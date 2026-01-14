Электромобили ворвались в топ — кто удивил экспертов ADAC

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

14 января 2026, 07:31

ADAC провел масштабное сравнение ста автомобилей. Итоги рейтинга оказались неожиданными. Электрокары впервые заняли лидирующие позиции. Некоторые привычные фавориты оказались в аутсайдерах. Подробности — в нашем материале.

В 2025 году немецкий автоклуб ADAC вновь провел масштабное исследование, чтобы выяснить, какие автомобили на рынке предлагают наилучшее соотношение цены и качества. В этот раз результаты оказались неожиданными даже для опытных экспертов: электромобили впервые заняли сразу несколько верхних строчек рейтинга, потеснив привычных лидеров.

В исследовании приняли участие сто различных моделей, представленных на европейском рынке. Оценка строилась не только на стоимости покупки, но и на совокупных расходах за пять лет эксплуатации — сюда включались страховка, налоги, топливо или электроэнергия, а также потери стоимости. Такой подход позволяет реально оценить, сколько денег уйдет на владение машиной, а не только на ее приобретение.

В итоге только 32 автомобиля получили оценку «хорошо» по итогам теста, а вот высшей отметки не удостоился ни один участник. Большинство моделей оказались в категории «удовлетворительно», а пятерка аутсайдеров получила лишь «достаточно».

Самым доступным автомобилем, который можно назвать полноценным, остается Dacia Sandero — его базовая версия стоит 12 790 евро. Однако даже такие бюджетные варианты не всегда оказываются выгодными в долгосрочной перспективе. ADAC учитывает не только цену, но и все расходы, которые неизбежно появляются у владельца.

Фото: Hyundai 

В этом году абсолютными победителями стали Hyundai Inster и Mini Cooper E. Оба — компактные городские автомобили, оба — с электрическим приводом. Hyundai оказался чуть выгоднее по совокупным затратам, а Mini — по техническим характеристикам. За ними следуют еще восемь моделей, среди которых сразу семь электрокаров. Это настоящий прорыв: еще год назад ни один электромобиль не входил даже в десятку лучших по этому показателю.

В числе приятных сюрпризов оказались Dacia Spring Electric, Kia EV3, Mini Aceman, Renault R5 и Skoda Elroq. Последний, кстати, получил высшую оценку за технические параметры, но проиграл по стоимости владения — высокая цена и значительный прогнозируемый износ сыграли свою роль.

В то же время, на дне рейтинга оказались представители премиум-сегмента. Audi Q8, несмотря на отличные технические данные, получил крайне низкую оценку из-за огромных расходов на содержание. Porsche Macan, стоящий чуть дешевле, выглядит на его фоне почти разумной покупкой, но и он не смог пробиться в верхнюю часть списка.

ADAC при расчетах использует так называемую Total Cost of Ownership — совокупную стоимость владения. В нее входят не только очевидные траты, но и скрытые расходы, такие как страховка, налоги, обслуживание и, конечно, потеря стоимости. Для электромобилей есть свои плюсы: они освобождены от транспортного налога, а сервис обходится дешевле.

Однако даже самые выгодные по цене и качеству машины не всегда подходят каждому. При выборе автомобиля важно учитывать не только рейтинг, но и собственные потребности. Кому-то важна экономия, а кто-то не готов отказаться от комфорта премиум-класса. ADAC советует внимательно изучать не только итоговые оценки, но и подробные тесты по каждой модели.

Если ваш идеальный автомобиль не попал в список лидеров, не стоит расстраиваться. В предыдущие годы победителями становились совсем другие модели, и рынок меняется стремительно. Электромобили становятся все доступнее, а их эксплуатация — выгоднее. Но окончательный выбор всегда остается за покупателем.

Упомянутые марки: Hyundai, MINI, Skoda, KIA, Renault, Dacia, Audi, Porsche
