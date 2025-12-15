Полуинтеграл с АКПП, пятью местами и зимним пакетом – идеальный выбор для дальних поездок

15 декабря 2025, 15:59
Adria Matrix 670 SL Axess: новый автодом для семейных путешествий и комфорта
Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года – современный автодом для семьи. Просторный салон, пять мест с ремнями, автоматическая коробка. Многофункциональное оснащение и зимний пакет. Откройте новые горизонты путешествий.
Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года – это полуинтегрированный автодом, который сразу привлекает внимание своим продуманным оснащением и современным дизайном. Модель рассчитана на пять человек, оборудована автоматической коробкой передач и практически не имеет пробега – всего 50 километров. Такой вариант отлично подойдет для тех, кто ценит комфорт и свободу передвижения, не желая отказываться от уюта даже в дороге.
Длина автодома составляет 7,49 метра, а внутри предусмотрено четыре постоянных спальных места и дополнительное пятое, расположенное по центру сзади. Благодаря просторным шкафам и богатому стандартному оснащению, Matrix 670 SL Axess становится отличным выбором для семейных путешествий. Здесь можно почувствовать себя как дома, даже находясь далеко от привычных стен.
В основе автодома лежит Fiat Ducato с дизельным двигателем 2.2 MultiJet мощностью 140 л.с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная разрешенная масса – 3500 кг, что позволяет управлять им с обычными правами категории B. Габариты впечатляют: длина 7485 мм, ширина 2375 мм, высота 2945 мм, высота потолка достигает 2040 мм.
Внутреннее пространство выполнено в светлых тонах, с открытой планировкой гостиной и столовой зоны. Салон оборудован поворотными креслами с регулировками, а также современными системами безопасности: подушки безопасности для водителя и пассажира, ABS, ASR, ESP, EBD, HBA, LAC, MSR, Hillholder и Traction+. Для удобства предусмотрены электрические стеклоподъемники, зеркала с подогревом и электроприводом, кондиционер, круиз-контроль и дистанционное управление центральным замком.
В комплектацию Axess входят крепления Isofix для детских кресел, кожаная отделка руля, затемняющие шторки, москитная сетка на входе, усилитель заряда аккумулятора, газовый фильтр, TFT-крепление, задние парктроники, изолированный и отапливаемый бак серой воды с электрическим сливом, опорные стойки, солнечная панель с контроллером и многое другое. Для дополнительного комфорта установлены маркиза Thule, центральный замок на двери кабины и дома, электрическая выдвижная ступенька и розетки для внешнего подключения.
Спальные места организованы максимально удобно: в задней части расположены две односпальные кровати (200×80 и 195×80 см), между которыми можно установить дополнительную панель с матрасом. В гостиной предусмотрена электрическая кровать-лифт для двух человек с панорамным окном. В спальной зоне есть отдельный шкаф для хранения вещей, лампы для чтения и индивидуальные выключатели света.
Кухонная зона оснащена трехконфорочной газовой плитой с электроподжигом и стеклянной крышкой, вместительными выдвижными ящиками, холодильником объемом 140 литров с морозильной камерой и вытяжкой. Санузел разделен на туалет с умывальником и отдельную душевую кабину, что обеспечивает дополнительный комфорт. Бак для чистой воды рассчитан на 115 литров, а для серой воды – 85 литров, причем последний утеплен и отапливается.
Для хранения вещей предусмотрен большой задний гараж с двумя дверями по обе стороны автодома. Зимний пакет включает воздушный комбинированный обогреватель Truma Combi 6 кВт, который может работать как от газа, так и от электросети. Управление всеми системами осуществляется с помощью современной панели, где отображаются уровни воды и заряд аккумулятора.
Внешний отсек рассчитан на два газовых баллона с безопасным редуктором и фильтром. Освещение реализовано с помощью светодиодных и точечных светильников, а все окна и люки снабжены затемняющими жалюзи и москитными сетками. Кабина водителя также оборудована шторками для затемнения.
Автодом комплектуется 16-дюймовыми легкосплавными дисками с всепогодными шинами, что делает его готовым к любым условиям.
Похожие материалы Фиат
-
15.12.2025, 15:43
Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России
Geely представила специальную версию Monjaro для РФ. Цена удивит даже опытных автолюбителей. В комплектации есть неожиданные опции. Официальный старт продаж пока не объявлен. Раскрываем подробности о новинке.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 14:17
Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024: семейный автодом с автоматом и пятью местами
Adria Coral XL 660 SL PLUS 2024 года – это современный автодом для семьи. Просторный салон, автоматическая коробка и пять мест с ремнями. Узнайте, чем он выделяется среди других моделей. Откройте новые возможности для путешествий.Читать далее
-
15.12.2025, 14:16
АМТ из Миасса представил вездеход 10×10 и водородный тягач для суровых условий
Российский завод АМТ показал две необычные машины. Одна из них — огромный вездеход, другая — тягач на водороде. Оба проекта удивляют технологиями и возможностями. Интерес к новинкам уже высок.Читать далее
-
15.12.2025, 14:08
Omoda Jaecoo раскрыла все характеристики и оснащение электрокроссовера Jaecoo J5 EV для Австралии
Omoda Jaecoo готовит к старту в Австралии новый электрокроссовер Jaecoo J5 EV. Модель появится в единственной версии Track. В салоне – необычные материалы и аксессуары для владельцев с питомцами. Ожидается широкий набор современных функций и высокий запас хода.Читать далее
-
15.12.2025, 13:59
GWM Poer удивил расходом и комфортом в тесте на 11 тысячах километров
Пикап GWM Poer с дизелем 2.4 и автоматом прошел 11 тысяч км. В отчете описаны неожиданные плюсы и минусы. Расход топлива удивил, а комфорт сравнили с американскими траками. Подробности эксплуатации – в материале.Читать далее
-
15.12.2025, 13:56
В Заречном продают уникальный ГАЗ БТР-60 1979 года с амфибийными возможностями
В Заречном выставлен на продажу необычный ГАЗ БТР-60 1979 года. Машина амфибия, полностью демилитаризована и оснащена современными опциями. В комплекте идут рация, камера заднего вида и гидравлические колеса. Цена и детали – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 13:47
Яндекс представит собственный электромобиль для такси на базе китайской модели GAC Aion Y Plus
Яндекс готовит к выпуску электромобиль для такси. Новинка будет создана на базе китайской платформы. Ожидается старт производства в 2026 году. Стоимость и характеристики уже известны. Рассказываем первые подробности о проекте.Читать далее
-
15.12.2025, 13:22
Калашников представил электрический мотоцикл Иж-Эндуро с коляской для силовиков и путешественников
В России дебютировал необычный электрический мотоцикл с коляской. Производитель обещает несколько версий и интересные характеристики. Модель рассчитана на разные задачи. Подробности о новинке пока держатся в секрете.Читать далее
-
15.12.2025, 13:11
В Дагестане продают почти новую «Волгу» 2007 года по цене Lada Iskra
Нашли уникальный автомобиль из прошлого. Это седан ГАЗ-3102 «Волга». Машина почти не ездила. Ее состояние просто идеальное. Просят за нее немалые деньги. Но она того стоит.Читать далее
