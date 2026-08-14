Концепт Acura Nexera: двери-бабочки, «невидимые» фары и полный отказ от кнопок

14 августа 2026, 19:18
Acura Nexera: концепт-купе с дверями-бабочками и новой оптикой
Acura Nexera: концепт-купе с дверями-бабочками и новой оптикой
Acura представила концепт Nexera, который может задать тренд для будущих моделей бренда. Необычные двери, скрытая оптика и карбоновые детали - лишь часть новшеств. Почему этот автомобиль уже обсуждают эксперты и что это значит для рынка, разбираемся подробно.
Для российских автолюбителей появление концепта Acura Nexera — это не просто очередная дизайнерская фантазия, а сигнал о том, как будут выглядеть и ощущаться премиальные автомобили к концу десятилетия. В условиях резкого изменения рыночной конъюнктуры и ужесточения конкуренции подобные концепции становятся ориентиром для будущих серийных моделей, в том числе и для тех, что могут появиться в России.
Как сообщает Autonews, над Nexera работала команда под руководством Ясутаке Цучиды, и результат получился действительно необычным. Купе привлекает внимание не только эффектными дверями-бабочками, но и плавными линиями кузова, массивными колесными арками, а также светотехникой, которая в выключенном состоянии полностью сливается с кузовом. Такой подход к оптике, который в Acura называют «фантомным освещением», позволяет автомобилю выглядеть лаконично и современно. При включении фар появляется узнаваемый фирменный рисунок, повторяющий логотип марки.
Инженерные решения Nexera тоже заслуживают внимания. Впервые для Acura были применены центральные гайки колес — решение, обычно встречающееся на спортивных и гоночных автомобилях в качестве альтернативы стандартным ступичным болтам. За колесами скрываются карбон-керамические тормозные механизмы, а в задней части установлен активный спойлер. Большинство аэродинамических элементов выполнено из углепластика, что снижает вес и повышает управляемость. В салоне дизайнеры отказались от привычных физических кнопок, сделав ставку на минимализм и современные материалы: алюминий, алькантару и кожу. Эти решения создают ощущение премиальности, но при этом не перегружают интерьер деталями.
Ясутаке Цучида отмечает, что задача нового направления — передать характер Acura через строгие пропорции, скульптурные формы и интеграцию технологий. Это не просто слова: уже подтверждено, что следующий кроссовер RDX Hybrid получит элементы стиля Nexera, включая характерную оптику. Однако ждать возвращения NSX в таком виде не стоит — концепт не является прямым предвестником нового суперкара.
Если говорить о практической стороне, появление таких проектов, как Nexera, показывает, что премиальные кроссоверы и купе становятся всё более технологичными и индивидуальными. Использование карбонового волокна, активной аэродинамики и новых светотехнических решений постепенно переходит из мира шоу-каров в серийное производство. Для российского рынка это означает, что даже в условиях ограниченного выбора покупатели смогут ориентироваться на современные технологии и свежие дизайнерские идеи. Важно отметить, что подобные концепты часто становятся отправной точкой для целого поколения новых моделей, а значит, следить за такими премьерами стоит не только дилерам, но и всем, кто интересуется будущим автомобильной индустрии.
Интересно, что отказ от физических кнопок в салоне становится трендом не только у Acura. Например, недавно Jaguar представил интерьер Type 00 без привычных клавиш и даже без заднего стекла. О том, как подобные решения влияют на обзорность и почему производители идут на такие эксперименты, можно узнать из материала о новых подходах к дизайну салонов на примере внедорожника 212 T10 .
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