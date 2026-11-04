На 70% дольше на морозе и провал Tesla: почему новый рейтинг электрокаров ADAC взбесит автопроизводителей

Больше 1000 км с одной остановкой: какие электромобили реально пригодны для дальних поездок

В тесте ADAC два электромобиля преодолели с одним 20-минутным пит-стопом больше 1000 км. Рейтинг учитывает запас хода и километры, добавленные за время зарядки. Зимой результат зависит от температуры батареи и момента начала зарядки.

В тесте ADAC два электромобиля преодолели с одним 20-минутным пит-стопом больше 1000 км. Рейтинг учитывает запас хода и километры, добавленные за время зарядки. Зимой результат зависит от температуры батареи и момента начала зарядки.

В контрольном сценарии электрический Mercedes CLA Coupé 350 AMG Line 4MATIC набрал 1071 км: 605 км обеспечивает аккумулятор с учетом 10-процентного остатка, еще 466 км прибавляет 20 минут у быстрой зарядки. BMW iX3 50 xDrive отстал всего на 12 км, показав 1059 км.

Оба результата относятся к новой методике ADAC. С начала 2026 года организация тестирует модели по ужесточенному циклу расхода; автомобили, проверенные по прежней схеме, в перечень не включены. В рейтинге важен и другой показатель: запас хода, который машина успевает получить за 20 минут, а не пиковая мощность из рекламных характеристик. У BMW iX3 50 xDrive аккумулятор емкостью 108,7 кВт·ч, 800-вольтовая архитектура и максимальная мощность зарядки постоянным током до 400 кВт; заявленное производителем время пополнения заряда с 10 до 80% - около 21 минуты. В отдельном сравнительном испытании ADAC на другом маршруте iX3 преодолел 669 км, а зарядка с 10 до 80% заняла 25 минут: эти результаты относятся к иной методике и не заменяют показатели 20-минутного рейтинга.

Рейтинг с учетом 20 минут зарядки

По определению инженеров ADAC, полностью пригодным для дальних поездок считается электромобиль с общей дальностью от 750 км после одного дозаряда. В расчет включают 90% измеренного пробега с полной батареей и прибавляют километры, полученные за 20 минут. Категории рейтинга: свыше 750 км - полностью пригоден; 600-750 км - пригоден; 500-600 км - пригоден с дополнительным временем на зарядку; 400-500 км - ограниченно пригоден; менее 400 км - слабо пригоден.

В таблице для каждой модели указаны общая дальность, пробег на полном аккумуляторе с 10% остатка и запас, набранный за 20 минут. Лучшими признали Mercedes CLA Coupé 350 AMG Line 4MATIC с показателями соответственно 1071/605/466 и BMW iX3 50 xDrive - 1059/602/457.

Чуть менее дальнобойными, но все равно с отличным результатом оказались Mercedes GLC 400 e - 906/503/403 км; Hyundai Ioniq 6 (84 kWh) - 885/479/406 км; Xpeng P7+ Long Range - 864/419/445 км; Audi S e-tron GT quattro - 855/473/382 км и Volvo ES90 Single Motor Extended Range Ultra - 810/462/348 км. Больше 750 км смог также преодолеть Volvo EX90 Twin Performance Ultra AWD (6/7-Sitzer) - 765/438/327 км.

Достойные характеристики продемонстрировали Genesis G80 Electrified Premium AWD - 728/434/294 км; BMW iX xDrive45 - 726/467/259 км, Kia EV4 (81,4 kWh) Earth - 686/441/245 км; Tesla Model Y Standard - 680/394/286 км; Tesla Model Y Performance AWD - 643/399/244 км и Nissan Leaf (75 kWh) Evolve - 643/419/224 км.

В диапазон 500-600 км уложились Mini Countryman E Favoured Trim - 587/363/224 км и Kia EV5 (81,4 kWh) GT-Line - 534/334/200 км. В ограниченный 400-500 км: Audi Q4 40 e-tron advanced - 471/275/196 км; Nissan Micra (52 kWh) Evolve - 467/290/177 км, пятиместный минивэн Kia PV5 (71,2 kWh) - 465/291/174 км и Suzuki e Vitara eAxle (61 kWh) Comfort+ - 436/306/130 км.

У остальных претендентов показатели были скромнее 400 км. Kia EV2 (42,2 kWh) Earth - 363/221/142 км; Renault Twingo E-Tech Electric Techno - 255/158/97 км. Эти модели рассчитаны прежде всего на короткие поездки.

На зарядку влияют температура и уровень батареи

Пиковая мощность действует лишь на части зарядной сессии. По мере заполнения аккумулятора система управления снижает подачу энергии, чтобы защитить ячейки; поэтому важнее стабильность кривой и средняя мощность при зарядке с 10 до 80%. Производители часто указывают максимум и время до 80%, хотя эти цифры достижимы лишь при подходящих условиях. В дорожном тесте BMW iX3 журналисты electrive зафиксировали мощность 258,2 кВт при уровне заряда 58%; до 80% аккумулятор добралась примерно за 12 минут. На результат влияют температура аккумулятора, зарядная станция и начальный уровень заряда.

На морозе кривая становится заметно хуже. В измерениях ADAC при температуре -7 градусов VW ID.3 начинал зарядку менее чем с 50 кВт; при 23 градусах его мощность временами достигала 125 кВт. Tesla Model Y сначала около 18 минут прогревал батарею. Без предварительного прогрева остановка у зарядной станции занимала 56 минут вместо 33 - на 70% дольше; владельцам VW ID.3 требовалось на 50% больше времени.

Предварительный нагрев часто запускается через навигацию автомобиля, когда зарядная станция указана как пункт маршрута. Если ехать по подсказкам смартфона или не задать станцию в навигаторе, прогрев может не включиться. У некоторых моделей MG и Nio батарею можно нагреть отдельной кнопкой; у автомобилей концерна VW предусмотрена оценка времени до нужной температуры.

Начинать быструю зарядку выгоднее при низком уровне заряда. После 80% аккумулятор принимает энергию медленно, а подключение при 50% также может снизить темп: измеренный VW ID.3 при зарядке с 10 до 80% достигал на отметке 50% мощности 100 кВт, тогда как при подключении на тех же 50% начинал примерно с 60 кВт. Также, при одновременной зарядке двух машин мощность станции может делиться пополам: на установке 150 кВт каждому автомобилю достанется по 75 кВт.

ADAC советует при выборе машины учитывать поездки дальше ее запаса хода и проверять, входит ли быстрая зарядка в стандартное оснащение. Для частых дальних маршрутов организация рекомендует общую дальность от 600 км с учетом 20-минутной остановки. При холодной погоде стоит заранее прогреть аккумулятор либо заложить больше времени; быструю зарядку для сохранения ресурса батареи рекомендуют использовать при необходимости.

Организация предлагает производителям указывать время зарядки в едином диапазоне - с 10 до 80% - и публиковать среднюю мощность отдельно для лета и зимы. Среди других рекомендаций - штатный и вручную включаемый подогрев батареи, прогноз времени ее подготовки и отображение температуры аккумулятора.