Проверка кресел стала строже - как теперь оценивают безопасность детей

ADAC обновил тесты детских автокресел: что изменилось и почему это важно

ADAC ужесточил подход к проверке детских автокресел: теперь учитывают не только аварию, но и вредные вещества в материалах. Какие модели не прошли испытания, почему старые оценки больше не актуальны и что грозит покупателям - объясняем, почему стоит внимательно читать результаты тестов.

ADAC ужесточил подход к проверке детских автокресел: теперь учитывают не только аварию, но и вредные вещества в материалах. Какие модели не прошли испытания, почему старые оценки больше не актуальны и что грозит покупателям - объясняем, почему стоит внимательно читать результаты тестов.

В 2026 году требования к детским автокреслам в России и Европе стали заметно строже. Это напрямую влияет на безопасность маленьких пассажиров и спокойствие родителей. Немецкий ADAC, один из самых авторитетных автомобильных клубов, обновил методику тестирования кресел, что уже привело к пересмотру рекомендаций и появлению новых лидеров рынка.

Теперь при выборе моделей для испытаний эксперты ориентируются на популярность кресел и их доступность в магазинах. Все образцы закупаются анонимно, чтобы исключить влияние производителей на результаты. Если кресло не удается купить заранее, оно попадает в следующий цикл тестов. Модели, которые не менялись с прошлого года, повторно не проверяют. Такой подход позволяет охватить максимальное число актуальных вариантов, но иногда приводит к тому, что некоторые новинки появляются в рейтингах с задержкой.

С 2025 года для имитации аварий используется кузов Kia Sportage, а до этого применяли VW Polo VI. Это важно: условия фронтального и бокового удара стали ближе к реальным ДТП, а не к формальным нормативам. При боковом ударе кресло крепится на специальной платформе, а дверь автомобиля врезается в него с силой, сравнимой с тестами Euro NCAP. Все испытания заметно жестче, чем требует стандарт UN Reg. 129, по которому выдается официальное разрешение на продажу кресел.

Оценка не ограничивается только краш-тестами. Эксперты проверяют, насколько удобно и правильно кресло устанавливается в разные автомобили - Mini, Kia Sportage, Citroën Berlingo. В испытаниях участвуют как настоящие дети, так и специальные манекены разных размеров. Отдельное внимание уделяется материалам: все поверхности, с которыми соприкасается ребенок, исследуют на наличие вредных веществ - фталатов, тяжелых металлов, ПАУ, а с 2025 года еще и на PFAS по новой европейской методике. Это позволяет выявить скрытые угрозы, которые не видны при обычном осмотре.

Итоговая оценка складывается из четырех критериев: безопасность, удобство, эргономика и содержание вредных веществ. Если кресло проваливает хотя бы один из них, оно получает низкую общую оценку. При этом кресла, которые не прошли тест ADAC, все равно могут продаваться - их официальная сертификация остается действительной. Но, как показывает практика, такие модели быстро исчезают с рынка, а производители спешат доработать конструкцию. Это подтверждает эффективность независимых испытаний для защиты потребителей.

Интересно, что изменения в методике тестирования делают невозможным прямое сравнение новых результатов с прошлыми годами. Даже если кресло получило «отлично» в 2024 году, это не значит, что оно выдержит новые требования. Однако модели с высокими оценками прошлых лет по-прежнему рекомендуются к покупке, если не были изменены. Для тех, кто хочет узнать, как отличить действительно безопасное кресло от устаревших вариантов, полезно ознакомиться с советами экспертов по выявлению скрытых недостатков - например, как определить, что автомобиль собран из разных частей.

В заключение стоит отметить: ADAC продолжает повышать стандарты безопасности, что заставляет производителей постоянно совершенствовать свои продукты. Для родителей это означает, что при выборе кресла важно не только смотреть на цену и внешний вид, но и внимательно изучать свежие результаты независимых тестов. Только так можно быть уверенным, что ребенок действительно защищен в любой ситуации на дороге.