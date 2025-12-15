Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

15 декабря 2025, 15:59

Adria Matrix 670 SL Axess: новый автодом для семейных путешествий и комфорта

Полуинтеграл с АКПП, пятью местами и зимним пакетом – идеальный выбор для дальних поездок

Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года – современный автодом для семьи. Просторный салон, пять мест с ремнями, автоматическая коробка. Многофункциональное оснащение и зимний пакет. Откройте новые горизонты путешествий.

Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года – это полуинтегрированный автодом, который сразу привлекает внимание своим продуманным оснащением и современным дизайном. Модель рассчитана на пять человек, оборудована автоматической коробкой передач и практически не имеет пробега – всего 50 километров. Такой вариант отлично подойдет для тех, кто ценит комфорт и свободу передвижения, не желая отказываться от уюта даже в дороге.

Фото: olfi-camp.ru

Длина автодома составляет 7,49 метра, а внутри предусмотрено четыре постоянных спальных места и дополнительное пятое, расположенное по центру сзади. Благодаря просторным шкафам и богатому стандартному оснащению, Matrix 670 SL Axess становится отличным выбором для семейных путешествий. Здесь можно почувствовать себя как дома, даже находясь далеко от привычных стен.

В основе автодома лежит Fiat Ducato с дизельным двигателем 2.2 MultiJet мощностью 140 л.с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная разрешенная масса – 3500 кг, что позволяет управлять им с обычными правами категории B. Габариты впечатляют: длина 7485 мм, ширина 2375 мм, высота 2945 мм, высота потолка достигает 2040 мм.

Фото: olfi-camp.ru

Внутреннее пространство выполнено в светлых тонах, с открытой планировкой гостиной и столовой зоны. Салон оборудован поворотными креслами с регулировками, а также современными системами безопасности: подушки безопасности для водителя и пассажира, ABS, ASR, ESP, EBD, HBA, LAC, MSR, Hillholder и Traction+. Для удобства предусмотрены электрические стеклоподъемники, зеркала с подогревом и электроприводом, кондиционер, круиз-контроль и дистанционное управление центральным замком.

В комплектацию Axess входят крепления Isofix для детских кресел, кожаная отделка руля, затемняющие шторки, москитная сетка на входе, усилитель заряда аккумулятора, газовый фильтр, TFT-крепление, задние парктроники, изолированный и отапливаемый бак серой воды с электрическим сливом, опорные стойки, солнечная панель с контроллером и многое другое. Для дополнительного комфорта установлены маркиза Thule, центральный замок на двери кабины и дома, электрическая выдвижная ступенька и розетки для внешнего подключения.

Фото: olfi-camp.ru

Спальные места организованы максимально удобно: в задней части расположены две односпальные кровати (200×80 и 195×80 см), между которыми можно установить дополнительную панель с матрасом. В гостиной предусмотрена электрическая кровать-лифт для двух человек с панорамным окном. В спальной зоне есть отдельный шкаф для хранения вещей, лампы для чтения и индивидуальные выключатели света.

Кухонная зона оснащена трехконфорочной газовой плитой с электроподжигом и стеклянной крышкой, вместительными выдвижными ящиками, холодильником объемом 140 литров с морозильной камерой и вытяжкой. Санузел разделен на туалет с умывальником и отдельную душевую кабину, что обеспечивает дополнительный комфорт. Бак для чистой воды рассчитан на 115 литров, а для серой воды – 85 литров, причем последний утеплен и отапливается.

Для хранения вещей предусмотрен большой задний гараж с двумя дверями по обе стороны автодома. Зимний пакет включает воздушный комбинированный обогреватель Truma Combi 6 кВт, который может работать как от газа, так и от электросети. Управление всеми системами осуществляется с помощью современной панели, где отображаются уровни воды и заряд аккумулятора.

Внешний отсек рассчитан на два газовых баллона с безопасным редуктором и фильтром. Освещение реализовано с помощью светодиодных и точечных светильников, а все окна и люки снабжены затемняющими жалюзи и москитными сетками. Кабина водителя также оборудована шторками для затемнения.

Автодом комплектуется 16-дюймовыми легкосплавными дисками с всепогодными шинами, что делает его готовым к любым условиям.

Упомянутые марки: Fiat
