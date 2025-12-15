Уникальный альковный автодом Adria Coral XL 660 SL PLUS – комфорт и простор для путешествий всей семьей

Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024: семейный автодом с автоматом и пятью местами

Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024 года – это современный автодом для семьи. Просторный салон, автоматическая коробка и пять мест с ремнями. Узнайте, чем он выделяется среди других моделей. Откройте новые возможности для путешествий.

На рынке автодомов появилась модель, которая сразу привлекла внимание любителей путешествий с комфортом. Речь идет о новом альковном автодоме Adria Coral XL 660 SL PLUS, который сочетает в себе простор, современный дизайн и продуманные решения для семейных путешествий.

Фото: olfi-camp.ru

Длина автодома составляет 7,39 метра, что позволяет разместить внутри пять человек с ремнями безопасности. В салоне предусмотрены четыре постоянных спальных места, а также дополнительное место по центру сзади и еще одно в столовой зоне. Благодаря этому даже большая семья может разместиться без стеснений.

Фото: olfi-camp.ru

Внутреннее пространство организовано так, чтобы каждый пассажир чувствовал себя как дома. Гостиная и столовая объединены в открытой зоне с большим панорамным окном на крыше. Откидная кровать-альков над кабиной не только экономит место, но и создает ощущение уюта. В отделке интерьера использованы современные материалы, мебель отличается функциональностью и вместительностью.

Фото: olfi-camp.ru

В основе автодома лежит проверенный Fiat Ducato с дизельным двигателем 2.2 MultiJet мощностью 180 л.с. и 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Максимально допустимая масса – 3500 кг, что позволяет управлять этим домом на колесах с обычными правами категории B. Габариты составляют 7,4 м в длину, 2,3 м в ширину и 3,11 м в высоту.

Фото: olfi-camp.ru

В комплект EXKLUSIV PLUS PAKET входят противотуманные фары с пониженной подсветкой поворотов, черная решетка радиатора, кожаное рулевое колесо, затемняющие шторки кабины и москитная сетка на входе. Для удобства предусмотрены адаптер, зарядное устройство, газовый фильтр и крепление для TFT-экрана.

Фото: olfi-camp.ru

В задней части расположены две односпальные кровати размером 200 на 80 и 190 на 80 см, между которыми можно установить дополнительную панель с матрасом. В спальне есть шкаф для хранения вещей, лампа для чтения и выключатели света. Кровать-альков рассчитана на двоих и оборудована панорамным окном. В столовой зоне можно расположить еще одно спальное место размером 205 на 110/70 см.

Кухонный блок оборудован трехкомфорочной газовой плитой с поджигом и стеклянной крышкой, вместительными выдвижными ящиками и холодильником на 140 литров с морозильной камерой. Для поддержания чистоты воздуха установлена ​​вытяжка.

Санузел разделен на туалет, умывальник и отдельную душевую кабину. Для большего комфорта эта зона отделена от спальни и гостиной. Бак для чистой воды вмещает до 115 литров, бак для серой воды – 85 литров, причем он отключается и отапливается.

В задней части автодома находится просторный гараж с двумя дверями, что удобно для перевозки велосипедов или другого снаряжения. Для зимних мероприятий встроен жидкостный комбинированный газовый обогреватель Alde Compact 3020 с панелью управления. Система управления позволяет контролировать освещение, уровень воды и заряд аккумулятора.