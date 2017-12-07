7 декабря 2017, 13:29
Adam Smith Conferences приглашает к участию в «Российском автомобильном форуме»
Adam Smith Conferences приглашает вас принять участие в «Российском автомобильном форуме». Главное мероприятие российской автомобильной отрасли состоится 13-14 марта в гостинице «Рэдиссон Ройал» в Москве.
Форум собирает вместе ТОП-руководителей ведущих российских и иностранных автопроизводителей, поставщиков компонентов, представителей государственных структур и инвестиционных компаний.
Специальные условия участия для подписчиков 110km.ru: введите ВИП-код 1143m110KM и получите скидку 10%.
• ОБЗОР ОТРАСЛИ: правительственный блок - представители федеральных и региональных властей осветят меры государственной поддержки для стимулирования развития отрасли.
• ОБЗОР ОТРАСЛИ: аналитический блок - доклады от ведущих аналитиков и экспертов по статистике производства и продаж автомобилей, первичного и вторичного рынка автокомпонентов, развития экспортный продаж.
• СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ: оценка развития и прогноз объёмов производства
в 2018-2019 гг. от ведущих автопроизводителей.
• СЕССИЯ ДИРЕКТОРОВ ПО ЗАКУПКАМ: информация из первых рук о трудностях и успехах создания и развития эффективной базы поставщиков.
• СЕССИЯ ПОСТАВЩИКОВ: производственные планы, стратегические инициативы и пути их реализации.
• РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА российской автомобильной промышленности - обсуждение возможностей и наиболее оптимальных путей выхода на экспортные рынки, демонстрация практических наработок компаний, имеющих опыт экспорта своей продукции
• ВСТРЕЧИ ОДИН НА ОДИН с директорами по закупкам из компаний производителей
• КРУГЛЫЕ СТОЛЫ с директорами по качеству, техническими директорами, руководителями проектов по локализации, директорами по R&D.
Специальные условия участия для подписчиков 110km.ru: введите ВИП-код 1143m110KM и получите скидку 10%.
• ОБЗОР ОТРАСЛИ: правительственный блок - представители федеральных и региональных властей осветят меры государственной поддержки для стимулирования развития отрасли.
• ОБЗОР ОТРАСЛИ: аналитический блок - доклады от ведущих аналитиков и экспертов по статистике производства и продаж автомобилей, первичного и вторичного рынка автокомпонентов, развития экспортный продаж.
• СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ: оценка развития и прогноз объёмов производства
в 2018-2019 гг. от ведущих автопроизводителей.
• СЕССИЯ ДИРЕКТОРОВ ПО ЗАКУПКАМ: информация из первых рук о трудностях и успехах создания и развития эффективной базы поставщиков.
• СЕССИЯ ПОСТАВЩИКОВ: производственные планы, стратегические инициативы и пути их реализации.
• РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА российской автомобильной промышленности - обсуждение возможностей и наиболее оптимальных путей выхода на экспортные рынки, демонстрация практических наработок компаний, имеющих опыт экспорта своей продукции
• ВСТРЕЧИ ОДИН НА ОДИН с директорами по закупкам из компаний производителей
• КРУГЛЫЕ СТОЛЫ с директорами по качеству, техническими директорами, руководителями проектов по локализации, директорами по R&D.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Добрый день! Посоветуйте пжл, что лучше брать новую машину или б/ у? для того, чтоб набраться опыта? Права у меня давно есть, но вот машину только в этом году решила взять. Если б/ у расматривать, то мазду 3 (2013-2014г) хотется, ну а если новую, то хендай солярис рестайлинг
Я нет, у меня права просрочены и машины нет. Пока как то так.
А их и раньше не было, средний ресурс мотора 300-400 тыс., просто у японских машин когда то сервисная книжка было расписана для обслуживания до миллиона километров от сюда этот миф.
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