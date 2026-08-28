Полуинтеграл с АКПП, пятью местами и зимним пакетом – идеальный выбор для дальних поездок

Adria Matrix 670 SL Axess 2024: пять мест, автомат и зимний пакет для дальних поездок

Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года - это автодом, который сочетает простор, современное оснащение и продуманные решения для зимних условий. Модель выделяется на фоне конкурентов благодаря автоматической коробке и пяти полноценным местам, что особенно актуально для семейных путешествий.

Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года - это автодом, который сочетает простор, современное оснащение и продуманные решения для зимних условий. Модель выделяется на фоне конкурентов благодаря автоматической коробке и пяти полноценным местам, что особенно актуально для семейных путешествий.

Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года сразу привлекает внимание тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценный дом на колёсах для всей семьи. В условиях растущего интереса к автопутешествиям, особенно среди семей с детьми, эта модель выглядит как ответ на запрос рынка: пять мест с ремнями безопасности, автоматическая коробка передач и зимний пакет делают её универсальным решением для дальних поездок в любое время года.

Фото: olfi-camp.ru

В основе Matrix 670 SL Axess лежит проверенная платформа Fiat Ducato с дизельным двигателем 2.2 MultiJet мощностью 140 л.с. и 9-ступенчатым автоматом. Максимальная масса — 3500 кг, что позволяет управлять автодомом с обычными правами категории B. Габариты впечатляют: длина почти 7,5 метра, ширина 2,38 метра, высота 2,95 метра. Внутри — постоянные четыре спальных места и дополнительное пятое, что особенно важно для больших семей.

Салон выполнен в светлых тонах, с открытой планировкой и поворотными креслами. Безопасность обеспечивают современные системы: подушки безопасности, ABS, ASR, ESP, EBD, HBA, LAC, MSR, Hillholder и Traction+. Для комфорта предусмотрены электрические стеклоподъёмники, зеркала с подогревом, кондиционер, круиз-контроль и дистанционное управление замками. В комплектацию входят Isofix для детских кресел, кожаная отделка руля, затемняющие шторки, москитная сетка, зарядное устройство для аккумулятора, газовый фильтр, TFT-крепление, задние парктроники, изолированный и отапливаемый бак для серой воды, солнечная панель и многое другое.

Фото: olfi-camp.ru

Особое внимание уделено организации спальных мест: две односпальные кровати в задней части (200×80 и 195×80 см), дополнительная панель с матрасом, а также электрический подъёмник для двоих с панорамным окном в гостиной. В спальне предусмотрены отдельный шкаф, лампа для чтения и выключатели. Кухня оборудована трёхконфорочной газовой плитой с электроподжигом, вместительными ящиками, холодильником на 140 литров и вытяжкой. Санузел разделён на туалет с умывальником и отдельную душевую кабину, что повышает уровень комфорта.

Для хранения вещей предусмотрен большой задний гараж с двумя дверями. Бак для чистой воды — 115 литров, для серой — 85 литров, причём последний утеплён и отапливается. Зимний пакет включает воздушный комбинированный обогреватель Truma Combi мощностью 6 кВт, работающий от газа или электросети. Управление всеми цепями осуществляется через современную панель с подключением уровней воды и зарядного устройства аккумулятора.

Внешний отсек рассчитан на два газовых баллона с безопасным редуктором и фильтром. Освещение выполнено с помощью светодиодных и точечных светильников, все окна и люки снабжены жалюзи и москитными сетками. Кабина водителя также оборудована шторками для затемнения. Автодом комплектуется 16-дюймовыми легкосплавными дисками со всепогодными шинами, что делает его готовым к любым условиям.

Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года — это не просто очередная инновация, а пример того, как современный автодом становится всё более технологичным и удобным для российских условий. Важно отметить, что наличие зимнего пакета и продуманной системы хранения делает эту модель особенно удобной для путешествий по России, где климатические условия часто требуют дополнительной подготовки. Согласно данным, спрос на такие решения продолжает расти, производители всё чаще ориентируются на семейных пассажиров.

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