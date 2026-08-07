Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

7 августа 2026, 00:27

Adria Sonic Plus 700 SL: интегрированный автодом с пятью спальными местами и премиальной отделкой

Adria Sonic Plus 700 SL: интегрированный автодом с пятью спальными местами и премиальной отделкой

Квартира на колесах, которой не страшен русский мороз: встречаем Adria Sonic Plus 700 SL

Adria Sonic Plus 700 SL: интегрированный автодом с пятью спальными местами и премиальной отделкой

Adria Sonic Plus 700 SL выходит на российский рынок домов на колесах, предлагая пять спальных мест, современную систему безопасности и премиальную отделку. Модель адаптирована для суровых климатических условий, что особенно актуально на фоне роста интереса к автотуризму в России.

Adria Sonic Plus 700 SL выходит на российский рынок домов на колесах, предлагая пять спальных мест, современную систему безопасности и премиальную отделку. Модель адаптирована для суровых климатических условий, что особенно актуально на фоне роста интереса к автотуризму в России.

Появление Adria Sonic Plus 700 SL на российском рынке домов на колесах стало заметным событием для тех, кто ищет не просто транспорт, а полноценное мобильное жилье с высоким уровнем комфорта. Модель сразу выделяется сочетанием продуманной эргономики, премиальных материалов и современного оснащения, что особенно важно для семейных поездок или встреч с друзьями. В основе конструкции — технология GFK Comprex, обеспечивающая прочность и надежную защиту кузова от внешних воздействий. Внешний вид автодома подчеркивают фирменная передняя маска, увеличенное панорамное окно, новые зеркала и удлиненная входная дверь — все это создает ощущение современного и практичного пространства.

Adria Sonic Plus 700 SL построен на базе Fiat Ducato с дизельным двигателем 2,2 литра (180 л.с.) и 9-ступенчатым автоматом. Передний привод и удачная подвеска позволяют уверенно чувствовать себя как на трассе, так и на сложных участках дорог. В салоне предусмотрены четыре пассажирских места с ремнями безопасности и пять спальных мест — вариант на крыше идеально подходит для семейных путешествий.

Интерьер выполнен в современном стиле с комбинированной отделкой, отоплением салона и системой AL‑DE. Откидная кровать выдерживает вес до 200 кг, кухонный блок оснащен трехконфорочной газовой плитой, холодильником на 137 литров с морозильной камерой, вытяжкой и вместительными баками для воды. Ванная комната оборудована отдельной душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров. Практичность дополняет багажное отделение с двумя дверцами, противоскользящей крышкой и верхним шкафом, рассчитанным на нагрузку до 200 кг.

Фото: autoyahta.ru

Среди доступных опций — адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания полосы, система Traction Plus, подогрев лобового стекла и пола в зоне водителя, многофункциональное рулевое колесо. Светодиодное освещение, панорамный люк, розетка USB, напряжение 230/12 В, а также современная панель управления, делают использование автодома максимально комфортным. Габариты впечатляют: длина почти 7,5 метра, ширина 2,32 метра, высота 2,95 метра. Внутреннее пространство высотой 2,05 метра создает ощущение настоящей квартиры на колесах, при этом масса в снаряженном состоянии составляет 3189 кг, а максимально допустимая — 3500 кг, что позволяет управлять этим автодомом с обычными правами категории В.

Модель адаптирована под российские условия: усиленная теплоизоляция, надежная система отопления и продуманная эргономика делают ее актуальной для круглогодичного использования. На фоне растущей конкуренции в сегменте домов на колесах, именно такие решения поднимают планку рынка и меняют представление о путешествиях на большие расстояния. Adria Sonic Plus 700 SL выглядит одним из самых интересных предложений для российских автотуристов благодаря сочетанию премиального уровня отделки, продуманной конструкции и адаптации к климату.

В последние годы рынок домов на колесах в России развивается особенно активно, а новые модели, с расширенным функционалом и повышенной надежностью, позволяют изменить привычный подход к дальним поездкам. Важно отметить, что подобные автодома становятся не только средством передвижения, но и полноценной альтернативой традиционному отдыху, что может способствовать росту внутреннего туризма в стране.

Интерес к мобильным домам в России стабильно растет, что подтверждается и появлением новых моделей в других сегментах транспорта. Например, спрос на доступные мопеды также увеличивается — как отмечают эксперты, городской мопед Alpha V 12 (125) стал одним из лучших вариантов для тех, кто ищет компактный и экономичный транспорт. В этом контексте полезно обратить внимание на советы по уходу за техникой, которые помогут продлить срок службы любого транспортного средства — подробнее об этом можно узнать  здесь .

Упомянутые марки: Fiat
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