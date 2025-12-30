Какие авто удивили экспертов ADAC в 2025 году — неожиданные фавориты и аутсайдеры

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 декабря 2025, 08:56

ADAC назвал лучшие автомобили 2025 года — электрокары в лидерах рейтинга

ADAC назвал лучшие автомобили 2025 года — электрокары в лидерах рейтинга

Какие авто удивили экспертов ADAC в 2025 году — неожиданные фавориты и аутсайдеры

ADAC назвал лучшие автомобили 2025 года — электрокары в лидерах рейтинга

ADAC протестировал 112 автомобилей разных типов. Электрокары заняли верхние строчки рейтинга. Некоторые китайские модели удивили результатами. Не все бюджетные авто смогли порадовать экспертов. Итоги теста оказались неожиданными.

ADAC протестировал 112 автомобилей разных типов. Электрокары заняли верхние строчки рейтинга. Некоторые китайские модели удивили результатами. Не все бюджетные авто смогли порадовать экспертов. Итоги теста оказались неожиданными.

В 2025 году эксперты ADAC провели масштабное тестирование 112 автомобилей, чтобы определить, какие модели действительно заслуживают внимания покупателей. В испытаниях участвовали машины с разными типами двигателей: дизельные, бензиновые, гибридные и полностью электрические. Итоги оказались весьма показательными — электромобили уверенно заняли лидирующие позиции, а среди лучших оказались не только премиальные, но и более доступные варианты.

Пять электрокаров получили высшую оценку 1,6 балла. Среди них — Mercedes EQS, который часто называют электрическим S-классом, а также кроссоверы Skoda Enyaq и новый Elroq, ориентированные на семейных водителей. В топе также оказались Audi A6 Avant e-tron и Q6, отличающиеся эффективными силовыми установками, большим запасом хода и быстрыми зарядками. Немецкие производители продолжают конкурировать с китайскими брендами, не уступая им по качеству и технологиям.

Лучшие в тестах 2025 года (слева направо): Лучшие в тесте 2025 года: Škoda Enyaq, Mercedes EQS, Audi A6 e-tron, Audi Q6 e-tron и Škoda Elroq. Фото: ADAC

Китайские автомобили тоже были включены в тесты, и их результаты оказались неоднозначными. Например, Nio EL8 получил 1,8 балла, что сопоставимо с Volvo EX90. Модели MG S5 EV и XPeng G6 с оценкой 2,0 стали достойной альтернативой Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y, которые получили 1,9 балла. В среднем сегменте отметились XPeng P7 (2,2 балла) и Lynk & Co 08 — гибрид с запасом хода на электротяге до 176 км.

Однако не все бюджетные китайские авто смогли порадовать экспертов. BYD Atto 2 получил 2,4 балла из-за скромного запаса хода и долгой зарядки, а BYD Dolphin Surf (2,6) не смог конкурировать с европейскими Citroen ë-C3 (2,6) и Fiat Grande Panda (2,5). Leapmotor T03 (2,9) и Dacia Spring (3,0) оказались подходящими только для города, причем последний, несмотря на базовую комплектацию, удивил отличными экологическими показателями (1,0 балл за экологию).

Все автомобили оценивались по единой системе, независимо от типа двигателя, класса или стоимости. При анализе электрокаров учитывался не только нулевой выхлоп, но и выбросы CO2 с учетом немецкого энергобаланса. Оценки выставлялись по шкале от 1 (отлично) до 5 (ужасно), а при равенстве баллов модели ранжировались по алфавиту.

В процессе тестирования специалисты ADAC обращали внимание на более чем 300 параметров: от вместимости салона и объема багажника до безопасности, расхода топлива и поведения на дороге. При этом итоговый рейтинг не всегда совпадает с рейтингом по соотношению цены и качества — этот список обещают опубликовать отдельно в январе 2026 года.

Итоги теста 2025 года показывают, что электромобили становятся все более привлекательными для массового покупателя, а конкуренция между европейскими и китайскими производителями только усиливается.

Упомянутые марки: Skoda, Audi, Nio, XPeng, BYD, MG , Volkswagen, Tesla , Citroen, Fiat
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шкода, Ауди, Нио, Икспенг, Бид, МДжи, Фольксваген, Тесла, Ситроен, Фиат

Похожие материалы Шкода, Ауди, Нио, Икспенг, Бид, МДжи, Фольксваген, Тесла, Ситроен, Фиат

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Республика Адыгея Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться