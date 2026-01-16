Почему японский премиум-кроссовер меняет стратегию – неожиданные подробности

16 января 2026, 15:52
Acura RDX четвертого поколения станет гибридом с двумя электромоторами - производство текущей версии завершится в 2026 году
Acura RDX четвертого поколения станет гибридом с двумя электромоторами - производство текущей версии завершится в 2026 году
Acura RDX за два десятилетия разошлась тиражом 850 тысяч экземпляров. Модель уверенно держит позиции в США. В 2026 году привычная версия уйдет с конвейера. Следующее поколение выйдет с новым гибридным приводом. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.
Мало кто ожидал, что премиальный бренд Acura, который многие воспринимают как просто «люксовое» подразделение Honda, сумеет так прочно закрепиться на рынке. Почти за два десятилетия выпуска кроссовер RDX разошелся тиражом в 850 тысяч — это примерно 45 тысяч автомобилей в год. Для марок, которые не стремятся к массовости, такие показатели выглядят весьма впечатляюще.
Однако время не стоит на месте, и даже самые успешные модели меняются. Как сообщает autoevolution, компания уже определилась с судьбой нынешнего поколения RDX: его производство завершится в 2026 году. Это решение не стало неожиданностью для тех, кто следует тенденциям в отрасли — гибридизация и электрификация становятся стандартом.
Четвертое поколение RDX обещает стать настоящим прорывом для бренда. Главная интрига - переход на двухмоторную гибридную силовую установку. Такой шаг выглядит логичным: конкуренты уже давно предлагают подобные решения, а покупатели все чаще выбирают автомобили с низким расходом топлива и стремятся передвигаться на электротяге, хотя бы часть времени.
Интересно, что Acura не спешит раскрывать все карты. Пока неизвестно, какие именно технологии будут использованы в новом гибриде, но эксперты уверены: речь идет не о простом «мягком» гибриде, а о полноценной системе с двумя электромоторами, которая позволит кроссоверу стать заметно динамичнее и экономичнее. Вполне возможно, что часть решений будет позаимствована у Honda, где аналогичные силовые установки уже давно отработаны.
Для поклонников марки переменны могут стать поводом для волнения. С одной стороны, гибридизация – это шаг вперед, соответствующий духу времени. С другой - английская классическая бензиновая версия может расстроить тех, кто ценит характер RDX. Но рынок диктует свои правила, и производители приспосабливаются к новым экологическим стандартам и удовлетворяют запросы покупателей.
Стоит отметить, что уход текущей версии с конвейера не означает внезапного ухода бензиновых RDX. На вторичном рынке такие машины еще долго будут пользоваться спросом, особенно среди тех, кто не готов к переменам. Но уже сейчас ясно: модели будущего связаны с гибридными технологиями, и это открывает перед Acura новые перспективы.
В целом решение о переходе на двухмоторный гибрид выглядит логичным и своевременным. В условиях ужесточения экологических норм и растущей конкуренции на рынке кроссоверов только инновации позволяют удерживать лидерство. Остаётся лишь дождаться официальной премьеры четвертого поколения RDX и узнать, чем ещё удивит японский премиум-бренд.
Похожие материалы Акура, Хонда
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:24
Ceer Motors удивил: электрический внедорожник с дерзким обликом замечен на тестах
Ceer Motors вывел на испытания необычный электровнедорожник. Дизайн вызывает споры. Серийный выпуск намечен на 2026 год. Детали держатся в секрете. Проект поддерживают Foxconn и BMW.Читать далее
-
18.01.2026, 05:12
Гибридный прицеп NoBo RVS3 2026 года: роскошь, умные технологии и рекордные размеры
No Boundaries RVS3 удивил рынок своим масштабом и уровнем комфорта. В 2024 году он стал флагманом среди гибридных прицепов. Сейчас это единственный выживший в линейке. Чем он так выделяется? Узнайте подробности.Читать далее
-
18.01.2026, 05:02
Виртуальный Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG G 63 поразил воображение
В сети появился необычный проект Mercedes-AMG G 63 в исполнении Brabus Rocket 900. Внедорожник получил яркую окраску и экстремальный обвес. Модификации поражают воображение. Такой автомобиль невозможно не заметить. Внутри - еще больше загадок.Читать далее
Похожие материалы Акура, Хонда
-
18.01.2026, 08:11
Aston Martin DBX получил два новых облика на рендерах - какой вариант круче
Aston Martin DBX примерил сразу два свежих варианта переда. Оба дизайна кардинально отличаются друг от друга. Поклонникам предлагают выбрать, какой стиль ближе. Варианты намекают на возможное обновление модели. Интрига сохраняется до последнего.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
-
18.01.2026, 06:26
10 500 км на Changan Uni-K: раскрыты детали как китайский кроссовер ведет себя зимой и в быту
Changan Uni-K выделяется дизайном и комфортом, но не лишен особенностей. Зимой проявляются скрытые детали эксплуатации. Простор, технологии и расход топлива - все не так однозначно. Некоторые мелочи могут удивить даже опытного водителя.Читать далее
-
18.01.2026, 05:52
Десять автомобилей, которые не сходят с конвейера десятилетиями - в чем их секрет
Некоторые автомобили выпускаются десятилетиями и не теряют популярности. Их не вытесняют новые модели. В чем причина такой долгой жизни? Узнайте, какие машины стали настоящими долгожителями и почему их до сих пор покупают.Читать далее
-
18.01.2026, 05:31
Сколько на самом деле стоит владеть Chery Tiggo 4 за пять лет — эксперты раскрыли детали
Владельцы Chery Tiggo 4 могут столкнуться с неожиданными тратами. Итоговая сумма за пять лет почти равна цене нового авто. Какие статьи расходов оказываются самыми весомыми? Подробности - в материале.Читать далее
-
18.01.2026, 05:24
Ceer Motors удивил: электрический внедорожник с дерзким обликом замечен на тестах
Ceer Motors вывел на испытания необычный электровнедорожник. Дизайн вызывает споры. Серийный выпуск намечен на 2026 год. Детали держатся в секрете. Проект поддерживают Foxconn и BMW.Читать далее
-
18.01.2026, 05:12
Гибридный прицеп NoBo RVS3 2026 года: роскошь, умные технологии и рекордные размеры
No Boundaries RVS3 удивил рынок своим масштабом и уровнем комфорта. В 2024 году он стал флагманом среди гибридных прицепов. Сейчас это единственный выживший в линейке. Чем он так выделяется? Узнайте подробности.Читать далее
-
18.01.2026, 05:02
Виртуальный Brabus Rocket 900 на базе Mercedes-AMG G 63 поразил воображение
В сети появился необычный проект Mercedes-AMG G 63 в исполнении Brabus Rocket 900. Внедорожник получил яркую окраску и экстремальный обвес. Модификации поражают воображение. Такой автомобиль невозможно не заметить. Внутри - еще больше загадок.Читать далее