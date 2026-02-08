Почему ADRIA Matrix 670 SL стал самым востребованным автодомом и что отличает его от конкурентов

8 февраля 2026, 21:07
ADRIA Matrix 670 SL: новый уровень комфорта для путешествий на колесах
ADRIA Matrix 670 SL - свежий взгляд на современные автодома. Модель выделяется продуманной планировкой, дизельным мотором 2.2 и автоматической коробкой. В чем секрет популярности этого автодома и почему его разбирают еще до появления в продаже - разбираемся в деталях.
В 2026 году рынок автодомов в России переживает настоящий бум, и ADRIA Matrix 670 SL стал одним из главных героев этого тренда. Модель 2025 года, произведенная в Словении, вызвала ажиотаж среди любителей путешествий на колесах. Неудивительно: сочетание современных технологий, продуманной эргономики и высокого уровня комфорта делает этот автодом практически безальтернативным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать удобствами.
Matrix 670 SL построен на базе Fiat Ducato с передним приводом и восьмиступенчатым автоматом. Под капотом - дизельный двигатель объемом 2,2 литра, выдающий 140 л.с., что обеспечивает уверенное движение даже с полной загрузкой. Водительская категория B позволяет управлять этим автодомом большинству владельцев легковых машин, соответствие стандарту Евро VI гарантирует экологичность и экономичность.
Внутри Matrix 670 SL удивляет продуманной планировкой: здесь пять полноценных спальных мест и еще одно дополнение, что особенно актуально для семейных прогулок или встреч с друзьями. Электрическая откидная кровать выдерживает до 200 кг, задние кровати и трансформируемая зона стола освобождают пространство в комнате. В салоне установлена система отопления TRUMA Combi 6E, работающая как от газа, так и от электричества, что обеспечивает комфорт в любое время года.
Кухонный модуль оснащен трехконфорочной газовой плитой, вместительным холодильником на 142 литра с отделением морозильной плитой и вытяжкой. Водоснабжение осуществляется через бак на 120 литров для чистой воды и 100-литровый резервуар для серой воды, бойлер на 10 литров обеспечивает горячую воду для душа и кухни. Санузел оборудован полноценной душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров, что позволяет не платить за кемпинг.
Особое внимание уделено багажному отделению: размер дверей 120х85 см и максимальная нагрузка до 200 кг позволяют перевозить велосипеды, вместительные скутеры или спортивный инвентарь. В стандартное оснащение входят кондиционер салона Truma, выдвижная система с выключателем заднего вида, цифровая приборная панель с ассистентами, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов, центральный замок, противотуманные фары и термоизоляционный коврик между кабиной и жилым отсеком.
Габариты ADRIA Matrix 670 SL впечатляют: длина почти 7,5 метра, ширина 2,3 метра и высота 2,9 метра. При этом масса без нагрузки - 3020 кг, максимально разрешенная - 3500 кг, что позволяет не выходить за рамки категории В. Автодом может буксировать прицеп весом до 2 тонн, колесная база 4035 мм обеспечивает устойчивость на трассе и маневренность в городе.
Внутреннее отделение сочетает ткань и экокожу, создавая ощущение уюта и премиальности. 16-дюймовые легкосплавные диски представляют собой современный облик, а заводская шумоизоляция и термоизоляция делают поездки максимально комфортными даже в суровых климатических условиях.
Стоимость ADRIA Matrix 670 SL составляет 14 миллионов рублей. Несмотря на цену, спрос на модель стабильно увеличивается: многие экземпляры уходят от владельцев до поступления в салон.
ADRIA Matrix 670 SL - это не просто средство передвижения, полноценный дом на колесах, который открывает новые горизонты для автотуризма в России. В условиях растущего интереса к самостоятельному путешествию и ограниченному выбору на рынке эта модель становится настоящей находкой для тех, кто ценит комфорт, свободу и современные технологии.
