Adria Action Sport 2026 удивляет новым интерьером и функционалом – что изменилось?

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

29 ноября 2025, 08:12

Adria Action Sport 2026: обновленный прицеп-капля стал еще удобнее и современнее

Adria Action Sport 2026 получил свежий дизайн и новые решения. Внутри стало просторнее и светлее. Улучшена эргономика и добавлены современные опции. Модель обещает удивить даже опытных путешественников.

Компания Adria решила кардинально обновить свою популярную линейку прицепов Action, и теперь модель 2026 года выходит на рынок с заметными изменениями. После многих лет, когда конструкция почти не менялась, производитель сделал ставку на современный дизайн, улучшенную эргономику и новые материалы. Особенно выделяется версия Action Sport, которую часто называют «полувнедорожной» благодаря внешнему виду и некоторым техническим особенностям.

Внешне прицеп сохранил узнаваемую форму капли, но теперь стал еще более стильным и практичным. Кузов получил дополнительное окно сзади, что заметно увеличило количество света внутри и улучшило вентиляцию в санузле. Пластиковые элементы теперь выполнены из более прочного материала, а днище утеплено XPS-изоляцией и защищено пластиной GRP – дерево в конструкции больше не используется. На дышле появилась новая газовая коробка с удобными упорами для легкого открытия, а спереди предусмотрено место для запасного колеса. В стандартной комплектации теперь есть наружный душ с горячей водой и новые окна, которые устанавливаются заподлицо с кузовом.

Внутри прицепа изменения не менее заметны. Мебель теперь выполнена из темно-серого дерева с серыми столешницами и серебристыми акцентами, а все дверцы оснащены доводчиками и современными замками. Благодаря переносу отопителя и бойлера Truma Combi под одну из скамеек, появилось больше места для хранения вещей. Кухня стала удобнее: двухконфорочная газовая плита и мойка теперь расположены более рационально, а дополнительная выдвижная поверхность позволяет готовить с комфортом. Рядом установлен вместительный холодильник объемом 140 литров, а также шкаф для одежды и белья.

Санузел теперь может похвастаться функцией «сухой ванной» – благодаря поворотной стенке раковина убирается в сторону, освобождая место для душа. Это решение позволило сделать пространство более удобным и гигиеничным. Обеденная зона осталась прежней: U-образный диван легко трансформируется в две односпальные кровати или одну большую, на которой могут разместиться двое взрослых и ребенок.

Габариты прицепа пока не изменились: длина с дышлом – 5,94 метра, высота – 2,58 метра, а внутренняя высота – 1,95 метра. Масса в снаряженном состоянии составляет от 990 до 1026 кг, а максимальная разрешенная – 1300 кг. Запас пресной воды – 50 литров. Ожидается, что новая версия будет стоить дороже прежней, которая продавалась за 20–25 тысяч евро, но и уровень комфорта теперь заметно выше.

