Обзор автодома Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024: 5 мест, автомат и зимний пакет для всей семьи

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 11:15

Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024: пять мест, автомат и зимний комфорт для семьи

Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024: пять мест, автомат и зимний комфорт для семьи

Обзор автодома Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024: 5 мест, автомат и зимний пакет для всей семьи

Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024: пять мест, автомат и зимний комфорт для семьи

Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024 года - это автодом, который выделяется просторным салоном, автоматической коробкой передач и пятью местами с ремнями безопасности. Модель ориентирована на семьи, ищущие комфорт и современные решения для дальних поездок. Важно знать, чем она отличается от конкурентов именно сейчас.

Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024 года - это автодом, который выделяется просторным салоном, автоматической коробкой передач и пятью местами с ремнями безопасности. Модель ориентирована на семьи, ищущие комфорт и современные решения для дальних поездок. Важно знать, чем она отличается от конкурентов именно сейчас.

На рынке автодомов появилась модель, которая сразу привлекла внимание семей, ценящих комфорт и функциональность. Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024 года — это альковный автодом, рассчитанный на пять человек, где каждый пассажир получает отдельное место с ремнем безопасности. Просторный салон, современный дизайн и продуманная планировка делают эту модель заметной среди конкурентов.

Длина автодома составляет 7,39 метра. В салоне предусмотрены четыре постоянных спальных места, а также дополнительное место в столовой зоне. Благодаря этому даже большая семья может путешествовать с максимальными удобствами. Открытая гостиная с панорамным окном на крыше создает ощущение простора, откидная кровать-альков над кабиной экономит место и добавляет уюта.

В отделке использованы современные материалы, мебель отличается вместительностью и функциональностью. В основе конструкции - Fiat Ducato с дизельным двигателем 2.2 MultiJet (180 л.с.) и 9-ступенчатым автоматом. Максимальная масса - 3500 кг, что позволяет управлять автодомом с обычными правами категории B. Габариты: 7,4 м в длину, 2,3 м в высоту и 3,11 м в высоту.

Фото: olfi-camp.ru 

Комплектация EXKLUSIV PLUS PAKET включает противотуманные фары с панелью поворотов, черную решетку радиатора, кожаное рулевое колесо, затемняющие шторки кабины и москитную сетку на входе. Для удобства предусмотрены адаптер, зарядное устройство, газовый фильтр и крепление для TFT-экрана. В задней части расположены две односпальные кровати (200×80 и 190×80 см), между которыми можно установить дополнительную панель с матрасом. В спальне есть шкаф, лампа для чтения и выключатели света. Кровать-альков рассчитана на двоих и оборудована панорамным окном. В столовой зоне можно расположить еще одно спальное место (205×110/70 см).

Кухонный блок оснащен трехкомфорочной газовой плитой с поджигом и стеклянной крышкой, вместительными ящиками и холодильником на 140 литров с морозильной плитой. Для поддержания чистоты воздуха установлена ​​вытяжка. Санузел разделен на туалет, умывальник и отдельную душевую кабину, зону, отделенную от спальни и гостиной для большего комфорта.

Фото: olfi-camp.ru 

Бак для чистой воды вмещается до 115 литров, для серой воды - 85 литров, при этом он отключается и отапливается. В задней части автодома находится просторный гараж с двумя дверями - удобно для перевозки велосипедов или снаряжения. Для зимних мероприятий встроен жидкостный комбинированный газовый обогреватель Alde Compact 3020 с панелью управления. Система управления позволяет контролировать освещение, уровень воды и заряд аккумулятора.

Интерес к семейным автодомам с автоматической коробкой и зимним пакетом растет. Для сравнения, в похожем сегменте отдельная модель, которая недавно появилась - Adria Matrix 670 SL Axess также предлагает пять мест и традиционную комплектацию, но Coral XL 660 SL PLUS делает акцент на максимальной универсальности и продуманности для семейных путешествий. Важно помнить, что подобные автодома позволяют путешествовать круглый год, не ограничиваясь только летним сезоном, а их оснащение рассчитано на российские условия эксплуатации.

Упомянутые марки: Fiat
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фиат

Похожие материалы Фиат

Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах
70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем
Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Пермский край Владимирская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться