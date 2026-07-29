Руль сломался на тесте: шокирующие результаты проверки 10 бюджетных электросамокатов

29 июля 2026, 16:06
ADAC выявил слабые места электросамокатов: результаты теста 2026
ADAC выявил слабые места электросамокатов: результаты теста 2026
ADAC провел масштабную проверку 10 популярных электросамокатов стоимостью до 800 евро. В ходе испытаний выявлены неожиданные проблемы с безопасностью и надежностью, а также существенные отличия между заявленными и реальными характеристиками. Какие модели не прошли испытания и что советуют специалисты - рассказываем подробно. Сейчас это особенно актуально для тех, кто выбирает транспорт для города.
Электросамокаты все чаще становятся привычным транспортом для поездок по городу, но насколько они действительно безопасны и удобны в повседневной эксплуатации? По данным немецкого автоклуба ADAC, в 2026 году был проведен тщательный тест десяти моделей стоимостью до 800 евро (до 72 тысяч рублей), чтобы выяснить, насколько производители соответствуют ожиданиям пользователей и требованиям безопасности.
В ходе испытаний особое внимание уделялось поведению на дороге, комфорту, удобству управления, уровню безопасности и долговечности. Кроме того, самокаты прошли проверку на содержание вредных веществ. Как сообщает ADAC, семь моделей получили оценку «хорошо», одна - «удовлетворительно», а две - «достаточно». Причиной низких оценок стали серьезные конструктивные недостатки: у моделей Streetbooster и Navee в ходе нагрузочного теста надломился руль. Эксперты объясняют это неудачным расположением отверстий в конструкции, что уже встречалось на ранних этапах развития электросамокатов и не соответствует современным стандартам.
Тесты показали, что действующие нормы не всегда отражают реальные нагрузки, с которыми сталкиваются пользователи. Если стандарт требует выдерживать нагрузку 10 кг по центру рулевой стойки, то ADAC применил более жесткие условия - по 15 кг на каждую сторону руля, имитируя реальные ситуации при торможении и маневрах. В результате восемь из десяти моделей выдержали испытание, но Streetbooster и Navee продемонстрировали критическую уязвимость. Хотя формально дефект не подпадает под закон о товарной ответственности, риск для пользователя после длительной эксплуатации остается.
Лидером теста стал Segway Ninebot F3 Pro D, получивший высший балл 2,0 по особой шкале безопасности ADAC, где 0.6 – 1.5 - это Отлично, а 4.6 – 5.5 - Плохо. Эта модель отличилась сочетанием комфорта, мощности и надежности, хотя отмечено незначительное снижение точности управления и длительная зарядка - более 8 часов. Кроме того, у Ninebot F3 Pro D оказалась самая низкая средняя скорость в тесте. В то же время, модель Odys показала максимальную дальность хода - почти 48 км, но полностью заряжается за 8 часов 40 минут, что может быть неудобно для активных пользователей.
Среди других участников выделился SoFlow, чей аккумулятор заряжается всего за 4 часа 15 минут и обеспечивает до 45 км пробега. Однако у некоторых моделей отмечена высокая скорость саморазряда, поэтому владельцам рекомендуется регулярно проверять уровень заряда, чтобы избежать глубокой разрядки и преждевременного выхода батареи из строя.
Важным моментом стала проверка реальной дальности хода. Производители часто указывают показатели, полученные в идеальных условиях, но в тесте ADAC использовались параметры, близкие к реальности: вес водителя 90 кг, максимальная скорость, включенный свет и оптимальное давление в шинах. В результате все модели показали запас хода от 33,8 до 47,9 км, чего достаточно для ежедневных поездок по городу, но разница с заявленными цифрами оказалась значительной.
Освещение и габаритные огни также не остались без внимания. Лучшее освещение дороги обеспечивают Segway и Xiaomi, а у SoFlow отмечена избыточная яркость, способная ослеплять встречных. Все протестированные самокаты оснащены поворотниками, что станет обязательным требованием в Германии с 2027 года, однако у ряда моделей (ePF, SoFlow, Trittbrett, Segway, Niu) боковая видимость и громкость сигнала оставляют желать лучшего. В то же время Xiaomi, Egret, Odys, Navee и Streetbooster обеспечивают хорошую заметность с разных сторон.
Тест выявил и различия в динамике: у SoFlow в самом мощном режиме газ реагирует слишком резко, что может стать неожиданностью для неопытных пользователей. Похожие, но менее выраженные особенности обнаружены у Odys и Navee. Максимальная скорость у разных моделей варьируется: Segway и Xiaomi строго ограничивают ее на уровне 20 км/ч, а другие достигают 22 км/ч, что может быть заметно при совместных поездках в группе.
Тормозные системы также различаются по эффективности. Segway и Xiaomi показали лучшую управляемость и мощность торможения, а у Trittbrett, Streetbooster и ePF рекуперативное торможение реализовано через отдельный рычаг, что позволяет плавно снижать скорость без постоянного использования механических тормозов.
В заключение стоит отметить, что результаты теста ADAC подчеркивают необходимость пересмотра стандартов испытаний электросамокатов с учетом реальных условий эксплуатации. Для покупателей важно обращать внимание не только на заявленные характеристики, но и на результаты независимых проверок. Кроме того, регулярный контроль состояния аккумулятора и осмотр ключевых узлов помогут продлить срок службы устройства и снизить риски в повседневной эксплуатации.
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