологии Honda и Acura традиционно отличаются надёжностью и адаптацией к разным климатическим условиям – это может стать дополнительным плюсом для российского рынка. В целом, запуск нового флагмана выглядит логичным шагом в условиях растущей конкуренции и ужесточения экологических требований.

Эксперты отмечают, что появление нового флагмана Acura может стать ответом на повышенный спрос на крупные гибридные кроссоверы в премиум-сегменте. Примерно та же логика прослеживается и у других производителей: недавно на рынке появился рестайлинговый гибридный кроссовер с автопилотом от Huawei, о котором также рассказывалось в материале о запуске AITO M8 с разными версиями и автопилотом .

Упомянутые марки: Acura, Honda
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