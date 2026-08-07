Adria Coral XL 600DP: 3 спальни, отопление без газа и полная автономия — обзор автодома для дальних путешествий

7 августа 2026, 21:38
Adria Coral XL 600DP: шесть мест, дизель и автомат - что важно знать о премиальном автодоме
Adria Coral XL 600DP: шесть мест, дизель и автомат - что важно знать о премиальном автодоме
Adria Coral XL 600DP на базе Fiat Ducato - альковный автодом, рассчитанный на шесть человек. Модель выделяется продуманной планировкой, современным оснащением и возможностью комфортного отдыха в любых условиях. Важно знать, чем она отличается от конкурентов.
Adria Coral XL 600DP - ведущий игрок на рынке автодомов, сочетающий в себе европейское качество сборки и функциональность, востребованную у российских автотуристов. Модель построена на базе Fiat Ducato, что уже само по себе говорит о надежности и стабильности обслуживания. В условиях, когда спрос на комфортные автодома растет, Coral XL 600DP отличается продуманной планировкой.
Внутри автодома предусмотрены три спальных зоны: двуспальная кровать в алькове (210 х 140 см), основная кровать сзади (205 х 133 см) и трансформируемая столовая группа (185 х 140 см). Такое решение позволяет путешествовать большой семьей или компанией, не жертвуя личным пространством. Кухонный модуль оснащен трехконфорочной газовой плитой и вместительным холодильником на 167 литров с отдельной морозильной камерой. Водоснабжение организовано через бак для чистой воды на 110 литров и бойлер на 10 литров, что обеспечивает автономность даже в длительных поездках.
Санузел с душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров делает Coral XL 600DP полностью независимым от городской инфраструктуры. Для хранения вещей предусмотрен багажный отсек с двумя дверцами (74x110 см) и дополнительный шкаф до 150 кг. Полезная загрузка автодома составляет 536 кг, что позволяет взять с собой все необходимое для путешествия.
Важным моментом модели является система отопления Truma с бойлером, работающая на дизеле, и цифровая панель управления CP Plus Truma. Отапливаемый багажный отсек и потолочный кондиционер Truma, мощностью 2,4 кВт, обеспечивают комфорт в любое время года. В салоне установлены две батареи по 100Ач, что увеличивает автономность.
Габариты автодома - длина 6,95 м, ширина 2,3 м, высота 3,3 м, колесная база 4035 мм. Масса - 2964 кг, разрешенная максимальная - 3500 кг, буксируемый вес - до 2 тонн. Все это делает модель подходящей для водителей с правами категории B. Coral XL 600DP оснащается автоматической коробкой передач и передним приводом, что важно даже для новичков.
На фоне растущего интереса к автопутешествиям, в России такие модели, как Adria Coral XL 600DP, становятся все более актуальными. Например, для сравнения, встроенный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter с длинными диванами и зоной для домашних животных, о котором недавно рассказывалось в материале о новых планировках автодомов . Однако именно Coral XL 600DP отличается сочетанием цены, оснащения и адаптированностью к российским дорогам.
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