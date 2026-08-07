Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 00:43

Adria Coral XL 660 SL: альковный автодом 2024 года с АКПП и пятью спальными местами

Adria Coral XL 660 SL: альковный автодом 2024 года с АКПП и пятью спальными местами

Новый Adria Coral XL 660 SL: Fiat Ducato 180 л.с., две двуспальные кровати и полная автономия

Adria Coral XL 660 SL: альковный автодом 2024 года с АКПП и пятью спальными местами

Adria Coral XL 660 SL - новинка среди альковных автодомов, рассчитанная на пять человек. Модель выделяется вместительным багажником, двумя полноценными двуспальными кроватями и современной системой отопления. Важно знать, чем она отличается от конкурентов и почему интерес к таким решениям растет именно сейчас.

Adria Coral XL 660 SL - новинка среди альковных автодомов, рассчитанная на пять человек. Модель выделяется вместительным багажником, двумя полноценными двуспальными кроватями и современной системой отопления. Важно знать, чем она отличается от конкурентов и почему интерес к таким решениям растет именно сейчас.

Adria Coral XL 660 SL — свежий взгляд на сегмент альковных автодомов, где комфорт и функциональность сочетаются с современными технологиями. В 2024 году эта модель привлекает внимание тех, кто ищет не просто средства передвижения, а полноценный дом на колесах для семьи или компании из пяти человек. Просторный салон, две большие двуспальные кровати и трансформируемая столовая группа позволяют организовать удобства без компромисса.

Важную деталь в Adria Coral XL 660 SL представляет собой багажное отделение увеличенного объема, рассчитанное на перевозку крупного снаряжения или багажа до 200 кг. Это решение особенно актуально для поездок на дальние расстояния, когда необходимо взять с собой все необходимое. Внутри автодома предусмотрена отдельная душевая кабина, биотуалет на 20 литров и современная система отопления Truma Combi 6E, работающая как от газа, так и от электричества. Для хранения воды предусмотрены баки на 120 и 100 литров.

Фото: autoyahta.ru

Техническая часть тоже стоит отдельного внимания. Модель построена на шасси Fiat Ducato с передним приводом и 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 180 л.с., что обеспечивает уверенное движение даже при полной загрузке.

Девятиступенчатая автоматическая коробка передач, наличие круиз-контроля, климат-контроля и цифровой приборной панели делает поездку максимально комфортной. В комплектацию входят литые 16-дюймовые диски, электропривод и обогрев зеркал, шторки в кабине, а также полный набор LED-освещения.

Внутреннее пространство организовано локанично: комбинированная отделка салона с элементами кожи, вместительный холодильник на 142 литра с отдельной морозильной камерой, трехконфорочная газовая плита и бойлер на 10 литров. Все это позволяет готовить и отдыхать в условиях максимального приближеным к домашним. Для безопасности предусмотрены подушки безопасности для водителя и пассажира, центральный замок и противотуманные фары.

На рынке автодомов происходит конкуренция, и производители ищут новые решения для привлечения аудитории. Например, в обзоре интегрированного автодома на базе Mercedes-Benz Sprinter можно отметить, что длинные диваны и отдельная зона для домашнего животного могут стать трендом  — подробнее об этом можно узнать в материале о необычной планировке Carthago C2-Tourer

Модель рассчитана на формат «В» и разрешенную нагрузку массой 3500 кг, что позволяет управлять ею большинству водителей без дополнительных разрешений. Максимальный буксируемый вес - 2000 кг, полезная загрузка - 520 кг. Внутренняя высота салона достигает 2290 мм, что создает ощущение простора. 

Упомянутые марки: Fiat
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