Почему японский премиум-кроссовер меняет стратегию – неожиданные подробности

Acura RDX четвертого поколения станет гибридом с двумя электромоторами - производство текущей версии завершится в 2026 году

Acura RDX за два десятилетия разошлась тиражом 850 тысяч экземпляров. Модель уверенно держит позиции в США. В 2026 году привычная версия уйдет с конвейера. Следующее поколение выйдет с новым гибридным приводом. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.

Мало кто ожидал, что премиальный бренд Acura, который многие воспринимают как просто «люксовое» подразделение Honda, сумеет так прочно закрепиться на рынке. Почти за два десятилетия выпуска кроссовер RDX разошелся тиражом в 850 тысяч — это примерно 45 тысяч автомобилей в год. Для марок, которые не стремятся к массовости, такие показатели выглядят весьма впечатляюще.

Однако время не стоит на месте, и даже самые успешные модели меняются. Как сообщает autoevolution, компания уже определилась с судьбой нынешнего поколения RDX: его производство завершится в 2026 году. Это решение не стало неожиданностью для тех, кто следует тенденциям в отрасли — гибридизация и электрификация становятся стандартом.

Четвертое поколение RDX обещает стать настоящим прорывом для бренда. Главная интрига - переход на двухмоторную гибридную силовую установку. Такой шаг выглядит логичным: конкуренты уже давно предлагают подобные решения, а покупатели все чаще выбирают автомобили с низким расходом топлива и стремятся передвигаться на электротяге, хотя бы часть времени.

Интересно, что Acura не спешит раскрывать все карты. Пока неизвестно, какие именно технологии будут использованы в новом гибриде, но эксперты уверены: речь идет не о простом «мягком» гибриде, а о полноценной системе с двумя электромоторами, которая позволит кроссоверу стать заметно динамичнее и экономичнее. Вполне возможно, что часть решений будет позаимствована у Honda, где аналогичные силовые установки уже давно отработаны.

Для поклонников марки переменны могут стать поводом для волнения. С одной стороны, гибридизация – это шаг вперед, соответствующий духу времени. С другой - английская классическая бензиновая версия может расстроить тех, кто ценит характер RDX. Но рынок диктует свои правила, и производители приспосабливаются к новым экологическим стандартам и удовлетворяют запросы покупателей.

Стоит отметить, что уход текущей версии с конвейера не означает внезапного ухода бензиновых RDX. На вторичном рынке такие машины еще долго будут пользоваться спросом, особенно среди тех, кто не готов к переменам. Но уже сейчас ясно: модели будущего связаны с гибридными технологиями, и это открывает перед Acura новые перспективы.

В целом решение о переходе на двухмоторный гибрид выглядит логичным и своевременным. В условиях ужесточения экологических норм и растущей конкуренции на рынке кроссоверов только инновации позволяют удерживать лидерство. Остаётся лишь дождаться официальной премьеры четвертого поколения RDX и узнать, чем ещё удивит японский премиум-бренд.