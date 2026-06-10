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Автор: Мария Степанова

10 июня 2026, 13:15

Adobe Acrobat Reader теперь доступен в Android Auto - PDF-документы можно слушать прямо в машине

Adobe Acrobat Reader теперь доступен в Android Auto - PDF-документы можно слушать прямо в машине

PDF-файлы в автомобиле - как Adobe внедряет новые функции в Android Auto и что это меняет для водителей

Adobe Acrobat Reader теперь доступен в Android Auto - PDF-документы можно слушать прямо в машине

Владельцы Android Auto неожиданно обнаружили интеграцию Adobe Acrobat Reader - теперь PDF-документы можно прослушивать за рулем. Это открывает новые возможности для автомобилистов, которым важно получать информацию в дороге, не отвлекаясь от управления. Почему это нововведение может изменить подход к использованию мультимедийных систем в авто - в нашем материале.

Владельцы Android Auto неожиданно обнаружили интеграцию Adobe Acrobat Reader - теперь PDF-документы можно прослушивать за рулем. Это открывает новые возможности для автомобилистов, которым важно получать информацию в дороге, не отвлекаясь от управления. Почему это нововведение может изменить подход к использованию мультимедийных систем в авто - в нашем материале.

Интеграция Adobe Acrobat Reader с Android Auto стала неожиданностью для многих автомобилистов. Приложение появилось в системе без предварительных анонсов, и пользователи сразу заметили новую функцию: теперь PDF-документы можно не только открывать, но и слушать прямо за рулём. Это решение выглядит необычно, ведь ранее мультимедийные системы автомобилей были ориентированы в первую очередь на музыку, навигацию и звонки.

Главная особенность нововведения — возможность прослушивать содержимое PDF-файлов с помощью встроенной функции «чтения вслух». Приложение определяет документ как медиафайл, а интерфейс управления воспроизведением напоминает привычные музыкальные плееры: можно ставить на паузу, перематывать вперёд и видеть миниатюру документа в качестве обложки. Такой подход позволяет использовать автомобиль не только для развлечений, но и для получения полезной информации — например, прослушивать инструкции, рабочие документы или даже книги в формате PDF.

Обновление Adobe Acrobat Reader, которое включает поддержку Android Auto, вышло 5 июня и имеет версию 26.5.0. После установки пользователи получают уведомление о появлении приложения в системе автомобиля. Никаких дополнительных настроек не требуется: достаточно обновить приложение на смартфоне, чтобы функция заработала автоматически. Это особенно удобно для тех, кто часто работает с документами и хочет использовать время в пути максимально эффективно.

Пока функционал ограничен только чтением документов вслух, но уже сейчас можно предположить, что в будущем появятся дополнительные возможности. Например, интеграция с искусственным интеллектом Gemini может позволить извлекать отдельные данные из PDF-файлов или быстро находить нужные фрагменты текста. Сейчас же основной акцент сделан на безопасности: водитель не отвлекается на экран, а получает всю информацию голосом.

Интересно, что появление Adobe Acrobat Reader в Android Auto совпадает с тенденцией расширения функционала мультимедийных систем. В ближайшее время ожидается запуск YouTube с возможностью прослушивания аудио при движении автомобиля (для этого потребуется подписка Premium). Это подтверждает, что производители стремятся сделать автомобильные платформы максимально универсальными и полезными для разных сценариев использования.

Для российских водителей такая функция может быть особенно актуальна: многие проводят в дороге по несколько часов в день, и возможность прослушивать рабочие документы или обучающие материалы может серьёзно повысить продуктивность. Кроме того, это решение может быть востребовано среди тех, кто предпочитает получать информацию в аудиоформате, не отвлекаясь от управления автомобилем. Судя по всему, интеграция Adobe Acrobat Reader — лишь первый шаг к появлению новых форматов работы с документами в современных авто.

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