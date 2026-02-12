Почему ADRIA Coral XL 670DK остается эталоном среди альковных автодомов бизнес-класса в 2026 году

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 февраля 2026, 19:08

ADRIA Coral XL 670DK: бизнес-класс среди автодомов с 7 местами и кожаным салоном

ADRIA Coral XL 670DK: бизнес-класс среди автодомов с 7 местами и кожаным салоном

Почему ADRIA Coral XL 670DK остается эталоном среди альковных автодомов бизнес-класса в 2026 году

ADRIA Coral XL 670DK: бизнес-класс среди автодомов с 7 местами и кожаным салоном

ADRIA Coral XL 670DK выделяется на фоне конкурентов благодаря премиальной отделке, кожаному интерьеру и вместимости на 7 человек. Модель сочетает комфорт, современные технологии и остается доступной для водителей с категорией B.

ADRIA Coral XL 670DK выделяется на фоне конкурентов благодаря премиальной отделке, кожаному интерьеру и вместимости на 7 человек. Модель сочетает комфорт, современные технологии и остается доступной для водителей с категорией B.

В условиях, когда большинство европейских производителей автодомов перешли на удешевление классических альковных моделей, ADRIA Coral XL 670DK продолжает держать планку бизнес-класса. Это не просто очередной дом на колесах - это полноценный жилой комплекс на базе Fiat Ducato, рассчитанный на семь человек и не требующий водительских прав категории С. Такой подход становится особенно актуальным на фоне растущих взглядов на комфортные путешествия по России и Европе.

Внутри ADRIA Coral XL 670DK сразу ощущается разница: качественная отделка, кожаные элементы интерьера, продуманная эргономика и высокий потолок создают ощущение простора. Здесь нет компромиссов – каждая деталь продумана для максимального удобства. Семь спальных мест, семь ремней безопасности, трансформируемая столовая группа и двухъярусная кровать позволяют разместить семью или компанию друзей без стеснения.

Фото: autoyahta.ru

Техническая часть не уступает интерьеру. Автодом построен на шасси Fiat Ducato с 2,3-литровым дизельным двигателем мощностью 160 л.с. и автоматической коробкой передач. Передний привод, девятиступенчатая АКПП и литые 16-дюймовые диски обеспечивают уверенное движение как по трассе, так и на проселке. Климат-контроль, отопление Truma 6E с бойлером и двумя газовыми баллонами на 27 литров обеспечивают комфорт в любое время года.

Кухонный модуль оснащен всем необходимым: трехконфорочная газовая плита, вместительный холодильник на 130 литров с отделением морозильной камеры, возможность работы от газа или сети на 12В или 220В. Водоснабжение организовано через бак для чистой воды на 110 литров и бак для серой воды на 85 литров, бойлер на 10 литров обеспечивает горячую воду для душа и кухни. Санузел с душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров позволяет не зависеть от кемпинга.

Фото: autoyahta.ru

Багажное отделение ADRIA Coral XL 670DK требует отдельного внимания: дверь размером 58x124 см способствует легкой загрузке, максимальная нагрузка в 150 кг и полезная загрузка автодома в 514 кг позволяют взять с собой все необходимое для длительных мероприятий. 

Габариты ADRIA Coral XL 670DK впечатляют: длина почти 7,3 метра, ширина 2,3 метра, высота 3,07 метра. Внутренняя высота достигает 2,35 метра, что особенно важно для высоких пассажиров. Колесная база 4035 мм обеспечивает устойчивость на дороге, топливный бак на 90 литров и бак AdBlue на 20 литров позволяют преодолевать большие расстояния без частых остановок.

В 2026 году ADRIA Coral XL 670DK останется одним из последних представителей бизнес-класса среди альковных автодомов, не утративших своих преимуществ. Модель сочетает в себе премиальный комфорт, продуманную функциональность и высокую надежность, что делает ее дополнением для тех, кто ценит качество и не готов идти на компромиссы в путешествиях.

Упомянутые марки: Fiat
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фиат

Похожие материалы Фиат

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Челябинск Тверь Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться