Adria Matrix 670SP Plus — 6 спальных мест, дизель 150 л.с., авто и «умные» газовые баллоны

21 июля 2026, 06:08
Adria Matrix 670SP Plus 2019: автодом с пробегом 12 000 км и расширенной комплектацией
Adria Matrix 670SP Plus 2019: автодом с пробегом 12 000 км и расширенной комплектацией
В Москве на продажу выставлен автодом Adria Matrix 670SP Plus 2019 года с минимальным пробегом и уникальным набором опций. Модель выделяется не только длиной и комфортом, но и доработками, которые редко встречаются на рынке домов на колесах.
На российском рынке редко встречаются предложения, которые сочетают в себе минимальный пробег и продуманную доработку под реальные условия эксплуатации. В Москве появился именно такой вариант — Adria Matrix 670SP Plus 2019 года, который может заинтересовать тех, кто ищет не просто автодом, а полноценный мобильный дом с расширенными возможностями.
Matrix 670SP Plus — самая длинная и удобная модель в линейке Adria, отличающаяся высоким уровнем оснащения. Автомобиль был куплен новым в августе 2020 года, а его пробег составил всего 12 000 км, что для подобной техники практически эквивалентно новому состоянию. Владелец не ограничился заводской комплектацией: автодом получил кондиционер вместо центрального люка, систему видеонаблюдения, увеличенные газовые баллоны с автоматическим переключением между ними, а также вывод для подключения внешних приборов.
Особое внимание уделяется дополнительному освещению Webasto, солнцезащитным панелям на крышке, дополнительным аккумуляторам и пневмоподвеске. Для хранения вещей предусмотрены удлиненные шкафы-гардеробы. Заправка газовых баллонов осуществляется через пистолет — это позволяет заправляться на любой газовой АЗС, что особенно удобно в российских условиях. Внутри — шесть спальных мест, большая столовая зона и инновационная планировка жилого отсека, что делает Matrix 670SP Plus подходящим для длительных путешествий всей семьей.
Техническая часть также не вызывает вопросов: дизельный двигатель объемом 2,3 литра мощностью 150 л.с., автоматическая коробка передач, задний привод и левый руль. В кабине установлен климат-контроль, капитанские кресла с подлокотниками, а кожаный салон в светлых тонах подчеркивает премиальный уровень исполнения. Панорамные люки обеспечивают хорошее освещение и ощущение простора.
Цена на данный экземпляр составляет 13 000 000 рублей, что соответствует комплектации и состоянию. Для российского рынка это предложение выглядит как одно из самых интересных среди автодомов с пробегом до 15 000 км. Matrix 670SP Plus может стать оптимальным выбором для тех, кто ищет сочетание комфорта, автономности и надежности в одном транспортном средстве.
На фоне всеобщего роста интереса к автодомам в России подобные предложения становятся все более востребованными. По данным рынка, спрос на дома на колесах с расширенной комплектацией и малым пробегом стабильно растет, особенно среди тех, кто ценит автономность и комфорт. Важно отметить, что Matrix 670SP Plus не только выделяется на фоне конкурентов, но и может стать выгодной инвестицией для тех, кто рассматривает покупку автомобиля как альтернативу традиционному отдыху. Кстати, интерес к развитию транспортных средств в России подтвержден и запуском новых гиперкаров, о чем недавно сообщалось в материале о разработке двигателя Nilu27 .
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