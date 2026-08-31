Обзор автодома Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024: 5 мест, автомат и зимний пакет для всей семьи

31 августа 2026, 11:15
Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024: пять мест, автомат и зимний комфорт для семьи
Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024: пять мест, автомат и зимний комфорт для семьи
Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024 года - это автодом, который выделяется просторным салоном, автоматической коробкой передач и пятью местами с ремнями безопасности. Модель ориентирована на семьи, ищущие комфорт и современные решения для дальних поездок. Важно знать, чем она отличается от конкурентов именно сейчас.
На рынке автодомов появилась модель, которая сразу привлекла внимание семей, ценящих комфорт и функциональность. Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024 года — это альковный автодом, рассчитанный на пять человек, где каждый пассажир получает отдельное место с ремнем безопасности. Просторный салон, современный дизайн и продуманная планировка делают эту модель заметной среди конкурентов.
Длина автодома составляет 7,39 метра. В салоне предусмотрены четыре постоянных спальных места, а также дополнительное место в столовой зоне. Благодаря этому даже большая семья может путешествовать с максимальными удобствами. Открытая гостиная с панорамным окном на крыше создает ощущение простора, откидная кровать-альков над кабиной экономит место и добавляет уюта.
В отделке использованы современные материалы, мебель отличается вместительностью и функциональностью. В основе конструкции - Fiat Ducato с дизельным двигателем 2.2 MultiJet (180 л.с.) и 9-ступенчатым автоматом. Максимальная масса - 3500 кг, что позволяет управлять автодомом с обычными правами категории B. Габариты: 7,4 м в длину, 2,3 м в высоту и 3,11 м в высоту.
Комплектация EXKLUSIV PLUS PAKET включает противотуманные фары с панелью поворотов, черную решетку радиатора, кожаное рулевое колесо, затемняющие шторки кабины и москитную сетку на входе. Для удобства предусмотрены адаптер, зарядное устройство, газовый фильтр и крепление для TFT-экрана. В задней части расположены две односпальные кровати (200×80 и 190×80 см), между которыми можно установить дополнительную панель с матрасом. В спальне есть шкаф, лампа для чтения и выключатели света. Кровать-альков рассчитана на двоих и оборудована панорамным окном. В столовой зоне можно расположить еще одно спальное место (205×110/70 см).
Кухонный блок оснащен трехкомфорочной газовой плитой с поджигом и стеклянной крышкой, вместительными ящиками и холодильником на 140 литров с морозильной плитой. Для поддержания чистоты воздуха установлена вытяжка. Санузел разделен на туалет, умывальник и отдельную душевую кабину, зону, отделенную от спальни и гостиной для большего комфорта.
Бак для чистой воды вмещается до 115 литров, для серой воды - 85 литров, при этом он отключается и отапливается. В задней части автодома находится просторный гараж с двумя дверями - удобно для перевозки велосипедов или снаряжения. Для зимних мероприятий встроен жидкостный комбинированный газовый обогреватель Alde Compact 3020 с панелью управления. Система управления позволяет контролировать освещение, уровень воды и заряд аккумулятора.
Интерес к семейным автодомам с автоматической коробкой и зимним пакетом растет. Для сравнения, в похожем сегменте отдельная модель, которая недавно появилась - Adria Matrix 670 SL Axess также предлагает пять мест и традиционную комплектацию, но Coral XL 660 SL PLUS делает акцент на максимальной универсальности и продуманности для семейных путешествий. Важно помнить, что подобные автодома позволяют путешествовать круглый год, не ограничиваясь только летним сезоном, а их оснащение рассчитано на российские условия эксплуатации.
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