Стоит ли переплачивать? Эксперты ADAC проверили новый VW Golf на бензине, дизеле и электричестве и нашли скрытые минусы

30 октября 2026, 09:08
Бензин, дизель или гибрид: какая версия Volkswagen Golf оказалась самой дальнобойной в реальном тесте?
Бензин, дизель или гибрид: какая версия Volkswagen Golf оказалась самой дальнобойной в реальном тесте?
ADAC испытал бензиновый Golf 1.5 TSI и дизельный 2.0 TDI. Третьим участником стал подключаемый гибрид. eHybrid прошел на электротяге 119 км. Цены в таблице теста начинаются с 32 615 евро и доходят до 46 830 евро.
Во время испытания Golf eHybrid прошел на электротяге 119 км, после чего включился бензиновый двигатель. Это меньше максимальных 143 км, указанных Volkswagen, но результат все равно выделяет гибрид среди трех проверенных ADAC версий Golf 8.
Бензиновый Golf 1.5 TSI и дизельный Golf 2.0 TDI развивают по 116 л.с. Третьим участником стал 1.5 eHybrid с системной мощностью 204 л.с. У моделей комфортная подвеска и удобный салон. Главный минус теста: высокие цены.
Golf VIII построен на модульной поперечной платформе MQB. Рестайлинг Golf 8.5 представили 24 января 2024 года: это глубокая модернизация восьмого поколения, а не смена модели. Заказы в Европе начали принимать 15 февраля, серийное производство стартовало в мае. Хэтчбек имеет длину около 4282-4289 мм, ширину 1789 мм, высоту 1476-1484 мм и колесную базу 2619-2630 мм. Обновленные Golf собирают в Германии.
После обновления 2024 года управлять автомобилем стало проще: меню структурировали, добавили быстрые переходы и настройку экранов, а ПО работает быстро и стабильно. Руль, сиденье и свет регулируются без сложностей; механические кнопки на руле удобнее сенсорных. Под экраном остались чувствительные ползунки громкости и температуры. Теперь они подсвечиваются, но обычные регуляторы были бы практичнее. Снаружи рестайлинг выдает измененная передняя юбка. В линейку обновленного Golf входят бензиновые 1.5 TSI, мягкие гибриды 1.5 eTSI и подключаемые гибриды eHybrid. Базовый 1.5 eTSI предлагается с мощностью 115 л.с., передним приводом и автоматической трансмиссией.
При длине 4,28 м Golf оставляет достаточно места впереди для человека ростом до двух метров. Сзади в TSI при водителе ростом 1,85 м комфортно пассажиру примерно до 1,90-1,95 м; в eHybrid колени упираются в передние кресла уже около 1,85 м. Кресла удобные и хорошо поддерживают по бокам. По замерам ADAC багажник TSI и TDI вмещает 305-1160 л, гибрида - 255-1110 л. В таблице технических данных обычный объем указан как 381 л для бензиновой и дизельной версий, а для eHybrid - 273 л.
Подвеска обеспечивает разумный повседневный комфорт и достаточно мягко проходит неровности. Шестиступенчатая механика переключается точно. DSG теперь трогается плавно.
У TSI объем двигателя составляет 1498 куб. см, крутящий момент - 220 Нм в диапазоне 1500-3000 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает 9,9 секунды, максимальная скорость - 203 км/ч. В испытании расход составил 5,6 л бензина на 100 км; разгон с 60 до 100 км/ч на второй передаче занял 6,1 секунды. В таблице для этой версии указаны расход по WLTP 5,3 л/100 км и цена 32 615 евро.
У дизеля рабочий объем 1968 куб. см, крутящий момент - 300 Нм. С механической коробкой мотор работает ровно, без гула и вибраций; на смешанном маршруте с участком автомагистрали он израсходовал 4,3 л/100 км. Разгон до 100 км/ч занимает 10,2 секунды, максимальная скорость достигает 202 км/ч. В таблице Golf 2.0 TDI Energy оценен в 37 505 евро.
Аккумулятор eHybrid имеет полезную емкость 19,7 кВт·ч и полную - 25,7 кВт·ч. В электрическом режиме ADAC зафиксировал расход 19,1 кВт·ч на 100 км с учетом потерь при зарядке. На CCS мощностью до 50 кВт аккумулятор набрала 80% за 20 минут и 100% за 40 минут; зарядка от станции переменного тока на 11 кВт занимает почти два с половиной часа. С разряженной батареей гибрид расходовал в среднем 6,0 л бензина на 100 км. В таблице указаны 1,1 л и 12,1 кВт·ч на 100 км по WLTP, а для тестового цикла - 0,4 л бензина и 18,5 кВт·ч.
Системная отдача гибрида: 204 л.с. и 350 Нм. До 100 км/ч он разгоняется за 7,2 секунды; GTE мощностью 272 л.с. выполняет этот спринт за 6,6 секунды. В электрическом режиме скорость ограничена 140 км/ч, с работающим бензиновым мотором возможны 220 км/ч. Запас хода eHybrid в таблице WLTP составляет 142 км, а цена версии Style DSG - 46 830 евро. Отдельная модификация Golf GTE 1.5 eHybrid развивает 272 л.с. (200 кВт), оснащается передним приводом и шестиступенчатой автоматической трансмиссией; для нее заявлены максимальная скорость 230 км/ч и масса 1570 кг.
В оснащение некоторых версий входит Car2X: система обменивается данными с автомобилями в радиусе до 800 м и может предупреждать об аварии, поломке, конце пробки или приближении скорой помощи. Навигацию и адаптивный круиз-контроль ACC можно активировать онлайн после покупки; такая же возможность предусмотрена для подсветки салона. Среди систем безопасности Golf - ABS и ESC, электронное удержание на подъеме, электронный стояночный тормоз с Auto Hold и Front Assist с автоматическим экстренным торможением и распознаванием пешеходов и велосипедистов. Для испытанной конфигурации Golf указан пятизвездочный рейтинг Euro NCAP: 80% за защиту взрослых, 86% за защиту детей, 85% за защиту уязвимых участников движения и 79% за работу систем помощи водителю.
Golf выпускается более 50 лет и остается универсальной моделью марки Volkswagen. В нынешнем тесте ADAC тормозной путь составил 36,7 м у TSI, 38,6 м у TDI и 33,9 м у eHybrid при торможении со 100 км/ч; радиус разворота у всех трех версий - 11,1 м.
Тестовый запас хода составил 800 км для TSI, 1049 км для TDI и 790 км для eHybrid. Итоговые оценки: 2,1 у бензиновой версии, 2,1 у дизельной и 2,0 у гибрида. Сопоставлять их напрямую нельзя: TDI оценивали по более новой методике ADAC, где безопасность и экологичность получают двойной вес.
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