7 декабря 2017, 13:29

Adam Smith Conferences приглашает к участию в «Российском автомобильном форуме»

Adam Smith Conferences приглашает вас принять участие в «Российском автомобильном форуме». Главное мероприятие российской автомобильной отрасли состоится 13-14 марта в гостинице «Рэдиссон Ройал» в Москве.
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Adam Smith Conferences приглашает к участию в «Российском автомобильном форуме»
Форум собирает вместе ТОП-руководителей ведущих российских и иностранных автопроизводителей, поставщиков компонентов, представителей государственных структур и инвестиционных компаний.

Специальные условия участия для подписчиков 110km.ru: введите ВИП-код 1143m110KM и получите скидку 10%.

•    ОБЗОР ОТРАСЛИ: правительственный блок - представители федеральных и региональных властей осветят меры государственной поддержки для стимулирования развития отрасли.
•    ОБЗОР ОТРАСЛИ: аналитический блок - доклады от ведущих аналитиков и экспертов по статистике производства и продаж автомобилей, первичного и вторичного рынка автокомпонентов, развития экспортный продаж.
•    СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ: оценка развития и прогноз объёмов производства
в 2018-2019 гг. от ведущих автопроизводителей.
•    СЕССИЯ ДИРЕКТОРОВ ПО ЗАКУПКАМ: информация из первых рук о трудностях и успехах создания и развития эффективной базы поставщиков.
•    СЕССИЯ ПОСТАВЩИКОВ: производственные планы, стратегические инициативы и пути их реализации.
•    РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА российской автомобильной промышленности - обсуждение возможностей и наиболее оптимальных путей выхода на экспортные рынки, демонстрация практических наработок компаний, имеющих опыт экспорта своей продукции
•    ВСТРЕЧИ ОДИН НА ОДИН с директорами по закупкам из компаний производителей
•    КРУГЛЫЕ СТОЛЫ с директорами по качеству, техническими директорами, руководителями проектов по локализации, директорами по R&D.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Помогите советом! Новая или Б/У
Добрый день! Посоветуйте пжл, что лучше брать новую машину или б/ у? для того, чтоб набраться опыта? Права у меня давно есть, но вот машину только в этом году решила взять. Если б/ у расматривать, то мазду 3 (2013-2014г) хотется, ну а если новую, то хендай солярис рестайлинг
Marina0403
Выбор китайского авто
Я нет, у меня права просрочены и машины нет. Пока как то так.
maleta7
Долгоиграющие автомобили?
А их и раньше не было, средний ресурс мотора 300-400 тыс., просто у японских машин когда то сервисная книжка было расписана для обслуживания до миллиона километров от сюда этот миф.
Vitalyk
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Adam Smith Conferences приглашает к участию в «Российском автомобильном форуме»
Форум собирает вместе ТОП-руководителей ведущих российских и иностранных автопроизводителей, поставщиков компонентов, представителей государственных структур и инвестиционных компаний.Специальные условия участия для подписчиков 110km.ru: введите ВИП-код 1143m110KM и получите скидку 10%.•    ОБЗОР ОТРАСЛИ: правительственный блок - представители федеральных и региональных властей осветят меры государственной поддержки для стимулирования развития отрасли.•    ОБЗОР ОТРАСЛИ: аналитический блок - доклады от ведущих аналитиков и экспертов по статистике производства и продаж автомобилей, первичного и вторичного рынка автокомпонентов, развития экспортный продаж.•    СТРАТЕГИИ ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ: оценка развития и прогноз объёмов производствав 2018-2019 гг. от ведущих автопроизводителей.•    СЕССИЯ ДИРЕКТОРОВ ПО ЗАКУПКАМ: информация из первых рук о трудностях и успехах создания и развития эффективной базы поставщиков.•    СЕССИЯ ПОСТАВЩИКОВ: производственные планы, стратегические инициативы и пути их реализации.•    РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА российской автомобильной промышленности - обсуждение возможностей и наиболее оптимальных путей выхода на экспортные рынки, демонстрация практических наработок компаний, имеющих опыт экспорта своей продукции•    ВСТРЕЧИ ОДИН НА ОДИН с директорами по закупкам из компаний производителей•    КРУГЛЫЕ СТОЛЫ с директорами по качеству, техническими директорами, руководителями проектов по локализации, директорами по R&D.
2017-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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