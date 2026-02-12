Почему ADRIA Coral XL 670DK остается эталоном среди альковных автодомов бизнес-класса в 2026 году

ADRIA Coral XL 670DK: бизнес-класс среди автодомов с 7 местами и кожаным салоном

ADRIA Coral XL 670DK выделяется на фоне конкурентов благодаря премиальной отделке, кожаному интерьеру и вместимости на 7 человек. Модель сочетает комфорт, современные технологии и остается доступной для водителей с категорией B.

В условиях, когда большинство европейских производителей автодомов перешли на удешевление классических альковных моделей, ADRIA Coral XL 670DK продолжает держать планку бизнес-класса. Это не просто очередной дом на колесах - это полноценный жилой комплекс на базе Fiat Ducato, рассчитанный на семь человек и не требующий водительских прав категории С. Такой подход становится особенно актуальным на фоне растущих взглядов на комфортные путешествия по России и Европе.

Внутри ADRIA Coral XL 670DK сразу ощущается разница: качественная отделка, кожаные элементы интерьера, продуманная эргономика и высокий потолок создают ощущение простора. Здесь нет компромиссов – каждая деталь продумана для максимального удобства. Семь спальных мест, семь ремней безопасности, трансформируемая столовая группа и двухъярусная кровать позволяют разместить семью или компанию друзей без стеснения.

Фото: autoyahta.ru

Техническая часть не уступает интерьеру. Автодом построен на шасси Fiat Ducato с 2,3-литровым дизельным двигателем мощностью 160 л.с. и автоматической коробкой передач. Передний привод, девятиступенчатая АКПП и литые 16-дюймовые диски обеспечивают уверенное движение как по трассе, так и на проселке. Климат-контроль, отопление Truma 6E с бойлером и двумя газовыми баллонами на 27 литров обеспечивают комфорт в любое время года.

Кухонный модуль оснащен всем необходимым: трехконфорочная газовая плита, вместительный холодильник на 130 литров с отделением морозильной камеры, возможность работы от газа или сети на 12В или 220В. Водоснабжение организовано через бак для чистой воды на 110 литров и бак для серой воды на 85 литров, бойлер на 10 литров обеспечивает горячую воду для душа и кухни. Санузел с душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров позволяет не зависеть от кемпинга.

Фото: autoyahta.ru

Багажное отделение ADRIA Coral XL 670DK требует отдельного внимания: дверь размером 58x124 см способствует легкой загрузке, максимальная нагрузка в 150 кг и полезная загрузка автодома в 514 кг позволяют взять с собой все необходимое для длительных мероприятий.

Габариты ADRIA Coral XL 670DK впечатляют: длина почти 7,3 метра, ширина 2,3 метра, высота 3,07 метра. Внутренняя высота достигает 2,35 метра, что особенно важно для высоких пассажиров. Колесная база 4035 мм обеспечивает устойчивость на дороге, топливный бак на 90 литров и бак AdBlue на 20 литров позволяют преодолевать большие расстояния без частых остановок.

В 2026 году ADRIA Coral XL 670DK останется одним из последних представителей бизнес-класса среди альковных автодомов, не утративших своих преимуществ. Модель сочетает в себе премиальный комфорт, продуманную функциональность и высокую надежность, что делает ее дополнением для тех, кто ценит качество и не готов идти на компромиссы в путешествиях.