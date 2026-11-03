Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Автор: Дмитрий Новиков

3 ноября 2026, 19:18

Как полностью электрический Changan UNI-E за 1,77 млн рублей потеснит бензиновые Kia на конвейере в Узбекистане

Как полностью электрический Changan UNI-E за 1,77 млн рублей потеснит бензиновые Kia на конвейере в Узбекистане

Как будет устроена новая площадка ADM Jizzakh за 100 млн долларов и сколько стоит первый электрокроссовер

Как полностью электрический Changan UNI-E за 1,77 млн рублей потеснит бензиновые Kia на конвейере в Узбекистане

На ADM Jizzakh строят площадку для мелкоузловой сборки машин разных марок. Первым на линию должен встать электрический Changan UNI-E, который уже продается в Узбекистане. Инвестиции в проект могут достигнуть 100 млн долларов.

На ADM Jizzakh строят площадку для мелкоузловой сборки машин разных марок. Первым на линию должен встать электрический Changan UNI-E, который уже продается в Узбекистане. Инвестиции в проект могут достигнуть 100 млн долларов.

На новой площадке ADM Jizzakh предусмотрят сварку и окраску кузовов, финальную сборку. Затем будут проверять качество. Производство организуют по схеме CKD, из поставляемых машинокомплектов, выполняя основные этапы цикла непосредственно в Узбекистане. Как сообщает Spot Uzbekistan, в него войдут сварка и окраска кузова, окончательная сборка и проверка качества.

Первой моделью станет полностью электрический кроссовер Changan UNI-E. В Узбекистане он продается в двух вариантах: с заявленным запасом хода 405 км за 258 млн сумов (1,77 млн рублей в пересчете по курсу) и с запасом 506 км за 285 млн сумов (1,95 млн рублей). Эти цены указаны для автомобилей, уже представленных на местном рынке.

Площадку адаптируют для выпуска гибридных и электрических автомобилей Changan и Chery. В программу также войдет Haval. UNI-E станет первым заявленным автомобилем Changan в программе, но не единственной моделью проекта. Строительство комплекса началось на территории действующего предприятия ADM Jizzakh. О текущем статусе работ ADM Global сообщила в конце октября 2026 года. В планах также экспорт части собранных автомобилей.

Оборудование и инженерные решения для проекта поставит южнокорейская DK&G Co. Инвестиции в строительство комплекса оцениваются в сумму до $100 млн. Согласно описанию проекта, производственный процесс охватит кузовные работы, финальную сборку и контроль качества. Напомним, на ADM Jizzakh уже запущено производство бензиновых автомобилей Kia. Там, в частности, собирают Kia Sonet.

Упомянутые марки: Changan, Chery, Haval, KIA
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