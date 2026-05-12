Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 10:29

«Запах нового авто» - это яд? Почему в жару салон становится в пять раз токсичнее и как сохранить здоровье

Многие водители замечают резкий запах в салоне нового авто, но мало кто знает, чем это может обернуться. ADAC и Fraunhofer-Institut проверили четыре популярных модели и выяснили, как температура и возраст машины влияют на уровень вредных веществ. Какие риски скрыты в привычном аромате и что делать, если запах не исчезает - объясняем подробно.

В России все чаще обсуждают, насколько безопасен воздух в салоне нового автомобиля. Причина проста: после покупки многие сталкиваются с сильным химическим запахом, который не исчезает неделями. Это не просто вопрос комфорта - речь идет о здоровье водителя и пассажиров, особенно если в семье есть дети или беременные женщины.

ADAC совместно с Fraunhofer-Institut провели лабораторные исследования четырех новых автомобилей: VW Golf eTSI, Dacia Spring, BYD Seal 6 DM-i Touring и Hyundai Kona Hybrid. Эксперты изучили, какие вещества выделяются из материалов салона, как быстро они накапливаются и насколько опасны для человека.

Главный вывод: интенсивность запаха и концентрация вредных соединений напрямую зависят от температуры и возраста машины. Чем жарче на улице и моложе авто, тем выше уровень летучих органических соединений (VOC) - именно они вызывают тот самый «запах нового автомобиля». Особенно опасен формальдегид: он может раздражать глаза и дыхательные пути, а при длительном воздействии считается канцерогеном. Уже с 2027 года в Европе вводят жесткий лимит - не более 0,062 мг/м³, сейчас действует менее строгий порог.

В ходе тестов выяснилось, что при обычной температуре все четыре модели укладываются в будущие нормы по формальдегиду. Но стоит оставить машину на солнце - и показатели резко растут, иногда превышая допустимые значения. Особенно выделился BYD Seal 6 DM-i Touring: у него уровень ксилолов и общий объем VOC оказался в пять раз выше нормы даже после проветривания. У остальных моделей вентиляция помогала снизить концентрацию вредных веществ.

Субъективная оценка запаха тоже различалась: Dacia Spring оказался самым «нейтральным», а VW Golf eTSI даже спустя 200 дней эксплуатации сохранял неприятный запах, особенно после пребывания на солнце. Это значит, что не только химический состав, но и качество материалов, а также система вентиляции влияют на комфорт и безопасность.

ADAC подчеркивает: несмотря на отсутствие прямой угрозы здоровью, производителям еще есть над чем работать. Некоторые соединения, такие как бензол, толуол, этилбензол и стирол, могут быть опасны при длительном воздействии. Организация требует четких правил и прозрачности для покупателей, чтобы каждый мог заранее узнать, чем дышит в своем авто.

Если запах в салоне не исчезает спустя несколько недель, это может считаться недостатком товара. В таком случае рекомендуется обратиться к дилеру с письменной претензией. Продавец обязан устранить проблему, а если не получится - возможен возврат или снижение цены.

Чтобы снизить риски, специалисты советуют: всегда проветривать салон перед поездкой, использовать режим подачи свежего воздуха, особенно в жару, и избегать дополнительных источников запаха внутри машины. Перед покупкой не поленитесь сделать тест-драйв и обратить внимание на любые посторонние ароматы.

Упомянутые марки: Volkswagen, BYD, Hyundai, Dacia
