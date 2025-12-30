Какие авто удивили экспертов ADAC в 2025 году — неожиданные фавориты и аутсайдеры

ADAC назвал лучшие автомобили 2025 года — электрокары в лидерах рейтинга

ADAC протестировал 112 автомобилей разных типов. Электрокары заняли верхние строчки рейтинга. Некоторые китайские модели удивили результатами. Не все бюджетные авто смогли порадовать экспертов. Итоги теста оказались неожиданными.

В 2025 году эксперты ADAC провели масштабное тестирование 112 автомобилей, чтобы определить, какие модели действительно заслуживают внимания покупателей. В испытаниях участвовали машины с разными типами двигателей: дизельные, бензиновые, гибридные и полностью электрические. Итоги оказались весьма показательными — электромобили уверенно заняли лидирующие позиции, а среди лучших оказались не только премиальные, но и более доступные варианты.

Пять электрокаров получили высшую оценку 1,6 балла. Среди них — Mercedes EQS, который часто называют электрическим S-классом, а также кроссоверы Skoda Enyaq и новый Elroq, ориентированные на семейных водителей. В топе также оказались Audi A6 Avant e-tron и Q6, отличающиеся эффективными силовыми установками, большим запасом хода и быстрыми зарядками. Немецкие производители продолжают конкурировать с китайскими брендами, не уступая им по качеству и технологиям.

Лучшие в тестах 2025 года (слева направо): Лучшие в тесте 2025 года: Škoda Enyaq, Mercedes EQS, Audi A6 e-tron, Audi Q6 e-tron и Škoda Elroq. Фото: ADAC

Китайские автомобили тоже были включены в тесты, и их результаты оказались неоднозначными. Например, Nio EL8 получил 1,8 балла, что сопоставимо с Volvo EX90. Модели MG S5 EV и XPeng G6 с оценкой 2,0 стали достойной альтернативой Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y, которые получили 1,9 балла. В среднем сегменте отметились XPeng P7 (2,2 балла) и Lynk & Co 08 — гибрид с запасом хода на электротяге до 176 км.

Однако не все бюджетные китайские авто смогли порадовать экспертов. BYD Atto 2 получил 2,4 балла из-за скромного запаса хода и долгой зарядки, а BYD Dolphin Surf (2,6) не смог конкурировать с европейскими Citroen ë-C3 (2,6) и Fiat Grande Panda (2,5). Leapmotor T03 (2,9) и Dacia Spring (3,0) оказались подходящими только для города, причем последний, несмотря на базовую комплектацию, удивил отличными экологическими показателями (1,0 балл за экологию).

Все автомобили оценивались по единой системе, независимо от типа двигателя, класса или стоимости. При анализе электрокаров учитывался не только нулевой выхлоп, но и выбросы CO2 с учетом немецкого энергобаланса. Оценки выставлялись по шкале от 1 (отлично) до 5 (ужасно), а при равенстве баллов модели ранжировались по алфавиту.

В процессе тестирования специалисты ADAC обращали внимание на более чем 300 параметров: от вместимости салона и объема багажника до безопасности, расхода топлива и поведения на дороге. При этом итоговый рейтинг не всегда совпадает с рейтингом по соотношению цены и качества — этот список обещают опубликовать отдельно в январе 2026 года.

Итоги теста 2025 года показывают, что электромобили становятся все более привлекательными для массового покупателя, а конкуренция между европейскими и китайскими производителями только усиливается.