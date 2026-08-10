Квартира на колесах: В России можно купить автодом для семьи с 5 спальными местами — что скрыто внутри Adria Sonic Plus 700 SL

Adria Sonic Plus 700 SL 2025: новые стандарты комфорта и безопасности для автотуристов

Adria Sonic Plus 700 SL 2025 выходит на рынок домов на колесах с акцентом на премиальные материалы, продуманную эргономику и современные технологии. Модель адаптирована для российских условий и может изменить подход к автопутешествиям в стране.

Adria Sonic Plus 700 SL 2025 выходит на рынок домов на колесах с акцентом на премиальные материалы, продуманную эргономику и современные технологии. Модель адаптирована для российских условий и может изменить подход к автопутешествиям в стране.

Adria Sonic Plus 700 SL 2025 года сразу привлекает внимание среди домов на колесах благодаря сочетанию современных технологий, высокого уровня комфорта и безопасности. На фоне растущего интереса к автотуризму в России, эта модель отличается продуманной эргономикой и премиальными материалами, что особенно важно для длительных поездок в разных регионах страны.

В основе конструкции лежит технология GFK Comprex, которая обеспечивает прочность кузова и надежную защиту от внешних воздействий. Внешний вид автодома подчеркивает фирменная передняя маска, увеличенное панорамное окно, новые зеркала и удлиненная входная дверь - все это создает современный и узнаваемый облик.

Модель построена на базе Fiat Ducato с дизельным двигателем объемом 2,2 литра (180 л.с.) и 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Передний привод и оптимальная подвеска позволяют уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на сложных участках дорог. В салоне предусмотрены четыре пассажирских места с ремнями безопасности и пять спальных мест, что делает автодом подходящим для семейных поездок или поездок с друзьями.

Фото: autoyahta.ru

Интерьер выполнен в современном стиле с комбинированной отделкой, эффективным отоплением и системой AL-DE. Откидная кровать выдерживает до 200 кг, кухонный блок оснащен трехконфорочной газовой плитой, холодильником на 137 литров с морозильной камерой, вытяжкой и вместительными баками для воды. Ванная комната оборудована отдельной душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров.

Практичность проявляется и в багажном отделении: две дверцы, противоскользящее покрытие и максимальная нагрузка до 200 кг позволяют перевозить даже крупные вещи. Среди опций — адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы, система Traction Plus, подогрев лобового стекла и пола в зоне водителя, многофункциональное рулевое колесо. Светодиодное освещение, панорамный люк, розетка USB и напряжение 230/12 В, а также современная панель управления делают использование автодома максимально комфортным.

Фото: autoyahta.ru

Габариты впечатляют: длина почти 7,5 метра, ширина 2,32 метра, высота 2,95 метра. Внутреннее пространство высотой 2,05 метра создает ощущение настоящей квартиры на колесах. При этом масса в снаряженном состоянии составляет 3189 кг, а максимально допустимая - 3500 кг, что позволяет управлять этим автодомом с обычными правами категории В.

Модель адаптирована под российские условия: усиленная теплоизоляция, надежная система отопления и продуманная эргономика делают ее актуальной для круглогодичного использования. На фоне растущей конкуренции в сегменте домов на колесах, именно такие решения поднимают планку рынка и создают о путешествиях на большие расстояния.