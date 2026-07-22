Acura XL 2029: Почему новый гибридный внедорожник заставит переживать Lexus и BMW

22 июля 2026, 07:12
Acura готовит трехрядный флагманский SUV для США: старт производства в 2029
Acura готовит трехрядный флагманский SUV для США: старт производства в 2029
Acura планирует вывести на рынок США крупный трехрядный внедорожник, который должен усилить позиции бренда в премиум-сегменте. На фоне сокращения модельного ряда и роста спроса на большие кроссоверы, этот шаг может стать ключевым для будущего марки.
Планы Acura по запуску крупного трехрядного внедорожника в США могут изменить расстановку сил в премиум-сегменте. На фоне ухода с рынка моделей ZDX и RDX, а также отказа от новых электромобилей, бренд оказался в ситуации, когда обновление модельного ряда стало критически важным шагом. Именно поэтому проект флагманского внедорожника, известного как «Acura XL», вызывает такой интерес у дилеров и экспертов.
Производство нового продукта намечено на сентябрь 2029 года, сборка будет организована на заводе в Линкольне, штат Алабама. По предварительным данным, ежегодно ожидается выпуск около 40 тысяч экземпляров. Модель пока не получила официального имени, но в документах Honda фигурирует как «Acura XL». Ожидается, что новинка получит гибридную силовую установку, которая позволит сочетать высокую производительность с экономичностью — важный аргумент для покупателей в США.
Рынок крупных премиальных кроссоверов за последние годы достиг рекордных показателей: только в 2025 году в этом сегменте было реализовано 195 тысяч автомобилей. Лидером остается Lexus TX, который задает стандарты простора и оснащения. Новый внедорожник от Acura должен компенсировать главный недостаток MDX — тесный третий ряд, который не подходит для взрослых пассажиров.
Важным аспектом для Acura станет конкуренция не только с Lexus, но и с немецкими брендами. Mercedes-Benz GLS, BMW X7 и ожидаемый Audi Q9 предлагают максимальный комфорт, но стоят значительно дороже. Acura XL должен предложить аналогичный простор и премиальные опции, но по более доступной цене. При этом дилеры в США обращают внимание на местных конкурентов: Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Cadillac Escalade. Несмотря на то, что переход на рамную конструкцию маловероятен, увеличенная колесная база и просторный салон могут стать главными козырями новинки.
Судя по данным, запуск Acura XL может стать для бренда попыткой вернуть себе статус одного из лидеров премиум-сегмента, который был утрачен после кризиса 2008 года. Для российского рынка эта новость интересна тем, что спрос на большие и технологичные внедорожники стабильно растет, а опыт Acura может быть использован местными производителями и импортерами. Кроме того, появление нового конкурента в сегменте может отразиться на ценовой политике и оснащении аналогичных моделей других брендов.
Интересно, что вектор развития гибридных внедорожников уже обсуждался экспертами в материале о смене стратегии бренда и росте интереса к экономичным технологиям — подробнее об этом можно узнать в анализе перспектив гибридных кроссоверов Acura .
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