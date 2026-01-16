Почему японский премиум-кроссовер меняет стратегию – неожиданные подробности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 января 2026, 15:52

Acura RDX четвертого поколения станет гибридом с двумя электромоторами - производство текущей версии завершится в 2026 году

Acura RDX четвертого поколения станет гибридом с двумя электромоторами - производство текущей версии завершится в 2026 году

Почему японский премиум-кроссовер меняет стратегию – неожиданные подробности

Acura RDX четвертого поколения станет гибридом с двумя электромоторами - производство текущей версии завершится в 2026 году

Acura RDX за два десятилетия разошлась тиражом 850 тысяч экземпляров. Модель уверенно держит позиции в США. В 2026 году привычная версия уйдет с конвейера. Следующее поколение выйдет с новым гибридным приводом. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.

Acura RDX за два десятилетия разошлась тиражом 850 тысяч экземпляров. Модель уверенно держит позиции в США. В 2026 году привычная версия уйдет с конвейера. Следующее поколение выйдет с новым гибридным приводом. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.

Мало кто ожидал, что премиальный бренд Acura, который многие воспринимают как просто «люксовое» подразделение Honda, сумеет так прочно закрепиться на рынке. Почти за два десятилетия выпуска кроссовер RDX разошелся тиражом в 850 тысяч — это примерно 45 тысяч автомобилей в год. Для марок, которые не стремятся к массовости, такие показатели выглядят весьма впечатляюще.

Однако время не стоит на месте, и даже самые успешные модели меняются. Как сообщает autoevolution, компания уже определилась с судьбой нынешнего поколения RDX: его производство завершится в 2026 году. Это решение не стало неожиданностью для тех, кто следует тенденциям в отрасли — гибридизация и электрификация становятся стандартом.

Четвертое поколение RDX обещает стать настоящим прорывом для бренда. Главная интрига - переход на двухмоторную гибридную силовую установку. Такой шаг выглядит логичным: конкуренты уже давно предлагают подобные решения, а покупатели все чаще выбирают автомобили с низким расходом топлива и стремятся передвигаться на электротяге, хотя бы часть времени.

Интересно, что Acura не спешит раскрывать все карты. Пока неизвестно, какие именно технологии будут использованы в новом гибриде, но эксперты уверены: речь идет не о простом «мягком» гибриде, а о полноценной системе с двумя электромоторами, которая позволит кроссоверу стать заметно динамичнее и экономичнее. Вполне возможно, что часть решений будет позаимствована у Honda, где аналогичные силовые установки уже давно отработаны.

Для поклонников марки переменны могут стать поводом для волнения. С одной стороны, гибридизация – это шаг вперед, соответствующий духу времени. С другой - английская классическая бензиновая версия может расстроить тех, кто ценит характер RDX. Но рынок диктует свои правила, и производители приспосабливаются к новым экологическим стандартам и удовлетворяют запросы покупателей.

Стоит отметить, что уход текущей версии с конвейера не означает внезапного ухода бензиновых RDX. На вторичном рынке такие машины еще долго будут пользоваться спросом, особенно среди тех, кто не готов к переменам. Но уже сейчас ясно: модели будущего связаны с гибридными технологиями, и это открывает перед Acura новые перспективы.

В целом решение о переходе на двухмоторный гибрид выглядит логичным и своевременным. В условиях ужесточения экологических норм и растущей конкуренции на рынке кроссоверов только инновации позволяют удерживать лидерство. Остаётся лишь дождаться официальной премьеры четвертого поколения RDX и узнать, чем ещё удивит японский премиум-бренд.

Упомянутые модели: Acura RDX
Упомянутые марки: Acura, Honda
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Акура, Хонда

Похожие материалы Акура, Хонда

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Архангельск Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться