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Автор: Дарья Климова

30 августа 2026, 19:54

Acura может выпустить Nexera Vision с бензиновым мотором вместо электродвигателя

Acura может выпустить Nexera Vision с бензиновым мотором вместо электродвигателя

Бензиновый спорткар в эпоху электрокаров: Acura показала невероятный концепт Nexera Vision

Acura может выпустить Nexera Vision с бензиновым мотором вместо электродвигателя

Концепт Acura Nexera Vision неожиданно оказался в центре внимания: руководство Honda в США не исключает запуск модели в серию, причем не только с электроприводом, но и с бензиновым или гибридным мотором. Почему это решение может повлиять на будущее спортивных автомобилей и какие риски видят специалисты - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные проекты часто сталкиваются с неожиданными трудностями на пути к серийному производству.

Концепт Acura Nexera Vision неожиданно оказался в центре внимания: руководство Honda в США не исключает запуск модели в серию, причем не только с электроприводом, но и с бензиновым или гибридным мотором. Почему это решение может повлиять на будущее спортивных автомобилей и какие риски видят специалисты - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные проекты часто сталкиваются с неожиданными трудностями на пути к серийному производству.

Для российских автолюбителей новость о возможном запуске в серию концепта Acura Nexera Vision с бензиновым двигателем может стать настоящим сигналом: даже на фоне глобального перехода к электромобилям производители не спешат полностью отказываться от традиционных технологий. Это решение может повлиять на стратегию других брендов и изменить расстановку сил на рынке спорткаров, где спрос становится все менее предсказуемым.

Концепт Nexera Vision был представлен на автомобильной неделе в Монтерее и сразу привлек внимание необычным сочетанием дизайна и технологий. Низкий кузов, длинный капот, двери типа «крыло бабочки», 22-дюймовые колеса с центральным креплением, карбон-керамические тормоза и активный задний спойлер - все это подчеркивает спортивный характер модели. Однако главная интрига - в выборе силовой установки: президент American Honda Эйдзи Фудзимара отметил, что компания готова рассматривать бензиновый, гибридный или полностью электрический вариант, ориентируясь на предпочтения будущих покупателей.

Фото: Acura

Пока решение о запуске Nexera Vision в серию не принято, но сам факт обсуждения бензиновой версии выглядит неожиданно на фоне массового ухода брендов в электрификацию. В Acura не скрывают, что эффектный спорткар - это всегда риск: пример второго поколения NSX, которое не смогло обеспечить стабильный спрос, до сих пор служит напоминанием о сложностях этого сегмента. Кроме того, рынок спортивных автомобилей продолжает сокращаться, а запуск дорогой двухместной модели требует серьезных расчетов и понимания целевой аудитории.

Интересно, что Nexera Vision вписывается в масштабную перестройку модельного ряда Acura. В ближайшие годы компания планирует обновить бренд и сделать ставку на гибридные технологии, при этом от подключаемых гибридов пока отказывается. Полностью электрические автомобили остаются в долгосрочных планах, но гибкость в выборе силовой установки может стать конкурентным преимуществом. Такой подход позволяет Acura не только реагировать на запросы рынка, но и минимизировать риски, связанные с быстрыми изменениями в отрасли.

В контексте последних тенденций стоит вспомнить, что даже крупные производители сталкиваются с техническими и рыночными проблемами: например, недавно стало известно о масштабном отзыве Lucid Air в США из-за риска возгорания электрики - подробности о причинах и последствиях этого решения уже обсуждаются экспертами. Это еще раз подчеркивает, что даже самые инновационные проекты не застрахованы от сложностей, а гибкость в выборе технологий становится ключевым фактором успеха.

Для справки: Acura - премиальный бренд Honda, ориентированный на рынки США и Японии. Второе поколение NSX, несмотря на передовые решения, не смогло закрепиться на рынке из-за высокой цены и ограниченного спроса. Сейчас компания делает ставку на обновление модельного ряда и расширение гибридных технологий, что может повлиять на стратегию других производителей. Решение о запуске Nexera Vision в серию пока не принято, но сам факт обсуждения разных вариантов силовой установки говорит о том, что рынок спорткаров переживает период переосмысления. Для российских автолюбителей это может означать появление новых интересных моделей в будущем, а также сохранение выбора между традиционными и инновационными технологиями.

Упомянутые марки: Acura, Honda
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