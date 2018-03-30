30 марта 2018, 09:43

Acura представила RDX третьего поколения

На автосалон в Нью-Йорк Acura привезла RDX нового поколения, который переработали как изнутри, так и снаружи. Продажи кроссовера в США начнутся летом. В нашей стране автомобили бренда Acura официально не продаются с 2016 года.
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  Acura представила RDX третьего поколения Acura RDX Acura представила RDX третьего поколения Acura RDX Acura представила RDX третьего поколения Acura RDX Acura представила RDX третьего поколения Acura RDX Acura представила RDX третьего поколения
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фото
  
Acura RDX третьего поколения построили на новой платформе, конструкция которой более, чем наполовину состоит из высокопрочной стали. Эту архитектуру планируют использовать только для создания моделей Acura. Кроссовер получил стойки Макферсон спереди, пятирычажку сзади и электрический усилитель рулевого управления. Адаптивные амортизаторы предложат в виде опции. Габаритная длина – 4 747 мм, а размер колесной базы вырос на 66 мм и теперь составляет 2 750 миллиметров. 

Acura RDX
Выпускается с 2006 г.
Отзывов: 4
Под капотом новинки расположилась форсированная до 275 л.с. (380 Нм) двухлитровая «турбочетверка» от нового Honda Accord (на седане она выдает 252 л.с.). Мотор сочетается с 10-диапазонной автоматической коробкой передач и модернизированной системой полного привода SH-AWD. Система при необходимости перераспределит тягу между осями (назад до 70%) или между левым и правым задними колесами (до 100% на одно колесо).

Дизайн Acura RDX разработан студией Honda в Лос-Анджелесе по мотивам концепт-кара Precision, показанного в 2016 году. Кроссовер получил новые светодиодные фары JewelEye, панорамную крышу, большой 10,2-дюймовый дисплей, возвышающийся над центральной консолью, и сенсорный тачпад True Touchpad для управления мульмедиа. В список доступного оснащения входят проекционный экран, система удержания в полосе, система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, премиальная 16-канальная аудиосистема, отделка кожей, деревом и полированным алюминием.

Прайс-лист для США огласят летом, ближе к началу продаж. Производство наладят на заводе Honda в Ист-Либерти (штат Огайо). На российский рынок Acura возвращаться пока не собирается.
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Отзывы по теме
Форум Acura RDX
здравствуйте, у меня акура рдх.как узнать что входит в Т О .Уменя уже ей 3года, когда и что менять????
natali
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evgeniywz
Отзыв о Acura RDX 2009 года
Не знаю ни одного обладателя RDX, кто бы не восхищался этим чудом инженерной мысли. Машина воплотила в себе идеальное сочетание надежности, безопасности, дизайна, комфорта и удивительной управляемости. При этом для лакшери класса поразительно недорога в обслуживании. Очень динамичная. Управляемость в ...
Владимир
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Acura представила RDX третьего поколения
Acura RDX третьего поколения построили на новой платформе, конструкция которой более, чем наполовину состоит из высокопрочной стали. Эту архитектуру планируют использовать только для создания моделей Acura. Кроссовер получил стойки Макферсон спереди, пятирычажку сзади и электрический усилитель рулевого управления. Адаптивные амортизаторы предложат в виде опции. Габаритная длина – 4 747 мм, а размер колесной базы вырос на 66 мм и теперь составляет 2 750 миллиметров. {{model_2623}}Под капотом новинки расположилась форсированная до 275 л.с. (380 Нм) двухлитровая «турбочетверка» от нового Honda Accord (на седане она выдает 252 л.с.). Мотор сочетается с 10-диапазонной автоматической коробкой передач и модернизированной системой полного привода SH-AWD. Система при необходимости перераспределит тягу между осями (назад до 70%) или между левым и правым задними колесами (до 100% на одно колесо).Дизайн Acura RDX разработан студией Honda в Лос-Анджелесе по мотивам концепт-кара Precision, показанного в 2016 году. Кроссовер получил новые светодиодные фары JewelEye, панорамную крышу, большой 10,2-дюймовый дисплей, возвышающийся над центральной консолью, и сенсорный тачпад True Touchpad для управления мульмедиа. В список доступного оснащения входят проекционный экран, система удержания в полосе, система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, премиальная 16-канальная аудиосистема, отделка кожей, деревом и полированным алюминием.Прайс-лист для США огласят летом, ближе к началу продаж. Производство наладят на заводе Honda в Ист-Либерти (штат Огайо). На российский рынок Acura возвращаться пока не собирается.
2018-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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