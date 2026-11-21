21 ноября 2026, 22:03
Тест ADAC: 32 модели, два типоразмера и всего несколько действительно удачных шин
Тест ADAC: 32 модели, два типоразмера и всего несколько действительно удачных шин
В испытаниях ADAC участвовали 32 модели зимних шин двух размеров. В сегменте R15 всем критериям качества соответствовали лишь две покрышки, а несколько моделей эксперты сочли небезопасными на скользком покрытии.
С наступлением холодов вопрос выбора зимних шин встает особенно остро. Немецкий автомобильный клуб провел масштабное тестирование 32 моделей двух популярных типоразмеров, чтобы выяснить, какие покрышки действительно обеспечат безопасность на скользкой дороге. Результаты оказались неожиданными: среди 16 моделей в размерности R15 лишь две заслужили высокие оценки, а некоторые известные бренды и вовсе попали в список не рекомендованных к эксплуатации зимой.
В рамках зимнего теста 2026 года немецкий автомобильный клуб ADAC проверил 32 модели шин двух типоразмеров: 185/65 R15 и 225/50 R17. Первый предназначен для компактных автомобилей Skoda, Volkswagen и Renault, второй — для машин класса выше, таких как BMW 3 серии, Mercedes-Benz C-Class и Audi A4. Эксперты оценивали торможение и управляемость на различных покрытиях, от сухого асфальта до гололеда, а также скорость износа и влияние на расход топлива. Отдельное внимание уделялось устойчивости на мокрой дороге и риску аквапланирования.
В группе R15 из 16 моделей высокие оценки получили только две. Первое место заняла Continental WinterContact TS 870 с оценкой 2,2 балла. Она показала стабильно высокие результаты на разных покрытиях, но на скользкой дороге уступила почти всем соперникам по длине тормозного пути. При этом шина хорошо переносит аквапланирование и уверенно ведет себя на снегу. Среди минусов лидера — более быстрый износ по сравнению с некоторыми конкурентами. Второе место досталось Michelin Alpin 7. По управляемости на снегу она уступила победителю, зато обеспечила точное сцепление на сухом покрытии и надежное торможение, в том числе на льду. За акустический комфорт модель получила замечание: во время движения она шумнее, чем хотелось бы.
В типоразмере R17 первое место заняла Pirelli Cinturato Winter 3. На скользкой дороге эта модель оказалась устойчивее. Среди всех тестируемых шин только она получила оценку, близкую к максимальной, на мокром покрытии и снегу. Эксперты также отметили ее устойчивость к аквапланированию и низкий уровень шума. Continental WinterContact TS 870 отстала от лидера на 0,1 балла. Ее слабое место — сцепление с заснеженной дорогой. Хорошие оценки в этой группе получили Goodyear UltraGrip Performance 3 и Michelin Alpin 7.
При этом в условиях ADAC использовались модели, эксперты которых отказались от минимального уровня безопасности на скользящем покрытии. Речь о Sunny Winter-max NW611. В ту же группу вошли Atlas Polarbear HP и Rockblade Rock 868S. Специалисты не рекомендуют использовать эти шины зимой. В материалах зимнего теста 2026 года ADAC также отметил, что действительно удачных зимних шин немного.
Для повседневной эксплуатации ADAC рекомендует следить за глубиной протектора зимних шин: клуб указывает минимум 4 мм. Эта рекомендация касается безопасности и подкреплена результатами сравнительных испытаний, где важны не только снег и лед, но и поведение автомобиля на мокрой дороге.
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