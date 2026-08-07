Новый Adria Coral XL 660 SL: Fiat Ducato 180 л.с., две двуспальные кровати и полная автономия

7 августа 2026, 00:43
Adria Coral XL 660 SL: альковный автодом 2024 года с АКПП и пятью спальными местами
Adria Coral XL 660 SL: альковный автодом 2024 года с АКПП и пятью спальными местами
Adria Coral XL 660 SL - новинка среди альковных автодомов, рассчитанная на пять человек. Модель выделяется вместительным багажником, двумя полноценными двуспальными кроватями и современной системой отопления. Важно знать, чем она отличается от конкурентов и почему интерес к таким решениям растет именно сейчас.
Adria Coral XL 660 SL — свежий взгляд на сегмент альковных автодомов, где комфорт и функциональность сочетаются с современными технологиями. В 2024 году эта модель привлекает внимание тех, кто ищет не просто средства передвижения, а полноценный дом на колесах для семьи или компании из пяти человек. Просторный салон, две большие двуспальные кровати и трансформируемая столовая группа позволяют организовать удобства без компромисса.
Важную деталь в Adria Coral XL 660 SL представляет собой багажное отделение увеличенного объема, рассчитанное на перевозку крупного снаряжения или багажа до 200 кг. Это решение особенно актуально для поездок на дальние расстояния, когда необходимо взять с собой все необходимое. Внутри автодома предусмотрена отдельная душевая кабина, биотуалет на 20 литров и современная система отопления Truma Combi 6E, работающая как от газа, так и от электричества. Для хранения воды предусмотрены баки на 120 и 100 литров.
Техническая часть тоже стоит отдельного внимания. Модель построена на шасси Fiat Ducato с передним приводом и 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 180 л.с., что обеспечивает уверенное движение даже при полной загрузке.
Девятиступенчатая автоматическая коробка передач, наличие круиз-контроля, климат-контроля и цифровой приборной панели делает поездку максимально комфортной. В комплектацию входят литые 16-дюймовые диски, электропривод и обогрев зеркал, шторки в кабине, а также полный набор LED-освещения.
Внутреннее пространство организовано локанично: комбинированная отделка салона с элементами кожи, вместительный холодильник на 142 литра с отдельной морозильной камерой, трехконфорочная газовая плита и бойлер на 10 литров. Все это позволяет готовить и отдыхать в условиях максимального приближеным к домашним. Для безопасности предусмотрены подушки безопасности для водителя и пассажира, центральный замок и противотуманные фары.
На рынке автодомов происходит конкуренция, и производители ищут новые решения для привлечения аудитории. Например, в обзоре интегрированного автодома на базе Mercedes-Benz Sprinter можно отметить, что длинные диваны и отдельная зона для домашнего животного могут стать трендом — подробнее об этом можно узнать в материале о необычной планировке Carthago C2-Tourer .
Модель рассчитана на формат «В» и разрешенную нагрузку массой 3500 кг, что позволяет управлять ею большинству водителей без дополнительных разрешений. Максимальный буксируемый вес - 2000 кг, полезная загрузка - 520 кг. Внутренняя высота салона достигает 2290 мм, что создает ощущение простора.
Похожие материалы Фиат
-
07.08.2026, 12:29
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Электровелосипед Minako U2 PRO способен перевозить до 180 кг и преодолевать до 100 км без подзарядки. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, эта модель становится актуальным решением для городских жителей и бизнеса.Читать далее
-
07.08.2026, 11:05
Benelli Si 750: редкий итальянский мотоцикл с шестью цилиндрами в истории СССР
Benelli Si 750 - уникальный мотоцикл с шестицилиндровым мотором, который в СССР был доступен лишь единицам. Его появление на улицах вызывало настоящий ажиотаж и стало символом эпохи, когда техника была предметом зависти и восхищения.Читать далее
-
07.08.2026, 10:28
Вагоны нового поколения РЖД: душ, холодильник и индивидуальный климат-контроль
На Рижском вокзале в Москве показали купейный вагон с душем, холодильником и возможностью регулировать температуру. Это решение может изменить подход к комфорту на дальних маршрутах и задать новые стандарты для российских поездов.Читать далее
-
07.08.2026, 10:02
Надежные китайские автомобили 2026: какие модели выдерживают российские дороги
В 2026 году китайские автомобили уверенно заняли более трети российского рынка. Эксперты выделили модели, которые реально выдерживают суровые условия эксплуатации, и объяснили, на что обращать внимание при выборе машины для российских дорог.Читать далее
-
07.08.2026, 09:25
CityCoCo Trike GT X11: запас хода до 120 км и грузоподъемность 200 кг для российских дорог
CityCoCo Trike GT X11 - электроскутер, который сочетает мощный мотор, увеличенный запас хода и адаптацию к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность и комфорт, что особенно актуально для семейных поездок и дальних маршрутов в 2026 году.Читать далее
-
07.08.2026, 08:20
РЖД показали новый плацкарт: больше мест, индивидуальные розетки и шире полки
РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения с увеличенным пространством, современными решениями для хранения и индивидуальным комфортом. Это может изменить подход к массовым железнодорожным перевозкам в России уже в ближайшие годы.Читать далее
-
07.08.2026, 07:01
Škoda Karoq против Toyota RAV4: реальный опыт смены кроссовера и неожиданные выводы
Владелец с пятилетним стажем пересел с Toyota RAV4 на Škoda Karoq и обнаружил неожиданные преимущества новой модели. В материале - честный разбор динамики, расхода топлива, эргономики и опций, которые важны для российских водителей именно сейчас.Читать далее
-
07.08.2026, 06:27
Задний привод: почему его выбирают для спорткаров и премиальных авто
Мало кто задумывается, почему одни автомобили оснащают задним приводом, а другие - передним. На самом деле, выбор схемы влияет не только на поведение машины на дороге, но и на стоимость обслуживания, комфорт и даже престиж. Какие плюсы и минусы скрывает RWD, и почему его до сих пор предпочитают производители спорткаров и люксовых моделей - объяснил специалист.Читать далее
-
07.08.2026, 06:16
Тест-драйв коммерческих авто на COMTRANS: новые возможности для участников
Впервые на выставке COMTRANS участникам предлагают не только осмотреть коммерческие автомобили, но и испытать их в реальных условиях. Организаторы подготовили специальный маршрут, а ведущие производители уже подтвердили свое участие. Какие нюансы стоит учесть и что это значит для рынка - разбираемся в материале. Эксперты отмечают: подобные форматы могут изменить подход к выбору техники.Читать далее
-
07.08.2026, 06:01
Какие опции в новых авто стали самыми желанными у покупателей в США
Мало кто задумывается, какие функции в современных авто действительно важны для водителей. Новое исследование выявило неожиданные предпочтения покупателей: что оказалось в топе и почему это может изменить подход к комплектации машин. Эксперты объяснили, какие опции стали обязательными и как меняются ожидания от новых моделей.Читать далее
Похожие материалы Фиат
-
07.08.2026, 12:29
Minako U2 PRO: электровелосипед с запасом хода 100 км и грузоподъемностью 180 кг
Электровелосипед Minako U2 PRO способен перевозить до 180 кг и преодолевать до 100 км без подзарядки. В условиях роста цен на топливо и ужесточения экологических требований, эта модель становится актуальным решением для городских жителей и бизнеса.Читать далее
-
07.08.2026, 11:05
Benelli Si 750: редкий итальянский мотоцикл с шестью цилиндрами в истории СССР
Benelli Si 750 - уникальный мотоцикл с шестицилиндровым мотором, который в СССР был доступен лишь единицам. Его появление на улицах вызывало настоящий ажиотаж и стало символом эпохи, когда техника была предметом зависти и восхищения.Читать далее
-
07.08.2026, 10:28
Вагоны нового поколения РЖД: душ, холодильник и индивидуальный климат-контроль
На Рижском вокзале в Москве показали купейный вагон с душем, холодильником и возможностью регулировать температуру. Это решение может изменить подход к комфорту на дальних маршрутах и задать новые стандарты для российских поездов.Читать далее
-
07.08.2026, 10:02
Надежные китайские автомобили 2026: какие модели выдерживают российские дороги
В 2026 году китайские автомобили уверенно заняли более трети российского рынка. Эксперты выделили модели, которые реально выдерживают суровые условия эксплуатации, и объяснили, на что обращать внимание при выборе машины для российских дорог.Читать далее
-
07.08.2026, 09:25
CityCoCo Trike GT X11: запас хода до 120 км и грузоподъемность 200 кг для российских дорог
CityCoCo Trike GT X11 - электроскутер, который сочетает мощный мотор, увеличенный запас хода и адаптацию к российским условиям. Эксперты отмечают его практичность и комфорт, что особенно актуально для семейных поездок и дальних маршрутов в 2026 году.Читать далее
-
07.08.2026, 08:20
РЖД показали новый плацкарт: больше мест, индивидуальные розетки и шире полки
РЖД представили макет плацкартного вагона нового поколения с увеличенным пространством, современными решениями для хранения и индивидуальным комфортом. Это может изменить подход к массовым железнодорожным перевозкам в России уже в ближайшие годы.Читать далее
-
07.08.2026, 07:01
Škoda Karoq против Toyota RAV4: реальный опыт смены кроссовера и неожиданные выводы
Владелец с пятилетним стажем пересел с Toyota RAV4 на Škoda Karoq и обнаружил неожиданные преимущества новой модели. В материале - честный разбор динамики, расхода топлива, эргономики и опций, которые важны для российских водителей именно сейчас.Читать далее
-
07.08.2026, 06:27
Задний привод: почему его выбирают для спорткаров и премиальных авто
Мало кто задумывается, почему одни автомобили оснащают задним приводом, а другие - передним. На самом деле, выбор схемы влияет не только на поведение машины на дороге, но и на стоимость обслуживания, комфорт и даже престиж. Какие плюсы и минусы скрывает RWD, и почему его до сих пор предпочитают производители спорткаров и люксовых моделей - объяснил специалист.Читать далее
-
07.08.2026, 06:16
Тест-драйв коммерческих авто на COMTRANS: новые возможности для участников
Впервые на выставке COMTRANS участникам предлагают не только осмотреть коммерческие автомобили, но и испытать их в реальных условиях. Организаторы подготовили специальный маршрут, а ведущие производители уже подтвердили свое участие. Какие нюансы стоит учесть и что это значит для рынка - разбираемся в материале. Эксперты отмечают: подобные форматы могут изменить подход к выбору техники.Читать далее
-
07.08.2026, 06:01
Какие опции в новых авто стали самыми желанными у покупателей в США
Мало кто задумывается, какие функции в современных авто действительно важны для водителей. Новое исследование выявило неожиданные предпочтения покупателей: что оказалось в топе и почему это может изменить подход к комплектации машин. Эксперты объяснили, какие опции стали обязательными и как меняются ожидания от новых моделей.Читать далее